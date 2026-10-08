Đầm dự tiệc mùa thu đẹp xuất sắc, ai cũng phải ngắm nhìn

Đầm dự tiệc có thể tạm phân chia thành hai dạng - mini dress trẻ trung và phóng khoáng dành cho các buổi trà chiều, tiệc nhẹ ban ngày và các thiết kế đầm tiệc tối dáng dài kiêu sa tôn nét quý phái, sang trọng.

Mini dress bồng bềnh cuốn hút với vô số các tầng váy xếp chồng nối tiếp, các nếp vải mềm chồng nhẹ lên nhau tạo cảm giác bậc thang nhẹ tựa áng mây. Phối đầm tiệc ngắn cùng giày cao gót dây mảnh hoặc bốt cổ cao, túi xách nhỏ nhắn, phụ kiện trang sức và nàng sẽ trở thành tâm điểm của mọi bữa tiệc mùa này ẢNH: TUBYCATU

Đầm dự tiệc đẹp xuất sắc, chất liệu sang trọng, phom dáng tối giản

Để chọn được mẫu đầm dự tiệc đẹp xuất sắc, quý cô không thể bỏ qua các chất liệu cao cấp, nổi tiếng là sang trọng và phù hợp với tiết trời mùa thu đông. Vải ren họa tiết, dạ tweed, vải gấm, tafta, organza... là những ứng cử viên sáng giá cho tủ đồ dự tiệc.

Bên cạnh đó, hãy dành ưu ái cho các phom dáng cổ điển như váy chữ A, đầm bodycon, maxi dress... Thiết kế tối giản về đường cắt và chi tiết trang trí nhưng có thể làm nổi bật hình thể, tôn những điểm mạnh cơ thể chính là "chân ái" mặc đẹp mà nàng đang tìm kiếm.

Đầm ren dự tiệc tối và phù hợp cho nhiều dịp như dự sự kiện, thảm đỏ, các lễ hội, các buổi gặp gỡ trang trọng... Phom dáng hiện đại của trang phục được thể hiện một cách tinh tế qua các đường viền tay và cổ áo, chi tiết thắt nơ vải nhỏ định hình vòng eo thon. Bảng màu trắng ngà sang trọng và cổ điển phù hợp mọi vóc dáng ẢNH: MERNE

Để chiếm trọn sportlight bữa tiệc mùa thu, hãy chọn dáng đầm siết eo bằng cấu trúc corset cổ chữ V sâu kết hợp phần tùng váy phồng rộng tạo hiệu ứng thị giác tương phản. Gam màu đỏ rượu đủ nồng nàn và giàu năng lượng để quý cô gây chú ý đồng thời vẫn đủ độ đằm thắm và trưởng thành để ánh nhìn phải dừng lại thật lâu ẢNH: GIANA

Khi lên đồ dự tiệc, đừng bao giờ quên chuẩn bị cho mình một chiếc khăn choàng mỏng nhẹ hoặc một chiếc blazer may đo sang trọng để kết hợp cùng. Vẻ đẹp tổng hòa đến từ sự hòa hợp của trang phục, phụ kiện và luôn đi sâu vào chi tiết - họa tiết, màu sắc, dấu ấn may đo thủ công và đặc biệt là thần thái tự tin của chính người mặc ẢNH: JC DE JC

Chi tiết thủ công thể hiện rõ nét độ tinh xảo của trang phục dự tiệc. Mẫu đầm maxi từ vải tơ organza không chỉ cuốn hút bởi độ trong của vải, sắc hồng nhạt dịu nhẹ mà còn đặc biệt bởi các nếp gấp và họa tiết drapping đặt nơi vòng eo ẢNH: JENNIE CHOO

Đầm tiệc phối ren hoa, hoa lụa 3D và tulle xuyên thấu mở ra ánh nhìn về một hình ảnh vừa quyến rũ sắc sảo vừa mang đậm chất lãng mạn và thời thượng của tủ đồ tiệc mùa cuối năm 2026 ẢNH: GIANA

Vải gấm dệt hoa nổi trên bề mặt chất liệu tạo điểm khác biệt cho trang phục liền thân, mọi ánh nhìn bị cuốn vào phần vạt buộc hờ ngang hông, hàng cúc dài để mở cùng đường cắt khéo léo tôn đường cong một cách tự nhiên và giàu tính thẩm mỹ ẢNH: GIANA

Đầm midi dự tiệc mùa thu dành cho quý cô yêu thích sự đơn giản, phong cách năng động và sự linh hoạt trong mọi tình huống. Dáng đầm dài tinh giản có điểm nhấn là đóa hoa vải 3D đính lệch bên eo cùng những đường gấp nếp hay cấu trúc đầm sơ mi tay ngắn đính hoa rải rác đều làm nổi bật tinh thần thanh lịch và sang xịn ẢNH: SIXDO



