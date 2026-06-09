  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Đầm sơ mi dáng dài cho phong cách công sở thêm độc đáo

Kim Ngọc
Kim Ngọc
09/06/2026 08:00 GMT+7

Đầm sơ mi dáng dài có thể mang đến nhiều hình ảnh khác biệt - từ vẻ trẻ trung nữ tính, sự quyến rũ sắc sảo đến phong cách casual đời thường, vừa cá tính vừa rất độc đáo.

Váy sơ mi, đầm sơ mi dáng dài (midi) là lựa chọn nhiều tiềm năng cho tủ đồ công sở. Phom dáng đơn giản dễ mặc, dễ phối nhưng cũng dễ xoay chuyển - chất vải cao cấp tạo nên hình ảnh quý phái, chất vải nhẹ mát tự nhiên tạo hình ảnh gần gũi đời thường.

Đầm sơ mi dáng dài - Ảnh 1.

Vừa thoải mái dễ chịu vừa phong cách, đầm sơ mi dáng midi trên các chất liệu đứng phom dễ dàng lấy được cảm tình của hội chị em sành mặc

ẢNH: PANTIO

Tận hưởng sự thoáng mát và phong cách trong chiếc đầm sơ mi dáng dài

Nếu đầm sơ mi tay phồng, cổ phối ren, tùng váy nối tầng và phần eo được hạ thấp giúp nàng ghi dấu trẻ trung và năng động thì thiết kế màu cream từ chất vải kaki, kate hay cotton thô lại nhẹ mát, dễ mặc và dễ phối hơn. 

Chọn đầm sơ mi, nàng có thể trung thành với phom dáng cổ điển hoặc ưu tiên cho các thiết kế có sự sáng tạo đặc biệt - thay hàng khuy bằng dây kéo, có đai eo vải cùng chất liệu, phối cổ, viền ren đăng ten hay thử trải nghiệm làn gió mới cùng chất liệu denim màu xanh chàm.

Đầm sơ mi dáng dài - Ảnh 3.

Dáng vẻ dễ thương và duyên dáng của nàng thơ mùa hạ được vẽ nên bằng bản phối của đầm suông họa tiết sọc kẻ nhỏ thanh mảnh phối giày cao gót và mũ rộng vành. Thiết kế khéo léo hướng ánh nhìn vào phần cổ ren điệu đà, phần tùng váy nối tầng xếp nếp cùng chi tiết tay bồng đậm chất thơ

ẢNH: OYSTER

Đầm sơ mi dáng dài - Ảnh 4.

Chất liệu denim mềm mang đến hình ảnh tươi mới cho chiếc đầm sơ mi. Trong đa số các thiết kế, người mặc đều có thể kết hợp thêm thắt lưng da, thắt lưng dây vải, dây hoa hoặc các phụ kiện dạng sợi dây bằng kim loại. Ở bản phối này, chi tiết khóa kim loại của dây lưng tạo điểm nhấn tone sur tone với trang sức và khuy áo

ẢNH: CALIE

Đầm sơ mi dáng dài - Ảnh 2.

Vải thô mát nhẹ cùng gam màu xanh baby blue như mang đến cho nàng cả một mùa hè mát lành khi thỏa thích ngâm mình dưới làn nước mát. Thiết kế có điểm nhấn ở phần eo và hông chần thun, chi tiết khóa móc gài và đường xẻ trước phá cách

ẢNH: KCLOSET

Đầm sơ mi dáng dài - Ảnh 5.

Sắc đen của trang phục càng thêm nổi bật hơn khi tương phản mạnh mẽ với phần cổ áo trắng và làn da sáng màu của quý cô. Trang phục có hàng khuy bọc vải và thắt lưng vải cùng tông góp phần tạo nên hình ảnh nhã nhặn, lịch thiệp và cổ điển

ẢNH: BEAUTE BY V

Đầm sơ mi dáng dài - Ảnh 6.

Nếu là tín đồ của trang phục không tay, nàng đừng ngại ngần thử nghiệm diện váy sơ mi không tay, váy sơ mi khoét vai sâu hoặc có phần vai liền chỉ che đủ phần đầu vai. Kết cấu này giữ cho cơ thể người mặc luôn thông thoáng và dễ chịu nên đặc biệt phù hợp để mặc trong những ngày hè nắng oi ả

ẢNH: ELISE

Đầm sơ mi dáng dài - Ảnh 8.

Sắc hồng tươi sáng và những đường gấp xếp ly của trang phục đủ sức biến nàng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Đầm dáng dài màu hồng có thể phối cùng giày và túi mang sắc hồng đậm hoặc chọn phong cách an toàn với sắc trắng, beige hoặc đen

ẢNH: MAYBI

Đầm sơ mi dáng dài - Ảnh 10.

Chỉ một vài chi tiết nhỏ được làm mới, dáng váy sơ mi đã trở nên khác biệt. Thiết kế đứng phom màu vàng nhạt có phần cổ áo bẻ gọn gàng và thanh lịch, hai ống tay ngắn rộng rãi che khuyết điểm tốt. Điểm nhấn của bản phối chính là chi tiết dây thắt eo màu nâu giúp vòng 2 nổi bật hơn và trang phục cũng có tỷ lệ đẹp hơn

ẢNH: BEAUTE BY V


Đầm sơ mi đầm sơ mi dáng dài váy sơ mi đầm sơ mi hè váy sơ mi hoa

Bài viết khác

Tỏa sáng đêm tiệc với trang phục đính sequin lấp lánh

Tỏa sáng đêm tiệc với trang phục đính sequin lấp lánh

Năng lượng ngày mới từ trang phục sắc cam thời thượng

Năng lượng ngày mới từ trang phục sắc cam thời thượng

Mang chút lãng mạn vào tủ đồ cùng họa tiết hoa lá

Mang chút lãng mạn vào tủ đồ cùng họa tiết hoa lá

Phong cách tối giản qua lăng kính thời trang công sở hiện đại

Phong cách tối giản qua lăng kính thời trang công sở hiện đại

Những gam màu làm sáng da, nàng không thể bỏ lỡ

Những gam màu làm sáng da, nàng không thể bỏ lỡ

Ghi điểm cá tính riêng với những chiếc túi da độc bản

Ghi điểm cá tính riêng với những chiếc túi da độc bản

Diện mạo hè mới lạ từ chân váy dáng dài và áo blazer

Diện mạo hè mới lạ từ chân váy dáng dài và áo blazer

Tiết kiệm thời gian, nhân đôi sành điệu khi diện đồ theo set trang phục

Tiết kiệm thời gian, nhân đôi sành điệu khi diện đồ theo set trang phục

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top