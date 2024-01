Cùng dự fashion show nhưng các ngôi sao Hàn Quốc luôn được đánh giá cao hơn hẳn

Han So Hee khoe nhan sắc kiêu sa lạnh lùng cùng vẻ ngoài rạng ngời hết cỡ trong chiếc váy liền tối giản phom dáng chữ A suông rộng mang sắc đỏ lôi cuốn. Nữ diễn viên bộ phim My Name không đeo quá nhiều phụ kiện rườm rà, người đẹp 9X tô điểm cho ngoại hình bằng son môi màu đỏ và đeo túi xách Lady Dior điệu đà, xa xỉ của Dior