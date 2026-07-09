Công thức phối đồ với quần trắng đa năng, hữu dụng mọi lúc

Phối đồ với quần ống rộng trắng giúp nàng trẻ ra
Phối đồ với quần ống rộng trắng là "bài toán" mà mọi cô gái đều băn khoăn tìm kiếm câu trả lời. Hãy tìm lời giải từ chính tên gọi - nên chọn các dáng áo ôm để phối cùng quần ống rộng để đảm bảo tạo nên sự tương phản và cân đối. Nếu ưa thích diện quần cạp cao, hãy phối cùng áo dáng lửng hoặc dáng ngắn (cropped) để có thể tôn đường cong một cách hiệu quả nhất.
Bản phối với quần trắng công sở
Quần tây trắng là món đồ thời trang "must have" và không bao giờ khiến nàng công sở thất vọng. Thiết kế này có thể làm "mềm hóa" các bản phối kết hợp cùng áo vest, blazer, sơ mi cổ điển... Quý cô có thể áp dụng công thức phối đồ tone sur tone với sự đồng điệu về màu sắc và phong cách khi tạo nên bản phối với quần trắng công sở thanh lịch và chỉn chu.
Quần trắng phối áo màu gì?
Quần trắng phối áo màu nổi đem đến hiệu ứng thị giác tương phản, nổi bật nhưng vẫn thanh lịch. Thay thế áo màu nổi bằng áo họa tiết, áo màu pastel sẽ đem đến cảm nhận nhẹ nhàng, lãng mạn và tươi trẻ hơn. Vào mùa nắng, các bản phối gam màu sáng sẽ đem lại ấn tượng dễ chịu và tinh tế hơn các bản phối chói sáng hoặc rực rỡ.
Phối đồ với quần trắng đi biển
Với một chiếc quần trắng, nàng có thể phối thành hàng chục bản phối để thỏa sức "sống ảo" khi đứng giữa bãi biển hay khi đang hòa mình vào khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên
ẢNH: LEIKA
Phối đồ với quần trắng đi biển tạo nên một điểm sáng ấn tượng cho bộ ảnh "sống ảo" mùa hè của nàng. Hãy dành ưu tiên cho các dáng áo phóng khoáng như áo hai dây, áo babydoll, áo crop top, áo không tay... kết hợp cùng quần baggy trắng, quần denim trắng hoặc quần shorts trắng.