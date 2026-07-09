Công thức phối đồ với quần trắng đa năng, hữu dụng mọi lúc

Phối đồ với quần ống rộng trắng giúp nàng trẻ ra

Quý cô tận hưởng mọi khoảnh khắc đẹp nhất dưới nắng hè cùng chiếc quần linen trắng phối áo hai dây dáng rộng. Chất vải thoáng mát, phom dáng ống rộng vừa linh hoạt vừa giấu nhược điểm tốt hoàn hảo để diện cùng áo vàng pastel với các đường viền ren nữ tính ẢNH: BOUFFIE

Phối đồ với quần ống rộng trắng là "bài toán" mà mọi cô gái đều băn khoăn tìm kiếm câu trả lời. Hãy tìm lời giải từ chính tên gọi - nên chọn các dáng áo ôm để phối cùng quần ống rộng để đảm bảo tạo nên sự tương phản và cân đối. Nếu ưa thích diện quần cạp cao, hãy phối cùng áo dáng lửng hoặc dáng ngắn (cropped) để có thể tôn đường cong một cách hiệu quả nhất.

Quần ống rộng trắng với điểm nhấn gấp ly "siêu ấn tượng" - tông màu trắng kem mang đến màu sắc mới cho cặp đôi trắng và đen, giúp nàng công sở mặc đẹp và giàu khí chất hơn ẢNH: MYAN

Bản phối với quần trắng công sở

Áo vest, blazer trở nên mềm mại, nữ tính và trẻ trung hơn khi mặc cùng quần trắng công sở. Quý cô có thể làm mới bản phối này qua việc đổi màu sắc, đổi phom dáng của những chiếc áo kết hợp cùng ẢNH: MYAN

Quần tây trắng là món đồ thời trang "must have" và không bao giờ khiến nàng công sở thất vọng. Thiết kế này có thể làm "mềm hóa" các bản phối kết hợp cùng áo vest, blazer, sơ mi cổ điển... Quý cô có thể áp dụng công thức phối đồ tone sur tone với sự đồng điệu về màu sắc và phong cách khi tạo nên bản phối với quần trắng công sở thanh lịch và chỉn chu.

Vừa ghi dấu phong cách sành điệu vừa làm chủ từng bước đi khi nàng nắm vững những công thức phối đồ với quần trắng. Bản phối all white thu hút bởi sự kết hợp hài hòa đầy nữ tính - áo có phần vạt lệch phá cách vừa khéo che khuyết điểm trong khi quần ống rộng màu trắng tạo phom dáng chỉn chu, chuyên nghiệp cho nàng ẢNH: MYAN

Quần trắng phối áo màu gì?

Hãy cảm nhận sự bồng bềnh dịu dàng và êm mềm từ mẫu áo bèo màu xanh pastel phối quần cạp cao màu trắng. Cặp đôi màu sắc mang lại hiệu ứng tôn da, hướng ánh nhìn vào gương mặt sáng bừng của quý cô ẢNH: LEIKA

Quần trắng phối áo màu nổi đem đến hiệu ứng thị giác tương phản, nổi bật nhưng vẫn thanh lịch. Thay thế áo màu nổi bằng áo họa tiết, áo màu pastel sẽ đem đến cảm nhận nhẹ nhàng, lãng mạn và tươi trẻ hơn. Vào mùa nắng, các bản phối gam màu sáng sẽ đem lại ấn tượng dễ chịu và tinh tế hơn các bản phối chói sáng hoặc rực rỡ.

Áo họa tiết sẽ trở nên nổi bật và thu hút nhiều sự chú ý hơn khi phối với quần trắng. Hãy dành ưu ái cho các thiết kế thoáng mát làm từ các chất vải mỏng nhẹ như vải tơ, lụa satin, linen... ẢNH: LEIKA

Phối đồ với quần trắng đi biển

Với một chiếc quần trắng, nàng có thể phối thành hàng chục bản phối để thỏa sức "sống ảo" khi đứng giữa bãi biển hay khi đang hòa mình vào khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên ẢNH: LEIKA

Phối đồ với quần trắng đi biển tạo nên một điểm sáng ấn tượng cho bộ ảnh "sống ảo" mùa hè của nàng. Hãy dành ưu tiên cho các dáng áo phóng khoáng như áo hai dây, áo babydoll, áo crop top, áo không tay... kết hợp cùng quần baggy trắng, quần denim trắng hoặc quần shorts trắng.