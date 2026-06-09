Đầm sơ mi dáng dài cho phong cách công sở thêm độc đáo

Váy sơ mi, đầm sơ mi dáng dài (midi) là lựa chọn nhiều tiềm năng cho tủ đồ công sở. Phom dáng đơn giản dễ mặc, dễ phối nhưng cũng dễ xoay chuyển - chất vải cao cấp tạo nên hình ảnh quý phái, chất vải nhẹ mát tự nhiên tạo hình ảnh gần gũi đời thường.

Vừa thoải mái dễ chịu vừa phong cách, đầm sơ mi dáng midi trên các chất liệu đứng phom dễ dàng lấy được cảm tình của hội chị em sành mặc ẢNH: PANTIO

Tận hưởng sự thoáng mát và phong cách trong chiếc đầm sơ mi dáng dài

Nếu đầm sơ mi tay phồng, cổ phối ren, tùng váy nối tầng và phần eo được hạ thấp giúp nàng ghi dấu trẻ trung và năng động thì thiết kế màu cream từ chất vải kaki, kate hay cotton thô lại nhẹ mát, dễ mặc và dễ phối hơn.

Chọn đầm sơ mi, nàng có thể trung thành với phom dáng cổ điển hoặc ưu tiên cho các thiết kế có sự sáng tạo đặc biệt - thay hàng khuy bằng dây kéo, có đai eo vải cùng chất liệu, phối cổ, viền ren đăng ten hay thử trải nghiệm làn gió mới cùng chất liệu denim màu xanh chàm.

Dáng vẻ dễ thương và duyên dáng của nàng thơ mùa hạ được vẽ nên bằng bản phối của đầm suông họa tiết sọc kẻ nhỏ thanh mảnh phối giày cao gót và mũ rộng vành. Thiết kế khéo léo hướng ánh nhìn vào phần cổ ren điệu đà, phần tùng váy nối tầng xếp nếp cùng chi tiết tay bồng đậm chất thơ ẢNH: OYSTER

Chất liệu denim mềm mang đến hình ảnh tươi mới cho chiếc đầm sơ mi. Trong đa số các thiết kế, người mặc đều có thể kết hợp thêm thắt lưng da, thắt lưng dây vải, dây hoa hoặc các phụ kiện dạng sợi dây bằng kim loại. Ở bản phối này, chi tiết khóa kim loại của dây lưng tạo điểm nhấn tone sur tone với trang sức và khuy áo ẢNH: CALIE

Vải thô mát nhẹ cùng gam màu xanh baby blue như mang đến cho nàng cả một mùa hè mát lành khi thỏa thích ngâm mình dưới làn nước mát. Thiết kế có điểm nhấn ở phần eo và hông chần thun, chi tiết khóa móc gài và đường xẻ trước phá cách ẢNH: KCLOSET

Sắc đen của trang phục càng thêm nổi bật hơn khi tương phản mạnh mẽ với phần cổ áo trắng và làn da sáng màu của quý cô. Trang phục có hàng khuy bọc vải và thắt lưng vải cùng tông góp phần tạo nên hình ảnh nhã nhặn, lịch thiệp và cổ điển ẢNH: BEAUTE BY V

Nếu là tín đồ của trang phục không tay, nàng đừng ngại ngần thử nghiệm diện váy sơ mi không tay, váy sơ mi khoét vai sâu hoặc có phần vai liền chỉ che đủ phần đầu vai. Kết cấu này giữ cho cơ thể người mặc luôn thông thoáng và dễ chịu nên đặc biệt phù hợp để mặc trong những ngày hè nắng oi ả ẢNH: ELISE

Sắc hồng tươi sáng và những đường gấp xếp ly của trang phục đủ sức biến nàng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Đầm dáng dài màu hồng có thể phối cùng giày và túi mang sắc hồng đậm hoặc chọn phong cách an toàn với sắc trắng, beige hoặc đen ẢNH: MAYBI

Chỉ một vài chi tiết nhỏ được làm mới, dáng váy sơ mi đã trở nên khác biệt. Thiết kế đứng phom màu vàng nhạt có phần cổ áo bẻ gọn gàng và thanh lịch, hai ống tay ngắn rộng rãi che khuyết điểm tốt. Điểm nhấn của bản phối chính là chi tiết dây thắt eo màu nâu giúp vòng 2 nổi bật hơn và trang phục cũng có tỷ lệ đẹp hơn ẢNH: BEAUTE BY V



