Đầm sơ mi dáng dài cho phong cách công sở thêm độc đáo

Đầm sơ mi dáng dài có thể mang đến nhiều hình ảnh khác biệt - từ vẻ trẻ trung nữ tính, sự quyến rũ sắc sảo đến phong cách casual đời thường, vừa cá tính vừa rất độc đáo.
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Váy sơ mi, đầm sơ mi dáng dài (midi) là lựa chọn nhiều tiềm năng cho tủ đồ công sở. Phom dáng đơn giản dễ mặc, dễ phối nhưng cũng dễ xoay chuyển - chất vải cao cấp tạo nên hình ảnh quý phái, chất vải nhẹ mát tự nhiên tạo hình ảnh gần gũi đời thường.
Tận hưởng sự thoáng mát và phong cách trong chiếc đầm sơ mi dáng dài
Nếu đầm sơ mi tay phồng, cổ phối ren, tùng váy nối tầng và phần eo được hạ thấp giúp nàng ghi dấu trẻ trung và năng động thì thiết kế màu cream từ chất vải kaki, kate hay cotton thô lại nhẹ mát, dễ mặc và dễ phối hơn.
Chọn đầm sơ mi, nàng có thể trung thành với phom dáng cổ điển hoặc ưu tiên cho các thiết kế có sự sáng tạo đặc biệt - thay hàng khuy bằng dây kéo, có đai eo vải cùng chất liệu, phối cổ, viền ren đăng ten hay thử trải nghiệm làn gió mới cùng chất liệu denim màu xanh chàm.