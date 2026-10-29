Đầm dự tiệc đẹp xuất sắc, ai cũng phải ngắm nhìn

Chọn đầm tiệc sang trọng cho mùa lễ hội cuối năm

Đầm dự tiệc đặc sắc kết hợp giữa phần thân dựng phom corset sắc nét, cân bằng hình ảnh tổng thể qua đặc tính mềm mại của phần váy xếp ly màu ivory trang nhã. Những cánh hoa 3D siêu nhỏ được tạo hình và đính thủ công tạo nên chiều sâu và hiệu ứng nổi tinh tế trên bề mặt trang phục dự tiệc

ẢNH: H.A.F

Đầm dự tiệc thường là chiếc váy mà mọi cô gái ao ước - khi nàng vừa tìm thấy phiên bản đẹp hơn của chính mình, vừa thật sự cảm thấy thoải mái, xinh đẹp và trang trọng.

Hãy thử nghiệm nhiều phom dáng - đầm tiệc dáng maxi cổ yếm, đầm cúp ngực đính hoa 3D thủ công, đầm lụa satin phối ren, đầm sequin óng ánh... để tìm ra "chân ái" dự tiệc hoàn hảo nhất cho chính mình trong mùa cuối năm này.

Bám sát trào lưu đưa nơ, hoa và nghệ thuật tạo hình thẩm mỹ từ các xu hướng thời trang nổi bật, thiết kế đầm tiệc kết hợp hài hòa nhiều gam màu cùng chi tiết điểm nhấn và phom dáng. Găng tay opera và giày cao gót mũi nhọn được mix cùng đầm lệch vai, họa tiết lá vàng nổi bật trên nền vải đen thẫm sắc nét mang lại hình ảnh vừa kiêu kỳ vừa quý phái ẢNH: H.A.F STUDIO

Đầm cúp ngực ren hoa lãng mạn và quyến rũ dành cho những buổi tiệc sang trọng, nơi quý cô sẽ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Chất liệu ren dệt họa tiết hài hòa giữa các nụ hoa cùng vải xuyên thấu xếp nhiều lớp, cấu trúc cúp ngực sắc sảo định hình vóc dáng thon thả phối cùng điểm nhấn trang sức là chuỗi vòng cổ ngọc trai ẢNH: WHITE ANT

Vẻ đẹp trang trọng, quý phái không cần đến sự cầu kỳ của trang phục hay thêm vào thật nhiều chi tiết thủ công mà nằm ở những đường cắt sắc sảo cùng cách màu sắc chuyển động tinh tế. Với bản phối thanh lịch mang tông hồng pastel và trắng ngà này, dù đi tiệc hay dự sự kiện, tham gia các buổi hội họp cuối năm hay dẫn dắt những buổi thảo luận quan trọng, quý cô vẫn giữ vững thần thái cao sang, giàu khí chất ẢNH: WHITE ANT

Đầm tiệc thanh lịch, thoải mái và giấu dáng tốt

Các thiết kế đầm tiệc làm từ lụa, ren và tơ voan thường mềm nhẹ, đem đến cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái và dễ chịu. Thay vì hướng đến vẻ đẹp sắc sảo cuốn hút, các bộ trang phục này ghi điểm qua phom dáng đã được tinh chỉnh kỹ lưỡng, giúp giấu nhược điểm hình thể và rất dễ dàng ứng dụng được trong nhiều hoàn cảnh khác nhau ẢNH: HOIVU

Hai thiết kế từ lụa satin và lụa dệt họa tiết mang đến hai góc nhìn, hai phong cách dự tiệc đậm chất lãng mạn và ngọt ngào. Trang phục không quá ôm nhưng vẫn tôn đường cong, chi tiết phối ren hay đường diềm bèo tạo điểm nhấn thu hút, đắt giá ẢNH: HOIVU

Đầm sequin đính hoa trắng cuốn hút với nét thanh lịch và sự quyến rũ đặc trưng. Trên nền chất liệu sequin đen bắt sáng, những cánh hoa lan 3D được chế tác thủ công trở thành điểm nhấn tinh xảo, tạo nên dấu ấn riêng cho thiết kế - nơi vẻ đẹp nữ tính được thể hiện qua từng đường nét và chi tiết ẢNH: H.A.F STUDIO

Đầm dự tiệc quyến rũ, kiêu sa