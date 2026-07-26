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Đầm dự tiệc tối giản nhưng sang trọng, đẹp xuất sắc dưới mọi góc nhìn

Kim Ngọc
Kim Ngọc
26/07/2026 08:00 GMT+7

Đầm dự tiệc mùa thu ưu tiên các thiết kế tối giản, chất vải mềm nhẹ thoáng mát nhưng vẫn có điểm nhấn riêng. Dưới đây là những gợi ý để nàng chọn được thiết kế dự tiệc đẹp xuất sắc, gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Đầm dự tiệc mùa thu, ưu tiên các phom dáng tối giản, tinh tế

Đầm dự tiệc tối giản nhưng sang trọng, đẹp xuất sắc dưới mọi góc nhìn- Ảnh 1.

Mềm nhẹ và thanh thoát, thiết kế đầm dự tiệc màu hồng phấn khiến nàng mê mẩn mãi không thôi. Dáng váy suông nhẹ hút ánh nhìn vào các họa tiết thêu hoa cùng cấu trúc đối xứng tinh tế. Với dáng cổ tim mở nhẹ, trang phục đủ quyến rũ để khơi gợi sự tò mò, tùng váy xòe nhẹ chạm mắt cá chân tạo dáng đi uyển chuyển

ẢNH: XÉO XỌ

Vượt qua mọi giới hạn về tuổi tác và vóc dáng, đầm dự tiệc mùa thu phom dáng tối giản có thể trở thành lựa chọn của mọi quý cô. Các gam màu nhẹ nhàng và cấu trúc cổ điển của trang phục mang lại khả năng tôn dáng, tôn da và dễ dàng ứng dụng vào nhiều phong cách dự tiệc.

Vải ren hoa, tơ và lụa mềm là những ứng viên hoàn hảo cho đầm tiệc tối giản mùa này. Tùy theo sở thích cá nhân để quý cô chọn dáng đầm maxi hay midi, chọn thiết kế có điểm nhấn từ họa tiết thêu tay hay in dệt, đính kết...

Đầm dự tiệc tối giản nhưng sang trọng, đẹp xuất sắc dưới mọi góc nhìn- Ảnh 2.

Cuộc đua của chất liệu ren hoa vẫn chưa ngừng lại khi vô số các thiết kế đầm ren hoa được giới thiệu cho mùa mới. Đầm ren trắng chính là thiết kế dự tiệc sang trọng mà tinh tế, tối giản mà cầu kỳ bởi họa tiết hoa văn sắc sảo được đặt để trên phom dáng thanh thoát, giản đơn. Các đường viền uốn lượn và độ xòe xếp nếp rộng của tùng váy góp phần tạo nên ấn tượng khó quên cho trang phục

ẢNH: LAVIEM

Đầm dự tiệc tối giản nhưng sang trọng, đẹp xuất sắc dưới mọi góc nhìn- Ảnh 3.

Vẫn là váy hoa nhưng sang xịn, quý phái theo đúng phong cách dự tiệc mà nàng hướng tới. Thiết kế có họa tiết hoa nhỏ xinh xắn, cấu trúc hạ eo corset tôn vòng 2 đồng thời tạo hiệu ứng xòe rộng tôn đường cong cho vòng 3. Phối váy hai dây họa tiết và xăng đan cao gót, thêm trang sức và một chiếc khăn lụa buộc hờ trên tóc là đủ để nàng thu hút mọi ánh nhìn

ẢNH: LAVIEM

Đầm dự tiệc tối giản nhưng sang trọng, đẹp xuất sắc dưới mọi góc nhìn- Ảnh 4.
Đầm dự tiệc tối giản nhưng sang trọng, đẹp xuất sắc dưới mọi góc nhìn- Ảnh 5.

Đầm tiệc từ voan tơ mềm rủ theo từng chuyển động, mang đến cảm giác nhẹ tênh, thanh thoát và dễ chịu trong tiết trời mùa này. Không quá cầu kỳ trong chi tiết, thiết kế lựa chọn những đường cắt thanh thoát để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của người mặc. Gam màu hồng phấn nhẹ kết hợp cùng phom váy dài mềm mại và khoảng lưng hở được hoàn thiện bằng dải nơ mảnh phía sau tạo nên một điểm nhấn tinh tế

ẢNH: XÉO XỌ

Đầm dự tiệc tối giản nhưng sang trọng, đẹp xuất sắc dưới mọi góc nhìn- Ảnh 6.

Cảm giác dịu dàng và thoải mái, nữ tính và mát nhẹ đến từ phom váy dài tối giản phủ thêm lớp cape vải voan và chi tiết rút dây. Gam màu xanh ngọc hòa quyện cùng chất vải nhẹ mát dành cho nàng trong những ngày muốn mặc đẹp mà vẫn tự do - dù là buổi hẹn cuối tuần hay những chuyến đi xa, những dịp đặc biệt

ẢNH: XÉO XỌ

Đầm dự tiệc tối giản nhưng sang trọng, đẹp xuất sắc dưới mọi góc nhìn- Ảnh 7.
Đầm dự tiệc tối giản nhưng sang trọng, đẹp xuất sắc dưới mọi góc nhìn- Ảnh 8.

Vẻ nữ tính, tinh khôi và đầy dịu dàng được chuyển tải qua những nếp gấp mềm mại, phom dáng hiện đại và sự tự chủ tự do nơi chính người mặc. Đầm tiệc sequin đen mang đến ánh nhìn quý phái và bí ẩn trong khi tông màu trắng cùng dáng váy bí ẩn chứa vẻ đẹp kiêu kỳ và thời thượng

ẢNH: JM

Đầm dự tiệc tối giản nhưng sang trọng, đẹp xuất sắc dưới mọi góc nhìn- Ảnh 9.

Tối giản nhưng không gây nhàm chán, mỗi thiết kế dự tiệc đều mang trong mình một sứ mệnh tôn vinh vóc dáng, tôn thần thái cuốn hút và quyến rũ nơi người mặc

ẢNH: SIXDO


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