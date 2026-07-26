Đầm dự tiệc tối giản nhưng sang trọng, đẹp xuất sắc dưới mọi góc nhìn

Đầm dự tiệc mùa thu ưu tiên các thiết kế tối giản, chất vải mềm nhẹ thoáng mát nhưng vẫn có điểm nhấn riêng. Dưới đây là những gợi ý để nàng chọn được thiết kế dự tiệc đẹp xuất sắc, gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
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Đầm dự tiệc mùa thu, ưu tiên các phom dáng tối giản, tinh tế
Vượt qua mọi giới hạn về tuổi tác và vóc dáng, đầm dự tiệc mùa thu phom dáng tối giản có thể trở thành lựa chọn của mọi quý cô. Các gam màu nhẹ nhàng và cấu trúc cổ điển của trang phục mang lại khả năng tôn dáng, tôn da và dễ dàng ứng dụng vào nhiều phong cách dự tiệc.
Vải ren hoa, tơ và lụa mềm là những ứng viên hoàn hảo cho đầm tiệc tối giản mùa này. Tùy theo sở thích cá nhân để quý cô chọn dáng đầm maxi hay midi, chọn thiết kế có điểm nhấn từ họa tiết thêu tay hay in dệt, đính kết...
Đầm tiệc từ voan tơ mềm rủ theo từng chuyển động, mang đến cảm giác nhẹ tênh, thanh thoát và dễ chịu trong tiết trời mùa này. Không quá cầu kỳ trong chi tiết, thiết kế lựa chọn những đường cắt thanh thoát để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của người mặc. Gam màu hồng phấn nhẹ kết hợp cùng phom váy dài mềm mại và khoảng lưng hở được hoàn thiện bằng dải nơ mảnh phía sau tạo nên một điểm nhấn tinh tế
ẢNH: XÉO XỌ
Vẻ nữ tính, tinh khôi và đầy dịu dàng được chuyển tải qua những nếp gấp mềm mại, phom dáng hiện đại và sự tự chủ tự do nơi chính người mặc. Đầm tiệc sequin đen mang đến ánh nhìn quý phái và bí ẩn trong khi tông màu trắng cùng dáng váy bí ẩn chứa vẻ đẹp kiêu kỳ và thời thượng