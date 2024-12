'Cứu' làn da bị sẹo lõm với công nghệ RF Microneedling

Công nghệ Microneedling là một phương pháp can thiệp xâm lấn tối thiểu và an toàn cho tất cả các màu da trong việc điều trị sẹo lõm, da xỉn màu... Phương pháp này hoạt động bằng cách kích thích cơ thể sản xuất collagen. Đây là lý do tại sao phương pháp này còn được gọi là "liệu pháp kích thích collagen". Khi được thực hiện đúng cách, cơ thể của bạn sẽ phản ứng bằng cách chữa trị những vết lõm trên da với một lượng collagen vừa đúng. Từ đó mang đến hiệu quả làm mờ sẹo và nếp nhăn, cũng như giúp làm đều màu da và kết cấu da.

Cứu làn da bị sẹo lõm cho Á hậu Mai Ngô

Bác sĩ chuyên khoa da liễu June Hà Phượng chữa trị thành công cho làn da bị sẹo rỗ của người đẹp Mai Ngô ẢNH: FB THE GIN BEAUTY

Bằng việc đưa AI vào hệ thống, liệu pháp RF Microneedling điều chỉnh được năng lượng RF linh hoạt, giảm thiểu lớn nguy cơ gặp tác dụng phụ. Đây cũng là liệu pháp có thời gian phục hồi nhanh so với các phương pháp khác, rút ngắn thời gian phục hồi nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Tại hội thảo, bác sĩ Hà Phượng đến từ Việt Nam đã chia sẻ về liệu trình và phương pháp chữa trị dành cho bệnh nhân của mình. Bài báo cáo của bác sĩ Phượng tập trung vào việc điều chỉnh phác đồ RF Microneedling để tăng hiệu quả trị sẹo rỗ và da lão hóa. "Các điểm mới được tôi nghiên cứu suốt một năm qua là báo cáo kết quả của việc kết hợp RF Microneedling với các hợp chất tái tạo da, điều chỉnh tần số RF để phù hợp với cấu trúc da người châu Á".

Bác sĩ đã đưa phác đồ điều trị, "cứu" Mai Ngô thoát tình trạng da khô, thiếu đàn hồi và nhiều sẹo lõm bằng phương pháp RF Microneedling ẢNH: FB THE GIN BEAUTY

Hiện, Á hậu Hòa bình 2022 tiếp tục thực hiện liệu trình detox, săn chắc da bằng hệ thống máy BTL Exion và chữa sẹo rỗ bằng RF Microneedling có hướng dẫn của AI. Cô chăm chỉ chăm sóc da, kiên trì tương tự như việc tập thể dục mỗi tuần. Điều đó khiến cô không cần phải làm những liệu trình xâm lấn quá mạnh nhưng vẫn giữ được làn da đã được "cứu chữa".

Điều trị theo đặc thù làn da châu Á

Các tiến bộ vượt bậc trong điều trị da liễu với RF Microneedling, công nghệ đã được chứng minh là hiệu quả và an toàn cho nhiều vấn đề da phức tạp, đặc biệt với làn da bị sẹo rỗ ẢNH: ADIANTSKINRICHMONDHILL.COM

Hội nghị tập trung báo cáo tác dụng, khả năng tái tạo da vượt bậc của phương pháp RF Microneedling. Đây là liệu pháp giúp tăng sinh collagen và elastin, mang lại hiệu quả da săn chắc và trẻ trung, cứu rỗi làn da bị sẹo rỗ nặng, gần như không thể hồi phục. Các bác sĩ da liễu và chuyên gia đã nhấn mạnh các tiến bộ vượt bậc trong điều trị da liễu với RF Microneedling - công nghệ đã được chứng minh là hiệu quả và an toàn cho nhiều vấn đề da phức tạp. Bác sĩ June Hà Phượng là một trong hai bác sĩ Việt Nam được mời tham luận tại hội thảo, bác sĩ đã trình bày về hiệu quả kết hợp RF Needle bằng máy với các liệu trình tiêm. Tham luận của bác sĩ dựa trên thực tế những ca điều trị thành công dưới hướng dẫn AI và những ca gặp tác dụng phụ do công nghệ RF Needle thế hệ cũ. Theo bác sĩ Hà Phượng cho biết: "RF Microneedling mở ra nhiều cơ hội cho ngành thẩm mỹ tại Việt Nam, đặc biệt với các bác sĩ da liễu có kinh nghiệm, họ có thể điều chỉnh được các số liệu, điều chỉnh quy trình theo đặc thù da liễu người Việt. Tôi tin rằng việc đầu tư vào RF Microneedling sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều trị tại Việt Nam, đẩy mạnh ngành thẩm mỹ trong nước và đạt đến tiêu chuẩn quốc tế".