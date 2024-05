Đa năng và thanh lịch, những chiếc quần ống rộng này dễ mặc trong mùa hè

Cách mặc quần palazzo (quần ống rộng) thanh lịch theo phong cách sành điệu cho xuân hè 2024 khi kết hợp với blazer, áo sơ mi thiết kế đến áo trong suốt hoặc chất liệu denim... Sàn diễn thời trang chứng minh rằng quần palazzo không chỉ mang phong cách boho mà ngược lại, nó cực kỳ tôn dáng và thanh lịch nếu bạn biết cách phối chúng.



Quần vải lanh palazzo và áo sơ mi trắng có nếp gấp

Nhà mốt Ý, Alberta Ferretti với chiếc quần ống rộng chất liệu vải lanh cho mùa xuân hè 2024 @Alberta Ferretti

Vải lanh không chỉ dành riêng cho trang phục đi biển và có thể được mặc theo nhiều phong cách khác nhau ngay cả trong những dịp trang trọng. Nhà mốt Alberta Ferretti tạo nên một bộ trang phục hoàn hảo với một chiếc quần màu cát kết hợp với áo sơ mi trắng có nếp gấp tạo nên hình dáng và mang lại vẻ ngoài thoải mái hơn.



Chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần ống rộng màu đen, hai tông màu trắng đen kinh điển của thời trang cùng hai món đồ đi qua thời gian vẫn luôn là sự lựa chọn của nữ giới khi tới sở làm hay ra phố @Manila Grace

Siêu rộng, siêu thoáng, thoải mái và rất thanh lịch, chiếc quần palazzo bằng chất liệu vải poplin cotton màu trơn tươi tắn với đường may cao ở viền quần, được mặc cùng với thắt lưng và kết hợp hoàn hảo với áo trắng, có thể khoác thêm áo blazer cho các cuộc họp trang trọng.



Để có sự kết hợp hiện đại và thanh lịch, quần ống rộng kẻ sọc được mặc với áo sơ mi màu xanh nhạt bên ngoài áo crop top. Những đôi giày lười màu xanh baby là một bộ trang phục hấp dẫn để lựa chọn cho mùa xuân hè 2024 @Street style_

Nhà mốt Etro chọn quần palazzo hiệu ứng da với áo vải tuyn thêu cho mùa hè 2024

@Etro

Etro chọn quần ống rộng bằng da màu nâu cháy, mặc với bộ body suit bằng vải voan có thêu maxi boho, hoàn hảo để xác định hình dáng, cân bằng lại khối lượng: phần trên thực tế cân bằng với chiếc quần ống rộng.

Quần ống rộng theo phong cách safari sang trọng

Saint Laurent tái hiện lại chiếc quần mà chính ông đã ra mắt vào năm 1968 trong một phiên bản safari sang trọng @Saint Laurent

Saint Laurent xuân hè 2024 với chiếc quần ống rộng safari sang trọng: chất liệu mềm mại và cực dài với các túi hộp cực ngầu, chúng được mặc cùng với áo voan phối hợp màu nâu foncé. Một bộ trang phục rất thanh lịch phản ánh phong cách của thương hiệu.

Kiểu dáng có vẻ "lỏng lẻo" và thoải mái cho một cái nhìn hiện đại nhưng sang trọng trong mùa hè 2024 @milanfashionweek

Quần palazzo với vẻ quyến rũ thanh lịch và tinh tế, chúng hoàn hảo cho những dịp trang trọng hơn cũng như trang phục hằng ngày. Được gọi như vậy do hình dáng rộng và loe của ống quần, quần palazzo được Yves Saint Laurent tung ra thị trường vào mùa xuân hè năm 1968, những năm lịch sử mà thời trang cũng hướng đến khát vọng tự do mới được tìm thấy. Sau đó, nhà thiết kế người Pháp tôn lên vóc dáng phụ nữ bằng chiếc quần bó sát ở eo để làm nổi bật phần hông nhưng rộng ở chân để mang lại sự thoải mái và tự do di chuyển hơn cũng như tạo dáng thon gọn hơn.



Mặc denim với áo cổ chữ V oversized



Thương hiệu Emilia Wickstead diễn giải quần palazzo theo một cách hoàn toàn hiện đại @Emilia Wickstead

NTK của Emilia Wickstead đã cung cấp chúng với chất liệu denim nhẹ, mặc tổng thể với áo sơ mi rộng rãi phối hợp. Một bộ trang phục thoải mái, thiết thực, biểu tượng của sự thanh lịch dễ dàng.

Quần palazzo voan và áo móc

Ralph Lauren xác nhận rằng không quá khó để điều chỉnh độ trong suốt cho phù hợp với quy định về trang phục ban ngày @Ralph Lauren

Với một bộ trang phục quyến rũ và thanh lịch được kết hợp với quần vải voan mềm mại và áo móc bằng sợi chỉ vàng, tương phản, kết hợp với hiệu ứng da hai bên ngực áo cộc tay.

Trong các BST xuân hè 2024, các nhà tạo mẫu đã "show" ra những kiểu quần ống rộng với nhiều màu sắc, chất liệu vải và nguồn cảm hứng khác nhau. Những kiểu dáng thoáng mát, rộng và uyển chuyển, dành cho ban ngày và buổi tối với các gam màu pastel, trung tính hoặc tối và sâu như màu nâu. Các thương hiệu như Etro, Carolina Herrera, Saint Laurent và Ralph Lauren đã chứng minh cách mặc quần palazzo một cách tinh tế mà không cần dùng đến phong cách boho hay trang phục thường ngày. Cho dù là chất liệu vải lanh, vải trong suốt hay họa tiết hoa, quần ống rộng đều có thể thích ứng với mọi phong cách và môi trường. Tuy nhiên, đa năng và thanh lịch, những chiếc quần ống rộng này không khó để kết hợp. Chúng thực sự có nhiều chức năng hơn bạn nghĩ: chỉ cần tìm áo hoặc sơ mi phù hợp để nâng tầm vẻ ngoài.