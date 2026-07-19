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Đa dạng phong cách dạo phố cùng áo baby tee

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
19/07/2026 16:00 GMT+7

Áo baby tee luôn được yêu thích nhờ tính ứng dụng cao, dễ dàng đồng hành cùng nàng trong nhiều dịp. Không chỉ mang lại cảm giác thoải mái khi vận động, thiết kế này còn giúp tôn lên vẻ ngoài sành điệu khi ôm dáng nhẹ nhàng.

Nếu phải chọn một công thức phối đồ định hình phong cách đường phố trong vài năm trở lại đây, "trên ôm, dưới rộng" chắc chắn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Sự kết hợp giữa áo baby tee ôm sát và quần ống rộng vừa thoải mái lại có nhiều khả năng ứng dụng.

Đa dạng phong cách dạo phố cùng áo baby tee- Ảnh 1.

Một trong những công thức được yêu thích nhất chính là baby tee dáng crop top kết hợp cùng quần vải ống rộng thoải mái. Sự đối lập giữa chiếc áo ôm sát và phần quần rộng tạo nên tỷ lệ cân đối, vừa tôn vóc dáng vừa mang đến cảm giác thoải mái cho những ngày hè

ẢNH: @EMIX.STUDIOO

Đa dạng phong cách dạo phố cùng áo baby tee- Ảnh 2.

Áo baby tee luôn phát huy tối đa ưu điểm khi được kết hợp cùng những thiết kế cạp cao. Một chiếc áo thun tăm màu trắng kem đi cùng quần jeans cạp cao tạo nên hiệu ứng kéo dài đôi chân rõ rệt. Phần eo được nhấn nhá tạo sự thon gọn cho phái đẹp

ẢNH: @RIINNAXX

Đa dạng phong cách dạo phố cùng áo baby tee- Ảnh 3.

Trong khi đó, những cô nàng yêu thích phong cách athleisure có thể chọn baby tee màu kem phối với quần jogger đồng màu. Chất liệu thun mát cùng bảng màu trung tính tạo cảm giác thư thái nhưng vẫn giữ được vẻ chỉn chu, phù hợp từ những buổi dạo phố đến những chuyến du lịch ngắn ngày

ẢNH: @YENMEO.1098

Bảng màu của baby tee cũng phản ánh rõ xu hướng thời trang hiện nay. Bên cạnh các gam trắng, kem hay đen vốn luôn giữ vị trí "xương sống" của tủ đồ, những tông màu pastel như xanh, hồng, vàng bơ hay xanh matcha ngày càng được ưa chuộng bởi mang lại cảm giác tươi mới.

Đa dạng phong cách dạo phố cùng áo baby tee- Ảnh 4.

Nếu yêu thích nét ngọt ngào, những kiểu áo baby tee màu hồng chất liệu thun gân phối cùng chân váy trắng xếp tầng là lựa chọn khó có thể bỏ qua. Chất liệu thun mát mẻ, chỉ cần hoàn thiện với giày sneakers trắng là có thể xuống phố

ẢNH: @BAOYEN.LITTLE

Đa dạng phong cách dạo phố cùng áo baby tee- Ảnh 5.

Với những gam xanh pastel dịu mắt, baby tee kết hợp quần suông đồng điệu mang đến hiệu ứng monochrome nữ tính. Không cần quá nhiều phụ kiện, chỉ một chiếc mũ lưỡi trai cũng đủ tạo điểm nhấn và tăng thêm vẻ năng động cho trang phục

ẢNH: @ORCHIC.STUDIO

Đa dạng phong cách dạo phố cùng áo baby tee- Ảnh 6.

Áo baby tee xanh pastel cổ ôm khi kết hợp với chân váy dài chấm bi bo gấu tạo nên bản phối giàu tính nữ. Chi tiết nơ thắt eo cùng giày bệt đồng màu mang hơi thở của phong cách balletcore đang được giới mộ điệu yêu thích

ẢNH: @YENMEO.1098

Những họa tiết hay hình in trên áo cũng không thể nằm ngoài xu hướng, thay vì những chiếc áo baby tee trơn màu đơn giản, những chi tiết được thêm vào trên áo giúp trang phục tránh được sự đơn điệu.

Đa dạng phong cách dạo phố cùng áo baby tee- Ảnh 7.

Không chỉ dừng lại ở những thiết kế trơn màu, baby tee ngày càng xuất hiện nhiều với họa tiết in hay chi tiết đính nổi độc đáo. Lựa chọn áo baby tee trắng với họa tiết trái tim 3D dễ dàng trở nên khác biệt giữa đám đông. Phối cùng chân váy ngắn hồng đồng điệu mang hơi hướng Y2K

ẢNH: @DAHLIASTUDIOS__

Đa dạng phong cách dạo phố cùng áo baby tee- Ảnh 8.

Áo thun baby tee màu trắng ôm dáng nổi bật với họa tiết in trẻ trung cùng chi tiết dây rút bên hông thời thượng. Kết hợp cùng chân váy jean xếp tầng và bốt cổ cao độc đáo tôn lên nét sành điệu

ẢNH: @RIINNAXX

Áo baby tee luôn được nhiều cô nàng yêu thích nhờ thiết kế đơn giản nhưng khả năng tôn dáng hiệu quả. Không chỉ dễ mặc, dễ phối item này còn có thể đồng hành cùng nàng muôn nơi.



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