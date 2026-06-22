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Thời trang 24/7

Đầm midi - kiểu trang phục đa năng diện đi làm đi chơi đều đẹp

Kim Ngọc
Kim Ngọc
22/06/2026 08:00 GMT+7

Tìm kiếm một bộ trang phục vừa thanh lịch để đi làm vừa thướt tha để xuống phố cuối tuần luôn là bài toán khó của phái đẹp. Với các thiết kế đầm midi đa năng, mọi bài toán mặc đẹp và sang xịn đều có lời giải.

Tủ đồ trang phục đa năng không thể thiếu đầm midi

Đầm midi - kiểu trang phục đa năng diện đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 1.

Váy dáng suông màu cam pastel cuốn hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Bảng màu ngọt ngào và trong trẻo được tạo điểm nhấn họa tiết hoa 3D cùng phom dáng tối giản tinh tế

ẢNH: PANTIO

Sở dĩ đầm midi được xem là kiểu trang phục đa năng nhất nhì tủ đồ là nhờ khả năng giấu khuyết điểm hoàn hảo. Độ dài qua gối của thiết kế midi khéo léo che khuyết điểm bắp chân to hay chân vòng kiềng theo cách tinh tế.

Mặc các mẫu váy liền, nàng không còn phải bận tâm cách phối đồ vào mỗi buổi sáng, từ đó tiết kiệm được nhiều thời gian và ngân sách mua sắm.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến khả năng biến hóa phong cách - chỉ cần thay đổi một vài phụ kiện đi kèm khi mặc váy midi là có thể chuyển đổi phong cách từ công sở chuyên nghiệp, chỉn chu sang dạo phố phóng khoáng, quyến rũ.

3 dáng đầm midi diện đi làm đi chơi đều đẹp

Đầm midi - kiểu trang phục đa năng diện đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 2.

Sự kết hợp hoàn hảo của nét chuyên nghiệp và sự mềm mại nữ tính qua thiết kế đầm midi cổ đức kẻ sọc xanh trắng phối ren. Đây là bản phối thanh lịch hoàn hảo cho phong cách công sở, vừa có thể chuyển đổi trở thành bản phối cho những buổi cà phê lãng mạn cuối tuần nhờ chất vải bay bổng, thoáng mát

ẢNH: HERA DG

Đầm midi cổ đức

Đầm midi cổ đức (cổ sơ mi) kiểu dáng đứng phom dễ dàng mang lại vẻ ngoài sang trọng và tinh tế cho nàng khi đi làm, gặp gỡ đối tác. Từ bản phối này, nàng có thể để mở 1 - 2 cúc áo trên cùng, phối thêm trang sức đeo cổ dạng chuỗi và giày sneakers trắng để sẵn sàng dạo phố trong diện mạo vừa năng động vừa hiện đại.

Đầm midi - kiểu trang phục đa năng diện đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 3.

Nàng ghi điểm tuyệt đối trong dáng váy midi phom sát nách phóng khoáng có phần cổ đức chỉn chu. Điểm nhấn đắt giá của trang phục đa năng này nằm ở các đường cắt laser mắt cáo tinh tế chạy dọc trước ngực và ngang gấu váy, mang lại khoảng hở quyến rũ nhưng có chừng mực

ẢNH: ELISE

Đầm midi - kiểu trang phục đa năng diện đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 4.

Đầm satin trắng óng nhẹ dưới nắng mang đến cho nàng vẻ quyến rũ hoàn hảo. Phom dáng midi nữ tính được điểm xuyết bằng ren hoa, các đường nhún rút ở ngực cùng chiếc móc signature nhỏ tựa như một món trang sức tinh tế

ẢNH: DEAR JOSÉ

Đầm midi chữ A

Đầm midi chữ A là một trong những món đồ thời trang hiếm hoi sở hữu tính đa năng tuyệt đối nhờ cấu trúc ôm nhẹ ở eo và xòe rộng dần xuống dưới. Thiết kế kinh điển này không chỉ tối ưu hóa việc che khuyết điểm cơ thể mà còn dễ dàng biến hóa linh hoạt trong mọi hoàn cảnh xuất hiện.

Đầm midi - kiểu trang phục đa năng diện đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 5.

Đầm đen dáng chữ A hạ eo vừa đảm bảo sự kín đáo, chỉn chu cần có ở môi trường văn phòng, vừa có độ xòe bay bổng, phóng khoáng thích hợp cho các buổi dạo phố, cà phê hay đi du lịch

ẢNH: C'CHIC

Đầm midi - kiểu trang phục đa năng diện đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 6.

Đầm nhún eo hai bên hông một cách điệu đà và nữ tính. Vẻ duyên dáng trong trẻo được tô điểm bằng các chi tiết xếp ly, phối đăng ten, thắt nơ đi cùng gam màu kem tôn làn da sáng màu dưới nắng

ẢNH: CALIE

Đầm midi dáng xòe

Xứng đáng là trang phục đa năng nhất hè, đầm midi dáng xòe vừa thắt eo vừa tôn dáng một cách tự nhiên. Khi phối đồ đi làm, hãy kết hợp trang phục cùng thắt lưng da mảnh để tạo điểm nhấn cho vòng 2. Khi dạo phố hay đi chơi cùng bạn bè, hãy bỏ thắt lưng da và thay bằng túi canvas, mũ rộng vành...

Đầm midi - kiểu trang phục đa năng diện đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 7.
Đầm midi - kiểu trang phục đa năng diện đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 8.

Hai gam màu dịu mát, nhẹ nhàng tôn da dưới cái nắng hè oi ả mà vẫn khéo léo tôn đường cong, tôn sự duyên dáng, chỉn chu trong phong cách của nàng

ẢNH: C'CHIC

Không lỗi mốt, không kén dáng lại biến hóa linh hoạt trong mọi hoàn cảnh, đầm midi xứng đáng là kiểu thiết kế dẫn đầu xu hướng trang phục đa năng diện đi làm đi chơi đều chuẩn đẹp!

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