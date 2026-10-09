Đầm voan tăng nét duyên dáng ngày thu

Không cần kết hợp nhiều phụ kiện, một chiếc đầm voan cùng giày và túi xách đơn giản có thể tạo nên diện mạo chỉn chu cho nhiều dịp, từ đi làm, dạo phố đến những buổi hẹn cuối tuần.

Đầm voan trắng phối ren nữ tính

Voan có độ mỏng, mềm và rủ tự nhiên, phù hợp với những thiết kế mang phong cách nữ tính. Ở những chiếc đầm trắng, chất liệu voan được kết hợp với ren và chi tiết bèo nhún, tạo điểm nhấn ở phần thân trên. Thiết kế xếp tầng dễ dàng tạo sự bồng bềnh mà vẫn thướt tha cho trang phục.

Cách phối ren và voan cùng tông tạo cảm giác nhẹ nhàng, phù hợp với những không gian ngoài trời. Các thiết kế suông rộng giúp giấu vóc dáng tốt cho nàng không quá thon gọn ẢNH: @THOSE_STUDIOS

Bên cạnh những mẫu váy dài, đầm voan ngắn là lựa chọn phù hợp với người yêu thích phong cách nữ tính nhưng năng động. Phom váy ngắn giúp việc di chuyển thuận tiện, đồng thời tạo cảm giác trẻ trung.

Khi kết hợp với khăn trùm đầu bằng ren và bó hoa nhỏ, đầm voan trắng có thêm điểm nhấn lãng mạn. Cách phối này phù hợp với những buổi chụp ảnh, dạo chơi ngoài trời hoặc các chuyến đi ngắn ngày ẢNH: @RIINNAXX

Đầm voan hoa lá lãng mạn

Hoa lá là họa tiết quen thuộc trong các thiết kế mang phong cách nữ tính. Trên nền voan, những họa tiết hoa lá sống động tạo cảm giác trẻ trung mà không khiến trang phục trở nên cầu kỳ.

Các kiểu váy midi có nền sáng màu, điểm hoa pastel, phần eo chiết nhẹ và chân váy xếp tầng dài qua gối tăng nét thanh lịch, trong khi tay ngắn tạo cảm giác năng động hơn.

Phom váy hơi xòe nhẹ với phần eo được nhấn vừa phải để tôn lên vòng 2 thon gọn, phối giày đồng điệu tạo nên sự kết hợp đầy lãng mạn ẢNH: IVY MODA

Đầm voan nền vàng nhạt, điểm hoa hồng và lá xanh mang đến lựa chọn sáng màu cho những ngày thời tiết dễ chịu. Thiết kế tay ngắn, eo ôm vừa vặn và chân váy nhiều tầng tạo độ bồng nhẹ ẢNH: IVY MODA

Với họa tiết hoa lá bản to thì những phụ kiện đi cùng nên được tiết chế. Khuyên tai mảnh và clutch nhỏ là lựa chọn vừa đủ để hoàn thiện trang phục mà không tạo cảm giác nặng nề ẢNH: @N27.CORNER

Đa dạng biến hóa từ công sở đến những chuyến nghỉ dưỡng

Đầm voan đen phù hợp với những người yêu thích trang phục đơn sắc nhưng vẫn muốn chỉn chu. Sắc đen tạo vẻ trưởng thành, điểm xuyết họa tiết hoa nhỏ, tay lỡ phồng và phần eo không quá ôm, thuận tiện khi di chuyển.

Váy voan đen có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh, từ công sở đến những cuộc hẹn sau giờ làm. Nhấn nhá với giày cao gót đen và túi cầm tay tối giản nhưng đầy chuyên nghiệp ẢNH: K&K FASHION

Phù hợp cho những chuyến nghỉ dưỡng với phong cách quyến rũ, đầm voan hoa cổ yếm là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Váy mang sắc trắng hồng nhẹ nhàng với họa tiết sống động, phần cổ đổ và chân váy xẻ tà cao tăng nét quyến rũ mà không cần nhiều chi tiết ẢNH: @CHARMANINE