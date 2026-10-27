Đầm mullet "ngắn trước dài sau" thu hút mọi ánh nhìn

Được biết đến với đặc trưng "ngắn tà trước, dài tà sau", thiết kế đầm mullet luôn tạo nên sức hút khó cưỡng nhờ sự hòa quyện giữa nét hiện đại và vẻ đẹp thướt tha. Cấu trúc cắt xẻ bất đối xứng không chỉ mang lại cảm giác đôi chân thon dài miên man mà còn tạo hiệu ứng nhịp bước uyển chuyển, giúp mỗi chuyển động của quý cô đều tràn đầy khí chất và sự tự tin.

Đầm mullet cổ yếm hay hai dây

Kiểu dáng này mang lại hiệu ứng thon gọn tuyệt đối cho bờ vai, đồng thời tôn vinh nét quyến rũ một cách vô cùng tinh tế. Sự kết hợp giữa đường cắt xẻ táo bạo ở tà trước và độ rủ nhẹ nhàng ở tà sau giúp phái đẹp dễ dàng "ăn gian" chiều cao và trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Sắc xanh navy quyến rũ trên chất liệu lụa bóng kết hợp cùng chi tiết tà váy xếp bèo nhún rủ dài phía sau giúp phái đẹp tự tin khoe trọn đôi chân thon dài ẢNH: @CHARMANINE.CO

Đầm mullet màu trắng ngà cổ sâu phóng khoáng với phần chân váy xếp lớp bồng bềnh mang đến vẻ ngoài trong trẻo nhưng không kém phần thu hút.

Nhấn nhá diện mạo bằng khuyên tai ngọc trai hoặc giày cao gót đồng điệu với váy tạo nên sự liên kết thanh lịch cho toàn bộ outfit ẢNH: @AMELIEE_OFFICIAL

Nhắc đến trang phục dạ hội hay tiệc đêm cuối năm, các thiết kế đầm mullet cúp ngực và trễ vai luôn nằm ở đầu danh sách ưu tiên của các tín đồ thời trang. Cấu trúc ôm sát đường cong cơ thể phối cùng phần tà váy rủ dài quét đất tạo nên diện mạo đài các, đẳng cấp cho người mặc.

Đầm cúp ngực trắng ngà với đường chiết eo corset sắc nét, kết hợp cùng chi tiết hoa đính nổi và tà váy xếp nhún độc đáo mang đến hình ảnh nữ thần cổ điển ẢNH: @MUSTHAVE.THEOFFICIAL

Váy trễ vai lệch tone hồng thạch anh bằng vải voan tơ ánh kim tạo hiệu ứng sóng vải kỳ ảo theo từng bước chuyển động. Tà váy dài bất đối xứng cùng chi tiết bèo nhún hoa tạo nét chấm phá vô cùng kiêu kỳ.

Đôi mút guốc đính lông vũ mềm mại hoặc sandal đính đá quai mảnh là "bạn đồng hành" lý tưởng giúp tôn triệt để đôi chân thon dài dưới lớp tà đầm mullet ẢNH: @MUSTHAVE.THEOFFICIAL

Không chỉ giới hạn trong các không gian dạ tiệc, đầm mullet còn biến hóa linh hoạt trong thời trang ứng dụng hằng ngày nhờ các thiết kế cổ sơ mi, tay ngắn hay kỹ thuật phối layer đa chất liệu. Sự dung hòa giữa nét kín đáo và các đường cắt bất đối xứng tạo nên phong cách trẻ trung, hiện đại.

Sự đan cài giữa chất liệu thun co giãn ôm dáng và lớp váy voan ren dập nổi phía dưới giúp bộ trang phục mang đậm tinh thần ngọt ngào, thơ mộng như những tiểu thư nước Pháp ẢNH: @ORIN.LABEL

Sắc trắng tinh khôi kết hợp phom ôm nhẹ ở eo và tà xòe bất đối xứng mang đến diện mạo chỉn chu, tà váy ngắn không quá lộng lẫy phù hợp cho những ngày dạo phố cuối tuần ẢNH: @ORIN.LABEL

Những đôi giày búp bê Mary Jane ánh bạc hay giày cao gót đồng điệu với váy là sự lựa chọn tuyệt vời để giữ trọn sự thoải mái mà vẫn tôn lên vẻ thanh thoát cho tổng thể vóc dáng ẢNH: @SISSY.NATION