Đầm tơ voan cho mùa hè nhẹ tênh

Từ những thiết kế đầm tơ voan, nàng cảm nhận mùa hè theo một lăng kính mới vừa nhẹ nhõm, sảng khoái vừa tràn đầy cảm hứng. Từ những ý tưởng mặc đẹp với trang phục làm từ các chất vải mỏng nhẹ, thoáng mát và giàu tính thẩm mỹ, nàng có thể "bỏ túi" ngay những item phù hợp cho chính mình.
Đầm tơ voan in họa tiết mùa hè
Chất vải tơ, organza, voan, chiffon... xuất hiện một cách đầy ưu ái trong các bộ sưu tập dành cho mùa hè 2026. Trang phục dáng midi được chăm chút hơn cả qua sự phong phú về màu sắc, các phom dáng linh hoạt và bản vẽ họa tiết đan xen hài hòa đầy thú vị.
Từ vẻ rực rỡ ấn tượng đến sự đằm thắm dịu dàng, mỗi thiết kế họa tiết mở ra một hình ảnh mới về quý cô mùa hạ. Với các dáng váy sơ mi, đầm chữ A ... nàng có thể ứng dụng cho mọi hoàn cảnh trong đời sống -trang phục đi làm công sở, đi học, dạo phố, dự tiệc, hẹn hò... Hãy dành ưu tiên cho các thiết kế được chăm chút kỹ ở phần vải lót vì chúng tạo nên hiệu ứng layer tinh tế mà vẫn có độ bay tạo dáng thướt tha.
Trang phục đơn sắc từ voan, tơ mát nhẹ và sang trọng
Nếu đầm họa tiết mang đến cảm nhận sống động và đa dạng thì trang phục đơn sắc từ các chất liệu tơ voan lại thu hút ánh nhìn bằng phong thái tự tin, sự tối giản và trang nhã trong từng nếp vải. Bảng màu pastel tươi sáng, chất vải mỏng phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng giúp nàng được tôn da, tôn dáng theo cách tự nhiên.
Gam màu xanh bơ được nhà mốt điểm xuyết thêm họa tiết hoa nổi ấn tượng. Từ hai dáng váy midi màu pastel này, nàng cảm nhận rõ nét sức hút từ bảng màu pastel dịu dàng khi chọn trang phục cho những ngày hè nắng gắt
ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN