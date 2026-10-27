Đầm mullet "ngắn trước dài sau" thu hút mọi ánh nhìn

Được biết đến với đặc trưng "ngắn tà trước, dài tà sau", thiết kế đầm mullet luôn tạo nên sức hút khó cưỡng nhờ sự hòa quyện giữa nét hiện đại và vẻ đẹp thướt tha. Cấu trúc cắt xẻ bất đối xứng không chỉ mang lại cảm giác đôi chân thon dài miên man mà còn tạo hiệu ứng nhịp bước uyển chuyển, giúp mỗi chuyển động của quý cô đều tràn đầy khí chất và sự tự tin.
Đầm mullet cổ yếm hay hai dây
Kiểu dáng này mang lại hiệu ứng thon gọn tuyệt đối cho bờ vai, đồng thời tôn vinh nét quyến rũ một cách vô cùng tinh tế. Sự kết hợp giữa đường cắt xẻ táo bạo ở tà trước và độ rủ nhẹ nhàng ở tà sau giúp phái đẹp dễ dàng "ăn gian" chiều cao và trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Đầm mullet màu trắng ngà cổ sâu phóng khoáng với phần chân váy xếp lớp bồng bềnh mang đến vẻ ngoài trong trẻo nhưng không kém phần thu hút.
Nhắc đến trang phục dạ hội hay tiệc đêm cuối năm, các thiết kế đầm mullet cúp ngực và trễ vai luôn nằm ở đầu danh sách ưu tiên của các tín đồ thời trang. Cấu trúc ôm sát đường cong cơ thể phối cùng phần tà váy rủ dài quét đất tạo nên diện mạo đài các, đẳng cấp cho người mặc.
Váy trễ vai lệch tone hồng thạch anh bằng vải voan tơ ánh kim tạo hiệu ứng sóng vải kỳ ảo theo từng bước chuyển động. Tà váy dài bất đối xứng cùng chi tiết bèo nhún hoa tạo nét chấm phá vô cùng kiêu kỳ.
Không chỉ giới hạn trong các không gian dạ tiệc, đầm mullet còn biến hóa linh hoạt trong thời trang ứng dụng hằng ngày nhờ các thiết kế cổ sơ mi, tay ngắn hay kỹ thuật phối layer đa chất liệu. Sự dung hòa giữa nét kín đáo và các đường cắt bất đối xứng tạo nên phong cách trẻ trung, hiện đại.