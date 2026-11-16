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Đầm công chúa kiêu kỳ, tôn vẻ đẹp tiểu thư

Kim Ngọc
Kim Ngọc
16/11/2026 08:00 GMT+7

Ai cũng từng ước mơ một lần hóa thành 'nàng công chúa" kiêu kỳ, xinh đẹp. Không cần đợi đến ngày cưới mà nàng có thể hóa thành cô nàng tiểu thư xinh đẹp mỗi ngày cùng những mẫu đầm công chúa tông màu pastel đầy lãng mạn dưới đây.

Những mẫu váy 'bánh bèo' biến bạn thành nàng công chúa cổ tích

Đầm công chúa kiêu kỳ, tôn vẻ đẹp tiểu thư- Ảnh 1.

Từ gam màu vàng nhạt nhẹ nhàng đến các lớp vải tulle xếp tầng đều mang đến cảm giác thanh thoát, bông xốp và nhẹ tựa như mây. Thiết kế đầm cúp ngực khéo léo tạo hình bằng cấu trúc ngang - dọc tương ứng, cuộn tròn vóc dáng của người mặc trong sự mềm mại và kiều diễm của mình

ẢNH: ROSIE

Hình ảnh những nàng công chúa trong cổ tích đã in sâu vào tâm trí rất nhiều cô gái từ thuở bé. Lớn lên, nàng tiếp tục ngắm mình trong những chiếc váy công chúa bồng bềnh qua khung cửa kính và tiếp tục mơ về tương lai. Những chiếc đầm công chúa bồng bềnh không còn là ước mơ xa xôi - khi nàng có thể diện chúng cho những buổi tiệc sinh nhật, sự kiện gala cuối năm hay những buổi hẹn hò lãng mạn.

Đầm công chúa kiêu kỳ, tôn vẻ đẹp tiểu thư- Ảnh 2.

Đầm maxi với phom halter-neck bất đối xứng tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ qua sắc hồng pastel hòa cùng đường viền lông vũ, dáng váy bất đối xứng tôn trọn đôi chân dài và vóc dáng mê hoặc, thần thái quyến rũ của quý cô

ẢNH: ROSIE

Phong cách tiểu thư lãng mạn xem những thiết kế cầu kỳ là "chìa khóa". Bên cạnh trang phục, đừng quên những món phụ kiện đắt giá như giày cao gót đính đá, hoa tai và vòng cổ ngọc trai, túi xách nhỏ xinh, nơ và ruy băng.

Bên cạnh phom dáng xòe bồng đặc trưng, bảng màu lãng mạn với sắc hồng pastel, vàng mơ, tím lilac hay sắc đỏ trầm nồng nàng khéo léo hiện thực hóa hình ảnh một quý cô trưởng thành, kiêu sa, mơ mộng nhưng cũng đầy cuốn hút.

Đầm công chúa kiêu kỳ, tôn vẻ đẹp tiểu thư- Ảnh 3.

Diện mạo của nàng công chúa thời hiện đại như bước ra từ cổ tích với dáng váy xòe bồng phom corset siết eo thon, tay ngắn phồng, dáng cổ vuông và những họa tiết thêu đính tinh xảo gợi nhắc hình ảnh như cả dải ngân ngà đang tỏa sáng

ẢNH: ROSIE

Đầm công chúa kiêu kỳ, tôn vẻ đẹp tiểu thư- Ảnh 4.

Kết hợp giữa nét mộng mơ lãng mạn của tinh thần cổ điển, thiết kế khéo léo hướng người nhìn chú ý vào phần cúp ngực thắt nơ tinh tế, độ xòe của trang phục được khéo sắp đặt để mỗi chuyển động là một lần nàng cuốn hút mọi ánh nhìn

ẢNH: DENIO

Đầm công chúa kiêu kỳ, tôn vẻ đẹp tiểu thư- Ảnh 5.

Quý phái và sang trọng, quyến rũ nhưng vẫn thanh lịch qua từng góc nhìn, đầm dài phối ren họa tiết dưới chân váy khéo định hình đường cong và thu mọi cảm xúc vào những cấu trúc vặn xoắn mềm mại nơi ngực áo

ẢNH: DENIO

Đầm công chúa kiêu kỳ, tôn vẻ đẹp tiểu thư- Ảnh 6.

Từ đầm công chúa xòe dài chạm gót đến mini dress màu hồng pastel phối nhiều lớp vải xếp chồng, bức chân dung diễm lệ của nàng được vẽ qua muôn vàn màu sắc, lăng kính và góc nhìn về thời trang và sự lãng mạn

ẢNH: DENIO

Đầm công chúa kiêu kỳ, tôn vẻ đẹp tiểu thư- Ảnh 7.

Đừng ngại ngần khoác lên mình sắc đỏ kiêu hãnh, cuốn hút nồng nàn qua tinh thần cổ điển thời thượng. Họa tiết hoa 3D độc đáo dành trọn sportligh hướng về nàng trong mẫu đầm tiệc cuốn hút, kiêu sa

ẢNH: DENIO

Đầm công chúa kiêu kỳ, tôn vẻ đẹp tiểu thư- Ảnh 8.

Trở lại với miền ký ức tuổi thơ qua gam màu hồng ngọt ngào, qua những họa tiết thêu đính nhẹ nhàng cùng đôi giày cao gót đính đá "chuẩn" diện mạo công chúa mà nàng luôn mong ước

ẢNH: ROSIE


Đầm công chúa tiểu thư váy công chúa phong cách tiểu thư

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