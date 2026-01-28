  • An Giang
Thời trang 24/7

Đầm dự tiệc đơn sắc, ấn tượng từ ánh nhìn đầu tiên

Kim Ngọc
Kim Ngọc
28/01/2026 20:00 GMT+7

Các thiết kế đầm dự tiệc đơn sắc mang tinh thần tối giản cùng vẻ thanh lịch cổ điển dễ dàng giúp nàng tạo nên ấn tượng khó quên ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Bước vào mùa của những bữa tiệc đa sắc màu - từ ấm áp thân tình, bùng nổ cảm xúc đến trang trọng và sâu lắng, nàng sẽ chọn trang phục nào để tỏa sáng? Đầm dự tiệc đơn sắc có thể là đáp án cho mọi bữa tiệc, mọi không gian và phù hợp mọi vóc dáng của quý cô.

Đầm dự tiệc đơn sắc, tối giản gây ấn tượng từ ánh nhìn đầu tiên - Ảnh 1.

Khoe dáng trẻ trung, phóng khoáng cùng các thiết kế đầm tiệc dáng ngắn. Với kiểu trang phục này, quý cô nên chú ý đến phụ kiện như legging và giày đồng thời có thể mang trang sức cho phần cổ chân để gây được sự chú ý nhiều hơn

ẢNH: RECHIC

Đầm dự tiệc tối giản tông trắng, đen

Hai tông màu đơn sắc trắng và đen luôn là lựa chọn an toàn, hoàn hảo và thậm chí là xuất sắc nếu nàng khéo chọn được thiết kế dự tiệc ưng ý và phù hợp. Với các bữa tiệc ngoài trời, đầm cocktail mang lại vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại mà vẫn linh hoạt, thuận tiện cho nhiều hoạt động. Những buổi tiệc tối, tiệc gala, dạ tiệc sang trọng nên được ưu ái đầm tiệc dáng dài - đầm maxi, các thiết kế có thêm khăn choàng lụa voan, đầm có áo choàng cape thướt tha... vừa giúp "ăn gian" về chiều cao, cảm giác thon thả vừa là một cách mặc đẹp ấm áp trong mùa lạnh.

Đừng quên rằng chất liệu sẽ góp phần định hình phom dáng trang phục và giúp thể hiện tối đa khí chất và phong thái của người mặc. Các chất vải cao cấp như lụa satin, organza, gấm jacquard, chiffon, crepe... nên được nằm trong danh sách ưu tiên cao nhất khi nàng lên đồ dự tiệc cuối năm.

Đầm dự tiệc đơn sắc, tối giản gây ấn tượng từ ánh nhìn đầu tiên - Ảnh 2.

Phong thái tự tin là nền tảng để bất cứ thiết kế dự tiệc nào cũng có thể giúp nàng tỏa sáng phong cách. Với sắc đen, nàng có thể chọn đầm midi cổ yếm phối giày pump cao gót; đầm xòe sequin lấp lánh siết eo bằng cấu trúc corset hai dây tôn đôi chân dài. Trong khi thiết kế lệch vai khéo léo lôi cuốn ánh nhìn bằng vẻ ngoài gợi cảm và nữ tính

ẢNH: RECHIC

Đầm dự tiệc đơn sắc, tối giản gây ấn tượng từ ánh nhìn đầu tiên - Ảnh 3.

Đầm lụa satin trắng phối cape vừa bổ sung thêm độ thướt tha bay bổng vừa là một cách khéo léo để nàng được giữ ấm, bảo vệ sức khỏe trong những bữa tiệc đêm muộn

ẢNH: HUONG BOUTIQUE

Đầm dự tiệc đơn sắc, tối giản gây ấn tượng từ ánh nhìn đầu tiên - Ảnh 4.

Khăn choàng lụa voan kết hợp cùng đầm tiệc đơn sắc tạo nên hình ảnh ấn tượng khó quên. Tùy theo phom dáng của thiết kế mà các nhà mốt gợi ý kiểu khăn choàng phù hợp. Thông thường khăn choàng organza trong suốt được ưu ái do có thể tạo hiệu ứng thị giác quyến rũ đậm chất ma mị

ẢNH: HUONG BOUTIQUE

Đầm dự tiệc đơn sắc, tối giản gây ấn tượng từ ánh nhìn đầu tiên - Ảnh 5.

Tông màu trắng đen được vận dụng một cách khéo léo và tinh tế nhằm tạo ra cấu trúc bất đối xứng lạ mắt cho trang phục. Hãy chọn trang sức ánh vàng nếu quý cô muốn nổi bật và gây sự chú ý khi bước vào các đám đông

ẢNH: WHITE ANT

Đầm dự tiệc đơn sắc, tối giản gây ấn tượng từ ánh nhìn đầu tiên - Ảnh 6.
Đầm dự tiệc đơn sắc, tối giản gây ấn tượng từ ánh nhìn đầu tiên - Ảnh 7.

Trắng và đen vẫn luôn là những tông màu thú vị, mới lạ khi kết hợp với nhau theo nhiều cách khác biệt. Áo khoác dáng dài có thể trở thành một phần quan trọng cho các bản phối dự tiệc sang trọng, quý phái; sắc đen trên nhiều chất liệu như ren, lông vũ, satin làm nên một tổng thể hài hòa và cuốn hút

ẢNH: WHITE ANT

Đầm dự tiệc đơn sắc, tối giản gây ấn tượng từ ánh nhìn đầu tiên - Ảnh 8.
Đầm dự tiệc đơn sắc, tối giản gây ấn tượng từ ánh nhìn đầu tiên - Ảnh 9.

Từ ren hoa, gấm, taffta đến vải satin thượng hạng đều có thể trở thành những thiết kế thanh lịch, tối giản mang vẻ đẹp vượt thời gian

ẢNH: WHITE ANT

Đầm dự tiệc đơn sắc, tối giản gây ấn tượng từ ánh nhìn đầu tiên - Ảnh 10.
Đầm dự tiệc đơn sắc, tối giản gây ấn tượng từ ánh nhìn đầu tiên - Ảnh 11.

Nàng hãy tận hưởng từng khoảnh khắc dự tiệc khi khoác lên mình những thiết kế đặc sắc. Bản phối tông đen khéo léo bộc lộ vẻ cuốn hút sexy qua những đường cắt tinh giản và chất vải cao cấp, trong khi thiết kế ren trắng chinh phục mọi ánh nhìn vì vẻ ngoài kiêu sa, lộng lẫy và sự vừa vặn và chuẩn xác đến từng centimet

ẢNH: HUONG BOUTIQUE


