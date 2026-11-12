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Đánh thức gu thẩm mỹ tinh tế với những chiếc khăn trùm đầu

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
12/11/2026 10:00 GMT+7

Không cần đến những món phụ kiện cầu kỳ, một chiếc khăn trùm đầu mỏng nhẹ cũng đủ tạo nên dấu ấn riêng cho trang phục.

Hóa tiểu thư với những chiếc khăn trùm đầu đang trở thành xu hướng được nhiều cô nàng yêu thích nhờ nét mềm mại và bay bổng. Các chất liệu voan, ren mỏng kết hợp cùng đường viền thêu giúp phần tóc xõa có thêm nhịp nối thướt tha. Phụ kiện này vừa giúp che chắn nhẹ nhàng vừa khéo léo làm dịu đi nét góc cạnh trên khuôn mặt.

Khăn voan có nhiều cách biến tấu, từ kiểu trùm đầu nhẹ nhàng như chiếc bonnet, khăn ren buộc dưới cằm cho đến lớp voan dài phủ qua vai và lưng. Điểm chung của những thiết kế này là chất liệu mỏng, nhẹ, có độ xuyên thấu vừa phải, tạo cảm giác bay bổng mà không làm tổng thể trở nên nặng nề.

Đánh thức gu thẩm mỹ tinh tế với những chiếc khăn trùm đầu - Ảnh 1.

Khi kết hợp với những chiếc váy mang sắc trắng kem, phom dáng cổ điển và tay phồng, khăn voan đồng điệu màu sắc trang phục giúp hoàn thiện hình ảnh tựa nàng thơ

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Đánh thức gu thẩm mỹ tinh tế với những chiếc khăn trùm đầu - Ảnh 2.

Với những cô gái yêu thích phong cách trẻ trung, khăn voan dài có viền bèo là lựa chọn đáng thử. Lớp voan phủ từ đỉnh đầu xuống vai và dọc theo cơ thể tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại, đồng thời làm nổi bật trang phục bên trong

ẢNH: @_LINH.OWII

Không chỉ phù hợp với những chiếc váy trắng, khăn trùm đầu còn có thể kết hợp cùng trang phục mang sắc hồng, xanh nhạt hoặc những tông màu trầm.

Đánh thức gu thẩm mỹ tinh tế với những chiếc khăn trùm đầu - Ảnh 3.

Áo trễ vai màu hồng phối chân váy trắng nhiều tầng tạo nên vẻ ngoài nữ tính. Khăn voan trắng dạng bonnet là điểm nhấn giúp bản phối thêm phần lãng mạn

ẢNH: @_LINH.OWII

Đánh thức gu thẩm mỹ tinh tế với những chiếc khăn trùm đầu - Ảnh 4.

Đầm dài phối hai màu xanh nhạt và trắng, có nhiều lớp bèo nhún và chất liệu mềm rủ, trở nên duyên dáng hơn khi đi cùng khăn ren trắng

ẢNH: @_ZISSE.IB

Đánh thức gu thẩm mỹ tinh tế với những chiếc khăn trùm đầu - Ảnh 5.

Áo ren màu hồng nhạt phối chân váy trắng xếp tầng mang đến vẻ ngoài ngọt ngào. Khăn ren trùm đầu đồng điệu với tinh thần coquette, tạo điểm nhấn duyên dáng cho trang phục

ẢNH: @_RIINNAXX

Đánh thức gu thẩm mỹ tinh tế với những chiếc khăn trùm đầu - Ảnh 6.

Biến tấu trên chất ren lưới mở ra dáng khăn quấn đầu có đường viền scallop uốn lượn sắc nét bao quanh trán. Họa tiết ren hoa trải dọc thân khăn phối hợp nhịp nhàng với trang phục nghỉ dưỡng sáng màu

ẢNH: @_RIINNAXX

Nếu sắc trắng, kem và pastel thường gợi cảm giác trong trẻo, khăn ren khi kết hợp cùng trang phục tối màu lại tạo nên một sắc thái hoàn toàn khác.

Đánh thức gu thẩm mỹ tinh tế với những chiếc khăn trùm đầu - Ảnh 7.

Khi phối thêm khăn ren trắng trùm đầu, trang phục có sự tương phản rõ rệt giữa hai gam màu sáng - tối, vừa làm dịu nét sắc sảo của người mặc vừa tạo điểm nhấn cổ điển

ẢNH: @_RIINNAXX

Hóa tiểu thư với những chiếc khăn trùm đầu là bí quyết tuyệt vời giúp làm mới diện mạo mà không tốn công tạo kiểu tóc cầu kỳ. Việc chọn đúng chất liệu voan hay ren phù hợp cùng váy, áo sẽ giúp phái đẹp luôn tự tin tỏa sáng với phong cách thanh lịch.

 

Khăn trùm đầu khăn voan khăn ren phối đồ với khăn trùm đầu phụ kiện tóc

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