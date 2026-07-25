  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Đánh tan nắng hè cùng những thiết kế gam màu vàng bơ

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
25/07/2026 10:00 GMT+7

Nếu màu đỏ gợi nhắc tới mùa lễ hội cuối năm, xanh ô liu gắn với tiết trời thu, thì vàng bơ chính là sắc màu được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi mùa hè thu trở lại.

Sau nhiều mùa mốt tôn vinh những màu sắc có độ bão hòa cao, giới mộ điệu đang tìm kiếm những gam màu mang lại cảm giác thư giãn và gần gũi với thiên nhiên; và vàng bơ đáp ứng trọn vẹn tinh thần đó.

Đánh tan nắng hè cùng những thiết kế gam màu vàng bơ - Ảnh 1.

Áo blouse vàng bơ kết hợp chân váy ren trắng là công thức hoàn hảo để mang đến vẻ ngoài tràn đầy sức sống trong những ngày hè. Thiết kế áo bèo tầng với chất liệu mỏng nhẹ, trong khi gam vàng bơ giúp tổng thể trở nên tươi tắn nhưng vẫn dịu mắt

ẢNH: @GOLA. DESIGNS

Đánh tan nắng hè cùng những thiết kế gam màu vàng bơ - Ảnh 2.

Sắc vàng bơ dịu nhẹ trên set trang phục linen thoáng mát, áo tay phồng với hàng cúc trước cùng quần shorts bèo nhún đồng điệu; sắc vàng bơ nhẹ nhàng tôn lên làn da trắng ngần của người mặc

ẢNH: CELE FOR WOMEN

Đánh tan nắng hè cùng những thiết kế gam màu vàng bơ - Ảnh 3.

Những chiếc váy babydoll với cổ sen, tay phồng và phom suông rộng phù hợp với những cô nàng không có quá nhiều thời gian phối đồ. Chỉ cần thêm một đôi bốt da lộn cao cổ và túi xách tông nâu mang hơi hướng bohemian phóng khoáng mà không cần quá cầu kỳ

ẢNH: @SALAVI.SHOPDN

Đánh tan nắng hè cùng những thiết kế gam màu vàng bơ - Ảnh 4.

Nữ tính với áo blouse bèo tầng màu vàng bơ phối cùng chân váy ren trắng thích hợp mỗi lần xuống phố. Chất liệu mỏng nhẹ tạo hiệu ứng chuyển động uyển chuyển theo từng bước chân, trong khi chân váy ren ôm vừa đủ giúp cân bằng sự bay bổng bằng nét thanh lịch

ẢNH: @MOLLYNISTA

Đánh tan nắng hè cùng những thiết kế gam màu vàng bơ - Ảnh 5.

Một chiếc sơ mi vàng bơ phối cùng quần jeans ống suông mang đến sự đối lập vừa đủ giữa chất liệu denim khỏe khoắn và gam màu ngọt ngào khiến bộ trang phục trở nên hiện đại hơn mà vẫn giữ được vẻ chỉn chu cho những ngày làm việc chuyên nghiệp

ẢNH: @GOUTDEJUN.IG

Đánh tan nắng hè cùng những thiết kế gam màu vàng bơ - Ảnh 6.

Những thiết kế váy dáng bí trễ vai cũng cho thấy sức hút mới của gam màu này. Phần thân váy nhún mềm cùng chân váy phồng nhẹ dễ dàng giấu dáng, những món phụ kiện tối giản như túi clutch tối giản và giày cao gót giúp trang phục đơn sắc bớt đơn điệu

ẢNH: @THUYTHNG_

Đánh tan nắng hè cùng những thiết kế gam màu vàng bơ - Ảnh 7.

Những chuyến du lịch biển không thể nào thiếu sự xuất hiện của sắc vàng bơ, váy yếm dáng dài đầy thướt tha với màu vàng dịu mắt, dễ dàng tôn lên tinh thần nghỉ dưỡng đầy thư thái của người mặc

ẢNH: @THUYTHNG_

 

vàng bơ linen áo blouse trang phục màu vàng bơ thời trang hè thu

Bài viết khác

Sức hút từ vẻ đẹp không tuổi của chiếc váy hoa cổ điển

Sức hút từ vẻ đẹp không tuổi của chiếc váy hoa cổ điển

Đánh thức gu thời trang tinh tế với màu nâu sô cô la

Đánh thức gu thời trang tinh tế với màu nâu sô cô la

Gu thời trang 'linh hoạt' cùng giày bít mũi

Gu thời trang 'linh hoạt' cùng giày bít mũi

Áo chống nắng thế hệ mới, che nắng mà vẫn thời thượng

Áo chống nắng thế hệ mới, che nắng mà vẫn thời thượng

Biến tấu băng đô cho diện mạo thêm nổi bật

Biến tấu băng đô cho diện mạo thêm nổi bật

Kiểu giày đa năng ai cũng diện, vừa thoải mái vừa thời trang

Kiểu giày đa năng ai cũng diện, vừa thoải mái vừa thời trang

Gen Z phối đồ với quần cargo như thế nào?

Gen Z phối đồ với quần cargo như thế nào?

Phong cách Pháp với những bộ trang phục đường phố ấn tượng ở Paris

Phong cách Pháp với những bộ trang phục đường phố ấn tượng ở Paris

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top