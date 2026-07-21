Đầm suông giấu dáng, khoe nét duyên thầm phóng khoáng, tự tin

Diện đầm suông, nàng đẹp cả bốn mùa
Chiếc đầm dáng suông luôn được ưu ái trong tủ đồ của quý cô hiện đại. Không chỉ là kiểu trang phục mặc trong những ngày thảnh thơi, các thiết kế dáng suông thanh lịch còn trở thành trang phục đi làm hằng ngày, trang phục dạo phố, dự tiệc...
Nàng có thể chọn đầm suông linen, đầm từ các chất vải tổng hợp có độ co giãn nhẹ phối cùng khăn lụa họa tiết và phụ kiện thời trang tối giản để làm nổi bật phong thái nhẹ nhàng, sang trọng.
Đầm hạ eo, đầm dáng bí, đầm baby doll là những thiết kế suông dễ mặc, dễ ứng dụng trong mọi không gian. Các thiết kế này có thể được kết hợp cùng các họa tiết cổ điển hoặc sử dụng kỹ thuật dệt nổi họa tiết để tạo nên nét đặc sắc riêng cho từng bản phối.
Phối đầm suông cùng giày cao gót và túi da nhỏ tạo nên phong thái sang trọng và chỉn chu cho cô nàng văn phòng. Các gợi ý kết hợp item này cùng giày bệt, xăng đan dây mảnh và túi cói, túi tote và mũ rộng vành hướng đến hình ảnh cô gái đồng quê, phù hợp diện đi chơi, dạo phố hay mua sắm...
Đầm suông không tay tông màu trắng là "chân ái" cho mọi chuyến đi mùa hè, cho những ngày thảnh thơi cuối tuần hay khi nàng muốn dạo phố, hẹn hò cà phê cùng bè bạn. Mỗi dáng váy được tạo điểm nhấn riêng bằng những đường viền bèo nhún nhỏ, bằng chất vải nhẹ thoáng hay cách phối cùng phụ kiện thời trang
ẢNH: LAMER, PANTIO