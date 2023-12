Cuối năm, dập dìu đi làm đẹp an toàn đón Tết

Cuối năm là thời điểm nhu cầu làm đẹp tăng cao, vì vậy việc lựa chọn các phương pháp làm đẹp an toàn, hiệu quả đang trở thành mối quan tâm được đặt lên hàng đầu.



Dưới đây là một số gợi ý phương pháp làm đẹp an toàn giúp chị em duy trì làn da khỏe mạnh và tươi tắn đón Tết.

Giữ cho da mặt luôn sạch sẽ

Nên rửa mặt 2 lần/ ngày vào sáng sớm và mỗi tối trước khi đi ngủ bằng sữa rửa mặt có thành phần dịu nhẹ @cyclingmagazine

Làm sạch là bước quan trọng nhất trong quy trình chăm sóc da, rửa mặt sạch hằng ngày sẽ làm thông thoáng lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn hình thành. Tuy nhiên, không nên làm sạch quá mức, da sẽ bị khô và mất đi lượng nhờn cần thiết để bảo vệ da khỏi những tác nhân bên ngoài. Do đó, bạn cần lưu ý việc rửa mặt đúng cách, rửa mặt 2 lần/ ngày vào sáng sớm và mỗi tối trước khi đi ngủ bằng sữa rửa mặt có thành phần dịu nhẹ. Ngoài ra, bạn cần kết hợp tẩy da chết đều đặn 1 - 2 lần/ tuần để có làn da tươi trẻ.

Đừng quên bước dưỡng ẩm cho da

Làn da sẽ khô ráp và nhiều dầu khi thiếu độ ẩm cần thiết, khiến da nhanh chóng xuất hiện các dấu hiệu lão hóa. Do đó, cung cấp đủ nước và dưỡng ẩm cho da thường xuyên sẽ giúp bạn sở hữu một làn da mịn màng, khỏe đẹp. Hằng ngày hãy dùng kem dưỡng phù hợp cho da. Bên cạnh đó, hãy uống nhiều nước và cũng đừng quên dưỡng ẩm cho đôi môi với son dưỡng trước khi đi ngủ.

Bảo vệ da với kem chống nắng mỗi ngày

Nên thoa kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên @cyclingmagazine

Một trong những bí quyết quan trọng để làn da luôn khỏe đẹp đó chính là bảo vệ da khỏi tác động của tia UV gây hại từ ánh nắng mặt trời. Việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ khiến da xuất hiện những vết đen sạm, nếp nhăn và các vấn đề về da khác. Lưu ý chọn kem chống nắng có chỉ số SPF tối thiểu 30+ và bôi kem chống nắng trước khi ra ngoài từ 20 - 30 phút để kem chống nắng kịp phát huy tác dụng.

Làm đẹp bằng công nghệ cao

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Anh Tú (nguyên Tổng thư ký Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TP.HCM) cho biết, tùy vào tình trạng da mà chúng ta có thể chọn lựa các phương pháp làm đẹp phù hợp.

Một số công nghệ thẩm mỹ nội khoa hiện đại có thể giúp chúng ta trông trẻ đẹp hơn nhanh chóng mà không phải phẫu thuật, thời gian thực hiện nhanh chóng, không cần nghỉ dưỡng và nhất là đảm bảo an toàn.

Trẻ hóa da bằng công nghệ sóng RF Thermage FLX

Thermage FLX là công nghệ làm đẹp cao cấp của Mỹ, sử dụng sóng RF làm săn gọn da mặt, da cổ, tạo đường nét V-line cho cạnh hàm…, với ưu điểm chỉ cần thực hiện một lần có thể thấy ngay kết quả. Khách hàng có thể cảm nhận được hiệu quả thon gọn của khuôn mặt ngay khi vừa điều trị nửa mặt; và làn da sẽ được tiếp tục cải thiện do lượng collagen mới tiếp tục tăng sinh, các đường nét khuôn mặt cũng sẽ trông trẻ trung hơn. Công nghệ này đã được Bộ Y tế Mỹ (US FDA) chứng nhận an toàn và hiệu quả.

Trẻ hóa da mặt và cổ bằng công nghệ Thermage FLX

Khi điều trị, sóng RF sẽ làm nóng một cách mạnh mẽ và đồng nhất phần khối collagen ở sâu đến lớp bì (nhưng vẫn bảo vệ được lớp da bên trên), làm cho da tức thời săn gọn và hồi phục collagen ở cả 3 lớp, đồng thời cải thiện cấu trúc và vẻ tươi sáng của da... Do đó, Thermage FLX được ứng dụng vào làm đẹp, cụ thể:

Săn da vùng mặt, cổ: làm gọn nọng cằm, tạo đường nét "V-Line", làm trẻ khuôn mặt chảy xệ…

làm gọn nọng cằm, tạo đường nét "V-Line", làm trẻ khuôn mặt chảy xệ… Trẻ hóa vùng mắt: làm săn mí mắt và nâng chân mày, trẻ hóa vùng quanh mắt, làm giảm nếp chân chim, giảm chùng da…

Săn da bụng, đùi: làm mượt, căng và săn da vùng bụng, đùi… để trông trẻ trung hơn. Đặc biệt phù hợp với các phụ nữ muốn nhanh chóng làm săn da vùng bụng bị chùng nhão sau sinh.

