Đầm tơ voan cho mùa hè nhẹ tênh

Từ những thiết kế đầm tơ voan, nàng cảm nhận mùa hè theo một lăng kính mới vừa nhẹ nhõm, sảng khoái vừa tràn đầy cảm hứng. Từ những ý tưởng mặc đẹp với trang phục làm từ các chất vải mỏng nhẹ, thoáng mát và giàu tính thẩm mỹ, nàng có thể "bỏ túi" ngay những item phù hợp cho chính mình.

Khám phá các bảng màu họa tiết trên các thiết kế thời trang làm từ vải voan tơ trở thành cuộc phiêu lưu thú vị trong mùa hè của cô nàng yêu thời trang

ẢNH: ELISE

Đầm tơ voan in họa tiết mùa hè

Chất vải tơ, organza, voan, chiffon... xuất hiện một cách đầy ưu ái trong các bộ sưu tập dành cho mùa hè 2026. Trang phục dáng midi được chăm chút hơn cả qua sự phong phú về màu sắc, các phom dáng linh hoạt và bản vẽ họa tiết đan xen hài hòa đầy thú vị.

Từ vẻ rực rỡ ấn tượng đến sự đằm thắm dịu dàng, mỗi thiết kế họa tiết mở ra một hình ảnh mới về quý cô mùa hạ. Với các dáng váy sơ mi, đầm chữ A ... nàng có thể ứng dụng cho mọi hoàn cảnh trong đời sống -trang phục đi làm công sở, đi học, dạo phố, dự tiệc, hẹn hò... Hãy dành ưu tiên cho các thiết kế được chăm chút kỹ ở phần vải lót vì chúng tạo nên hiệu ứng layer tinh tế mà vẫn có độ bay tạo dáng thướt tha.

Dáng váy sơ mi quen thuộc được làm mới theo cách trẻ trung và duyên dáng hơn nhờ vào chất vải nhẹ mát, độ bay bổng của chất liệu hòa quyện cùng những nét vẽ. Nàng tỏa sáng trong thiết kế midi có cổ bẻ thanh lịch, phần tay liền che bớt nhược điểm và chi tiết dây vải thắt eo tùy chỉnh độ rộng, chật

ẢNH: ELISE

Nền vải voan hoa màu tối luôn khiến các họa tiết trở nên nổi bật hơn. Sự tương phản hay tương trợ của các gam màu chính là bí quyết làm nên hiệu ứng thị giác của trang phục. Nàng sẽ chọn tông màu sáng để chạm đến cảm giác nhẹ nhõm và mát mẻ hay sự chỉn chu, trưởng thành đằm thắm qua những bảng màu tối? ẢNH: ELISE

Bản phối công sở thu hút ánh nhìn bằng những chi tiết duyên dáng đến từ phần cổ áo thắt nơ, bảng màu hòa quyện của nâu đất và hồng pastel. Bên cạnh đó, đừng quên cảm nhận sự thông thoáng và dễ chịu mỗi bộ trang phục có thể mang lại ẢNH: IVY MODA

Vẻ đẹp tối giản được nhìn ngắm dưới gam màu hồng kiều diễm, qua bề mặt vải bóng nhẹ, form dáng A và một vài nếp gấp trên vai tạo nên điểm nhấn khó quên ẢNH: IVY MODA

Trang phục đơn sắc từ voan, tơ mát nhẹ và sang trọng

Nếu đầm họa tiết mang đến cảm nhận sống động và đa dạng thì trang phục đơn sắc từ các chất liệu tơ voan lại thu hút ánh nhìn bằng phong thái tự tin, sự tối giản và trang nhã trong từng nếp vải. Bảng màu pastel tươi sáng, chất vải mỏng phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng giúp nàng được tôn da, tôn dáng theo cách tự nhiên.

Vải tơ nhăn được nhiều nhà mốt sử dụng trong hè này. Các bộ trang phục vẫn giữ nguyên những đặc tính thông thoáng, nhẹ mát và còn được cộng hưởng hiệu ứng thẩm mỹ qua bề mặt vải nhăn nhẹ ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Nàng chinh phục mọi ánh nhìn, làm chủ mọi phong cách qua những chiếc đầm midi hè, trải dài từ đơn sắc đến họa tiết, từ nhẹ nhàng đến ấn tượng ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Gam màu xanh bơ được nhà mốt điểm xuyết thêm họa tiết hoa nổi ấn tượng. Từ hai dáng váy midi màu pastel này, nàng cảm nhận rõ nét sức hút từ bảng màu pastel dịu dàng khi chọn trang phục cho những ngày hè nắng gắt ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN



