Đánh thức gu thẩm mỹ tinh tế với những chiếc khăn trùm đầu

Không cần đến những món phụ kiện cầu kỳ, một chiếc khăn trùm đầu mỏng nhẹ cũng đủ tạo nên dấu ấn riêng cho trang phục.
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Hóa tiểu thư với những chiếc khăn trùm đầu đang trở thành xu hướng được nhiều cô nàng yêu thích nhờ nét mềm mại và bay bổng. Các chất liệu voan, ren mỏng kết hợp cùng đường viền thêu giúp phần tóc xõa có thêm nhịp nối thướt tha. Phụ kiện này vừa giúp che chắn nhẹ nhàng vừa khéo léo làm dịu đi nét góc cạnh trên khuôn mặt.
Khăn voan có nhiều cách biến tấu, từ kiểu trùm đầu nhẹ nhàng như chiếc bonnet, khăn ren buộc dưới cằm cho đến lớp voan dài phủ qua vai và lưng. Điểm chung của những thiết kế này là chất liệu mỏng, nhẹ, có độ xuyên thấu vừa phải, tạo cảm giác bay bổng mà không làm tổng thể trở nên nặng nề.
Không chỉ phù hợp với những chiếc váy trắng, khăn trùm đầu còn có thể kết hợp cùng trang phục mang sắc hồng, xanh nhạt hoặc những tông màu trầm.
Nếu sắc trắng, kem và pastel thường gợi cảm giác trong trẻo, khăn ren khi kết hợp cùng trang phục tối màu lại tạo nên một sắc thái hoàn toàn khác.
Hóa tiểu thư với những chiếc khăn trùm đầu là bí quyết tuyệt vời giúp làm mới diện mạo mà không tốn công tạo kiểu tóc cầu kỳ. Việc chọn đúng chất liệu voan hay ren phù hợp cùng váy, áo sẽ giúp phái đẹp luôn tự tin tỏa sáng với phong cách thanh lịch.