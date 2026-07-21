Đầm suông giấu dáng, khoe nét duyên thầm phóng khoáng, tự tin

Diện đầm suông, nàng đẹp cả bốn mùa

Một chiếc đầm suông linen tối giản mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thanh thoát. Khi phối thêm khăn họa tiết, trang sức bản nhỏ giúp tạo điểm nhấn tinh tế riêng cho bản phối ẢNH: CANARY LINE

Chiếc đầm dáng suông luôn được ưu ái trong tủ đồ của quý cô hiện đại. Không chỉ là kiểu trang phục mặc trong những ngày thảnh thơi, các thiết kế dáng suông thanh lịch còn trở thành trang phục đi làm hằng ngày, trang phục dạo phố, dự tiệc...

Nàng có thể chọn đầm suông linen, đầm từ các chất vải tổng hợp có độ co giãn nhẹ phối cùng khăn lụa họa tiết và phụ kiện thời trang tối giản để làm nổi bật phong thái nhẹ nhàng, sang trọng.

Váy suông màu be dáng dài được khéo léo kết hợp cùng túi cói tote và xăng đan cùng tông màu nâu nhạt. Chất liệu vải đóng vai trò quan trọng tạo nên phom dáng chỉn chu, chuyên nghiệp cho các thiết kế dáng suông ẢNH: NEM FASHION

Đầm hạ eo, đầm dáng bí, đầm baby doll là những thiết kế suông dễ mặc, dễ ứng dụng trong mọi không gian. Các thiết kế này có thể được kết hợp cùng các họa tiết cổ điển hoặc sử dụng kỹ thuật dệt nổi họa tiết để tạo nên nét đặc sắc riêng cho từng bản phối.

Phối đầm suông cùng giày cao gót và túi da nhỏ tạo nên phong thái sang trọng và chỉn chu cho cô nàng văn phòng. Các gợi ý kết hợp item này cùng giày bệt, xăng đan dây mảnh và túi cói, túi tote và mũ rộng vành hướng đến hình ảnh cô gái đồng quê, phù hợp diện đi chơi, dạo phố hay mua sắm...

Nàng ghi dấu trẻ trung qua bản phối váy midi hạ eo có sự hài hòa về màu sắc và họa tiết. Gam màu tươi sáng được tạo điểm nhấn bằng phần cổ áo lá sen, phần tay áo ngắn rộng rãi để cả cơ thể được "thở" dưới tiết trời cuối hạ. Nếu muốn tôn dáng tốt hơn, nàng có thể sử dụng thêm thắt lưng bản nhỏ hoặc dây vải để thắt eo ẢNH: OYSTER

Đỉnh cao của việc mặc đẹp và sang trọng chính là các bản phối tối giản, hướng đến nét đẹp cổ điển. Phom dáng của váy suông khéo léo giấu các nhược điểm như bắp tay thô, vòng eo không thon gọn và "hút" ánh nhìn vào những chi tiết tinh tế riêng như bề mặt vải dệt họa tiết độc bản, các gam màu vượt thời gian hay từ chính phong thái tự nhiên, cuốn hút của nàng ẢNH: ELISE

Đầm suông không tay tông màu trắng là "chân ái" cho mọi chuyến đi mùa hè, cho những ngày thảnh thơi cuối tuần hay khi nàng muốn dạo phố, hẹn hò cà phê cùng bè bạn. Mỗi dáng váy được tạo điểm nhấn riêng bằng những đường viền bèo nhún nhỏ, bằng chất vải nhẹ thoáng hay cách phối cùng phụ kiện thời trang ẢNH: LAMER, PANTIO

Đầm lụa satin dáng suông hai dây phối áo phông trắng, mũ lưỡi trai và giày đế bệt khắc họa hình ảnh khác lạ của quý cô thành thị. Cảm nhận rõ nét về một nhịp sống năng động, về tinh thần tự do yêu sự dịch chuyển cùng phong cách phóng khoáng - khi mỗi bản phối nàng đều có thể diện đi bất cứ nơi đâu ẢNH: NEM FASHION



