Đánh tan nắng hè cùng những thiết kế gam màu vàng bơ

Sau nhiều mùa mốt tôn vinh những màu sắc có độ bão hòa cao, giới mộ điệu đang tìm kiếm những gam màu mang lại cảm giác thư giãn và gần gũi với thiên nhiên; và vàng bơ đáp ứng trọn vẹn tinh thần đó.
Áo blouse vàng bơ kết hợp chân váy ren trắng là công thức hoàn hảo để mang đến vẻ ngoài tràn đầy sức sống trong những ngày hè. Thiết kế áo bèo tầng với chất liệu mỏng nhẹ, trong khi gam vàng bơ giúp tổng thể trở nên tươi tắn nhưng vẫn dịu mắt
ẢNH: @GOLA. DESIGNS
Sắc vàng bơ dịu nhẹ trên set trang phục linen thoáng mát, áo tay phồng với hàng cúc trước cùng quần shorts bèo nhún đồng điệu; sắc vàng bơ nhẹ nhàng tôn lên làn da trắng ngần của người mặc
ẢNH: CELE FOR WOMEN
Những chiếc váy babydoll với cổ sen, tay phồng và phom suông rộng phù hợp với những cô nàng không có quá nhiều thời gian phối đồ. Chỉ cần thêm một đôi bốt da lộn cao cổ và túi xách tông nâu mang hơi hướng bohemian phóng khoáng mà không cần quá cầu kỳ
ẢNH: @SALAVI.SHOPDN
Nữ tính với áo blouse bèo tầng màu vàng bơ phối cùng chân váy ren trắng thích hợp mỗi lần xuống phố. Chất liệu mỏng nhẹ tạo hiệu ứng chuyển động uyển chuyển theo từng bước chân, trong khi chân váy ren ôm vừa đủ giúp cân bằng sự bay bổng bằng nét thanh lịch
ẢNH: @MOLLYNISTA
Một chiếc sơ mi vàng bơ phối cùng quần jeans ống suông mang đến sự đối lập vừa đủ giữa chất liệu denim khỏe khoắn và gam màu ngọt ngào khiến bộ trang phục trở nên hiện đại hơn mà vẫn giữ được vẻ chỉn chu cho những ngày làm việc chuyên nghiệp
ẢNH: @GOUTDEJUN.IG
Những thiết kế váy dáng bí trễ vai cũng cho thấy sức hút mới của gam màu này. Phần thân váy nhún mềm cùng chân váy phồng nhẹ dễ dàng giấu dáng, những món phụ kiện tối giản như túi clutch tối giản và giày cao gót giúp trang phục đơn sắc bớt đơn điệu
ẢNH: @THUYTHNG_
Những chuyến du lịch biển không thể nào thiếu sự xuất hiện của sắc vàng bơ, váy yếm dáng dài đầy thướt tha với màu vàng dịu mắt, dễ dàng tôn lên tinh thần nghỉ dưỡng đầy thư thái của người mặc
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cấp ngày 24/3/2020
Tổng biên tập
Nguyễn Ngọc Toàn
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