Xóa nếp nhăn, chỉnh đường nét khuôn mặt

Gương mặt trông trẻ trung hơn sau khi xóa nếp nhăn trán và đuôi mắt bằng Botulinum toxin (Botox - Mỹ)

Botulinum toxin được biết đến là tiêu chuẩn vàng trong xóa các nếp nhăn động ở vùng trán, nếp nhăn gian mày và đuôi mắt. Trong khi đó, chất làm đầy thường dùng để tạo các đường nét trên khuôn mặt như sóng mũi cao, cằm V-line hay đơn giản là khắc phục các khuyết điểm như rãnh mũi má sâu, hõm mắt trũng…

Làm đẹp với công nghệ laser thế hệ mới

Những năm gần đây, laser ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong điều trị da. Laser thế hệ mới có thể giúp điều trị da hiệu quả hơn và hạn chế các tác dụng phụ.

Chữa nám da với Laser PicoSure Pro

Với điều trị sắc tố da như: sạm, nám, tàn nhang… cần được bác sĩ có chuyên môn theo dõi diễn tiến tình trạng nám để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Laser thế hệ mới có thể rút ngắn thời gian điều trị, hạn chế các tác dụng phụ như đỏ da, bong da… Ngoài ra, có thể kết hợp với các phương pháp như Meso "không kim", điện chuyển ion để đưa các dưỡng chất đặc trị nám qua da để nhanh chóng đạt hiệu quả.

Trẻ hóa da bằng laser: một số laser thế hệ mới như Laser PicoSure Pro có trang bị thêm đầu điều trị "chùm tia cực nhỏ" tác động mạnh, kích thích làm tăng sinh collagen, elastin… giúp điều trị sẹo rỗ, trẻ hóa da hiệu quả hơn và ít xâm lấn hơn. Sau điều trị, da có thể hồng nhẹ vài giờ, có thể trang điểm và sinh hoạt bình thường mà không cần nghỉ dưỡng.

Lưu ý thêm, để đạt hiệu quả cao, tùy tình trạng da, có thể bạn sẽ cần thực hiện nhiều lần trong một khoảng thời gian điều trị nhất định và có chế độ chăm sóc da, tránh nắng phù hợp. Vì vậy, bạn hãy tiến hành điều trị sớm nhất có thể để có làn da đẹp đón Tết.



Làm đẹp da, chữa rụng tóc với công nghệ Meso

Công nghệ Meso được hiểu là tiêm các dược chất làm đẹp vào da, được nhiều người sử dụng rộng rãi gần dây. Tuy nhiên, nếu bạn có làn da nhạy cảm, hoặc sợ tiêm, lo ngại vấn đề bầm, tăng sắc tố… sau khi thực hiện thì Meso "không kim" là giải pháp dành cho bạn.

Công nghệ Meso "không kim" sử dụng đầu điều trị vi điện tử (microchip) kết hợp với công nghệ điện di đưa các dược chất điều trị thâm nhập sâu vào da một cách nhẹ nhàng và hầu như không đau. Sự kết hợp này giúp mang lại hiệu quả cao hơn, đồng thời kích thích tăng sinh collagen và elastin ở lớp bì. Phương pháp này được ứng dụng để đưa các dược chất làm đẹp qua da giúp làm sáng da, mờ thâm nám, trẻ hóa da, bảo dưỡng da, chữa rụng tóc…

Chăm sóc da chuyên sâu bằng công nghệ HydraFacial

Công nghệ HydraFacial sử dụng đầu tip đặc chế "Vortex" điều trị tự động mà không cần dùng tay tiếp xúc với da như việc chăm sóc da "thủ công" hiện tại.

HydraFacial được cả nữ lẫn nam yêu thích và sử dụng để bảo dưỡng da định kỳ

Đầu tip Vortex đưa các dung dịch điều trị theo lực xoắn ốc làm cho tế bào chết và chất cặn bẩn dưới da bị phân rã, lỗ chân lông nở ra để cho lực hút chân không hút sạch sâu mọi chất bẩn tích tụ. Đồng thời đưa dưỡng chất (của Mỹ) giúp làm sáng, trẻ hóa da…

Tư vấn chuyên môn và hình ảnh được cung cấp bởi bác sĩ Tú (Viện Thẩm mỹ BS Tú), chuyên gia da liễu Quỳnh Giao (Trung tâm chăm sóc da Acclear)