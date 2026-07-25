Đánh tan nắng hè cùng những thiết kế gam màu vàng bơ

Những chiếc váy babydoll với cổ sen, tay phồng và phom suông rộng phù hợp với những cô nàng không có quá nhiều thời gian phối đồ. Chỉ cần thêm một đôi bốt da lộn cao cổ và túi xách tông nâu mang hơi hướng bohemian phóng khoáng mà không cần quá cầu kỳ