Đánh thức gu thời trang tinh tế với màu nâu sô cô la

Trong bảng màu xu hướng thời trang hiện tại, nâu sô cô la đang được giới trẻ và nhiều tín đồ thời trang đặc biệt yêu thích. Gam màu này không chỉ mang đến cảm giác cổ điển mà còn rất dễ phối với nhiều kiểu trang phục khác nhau.
Áo babydoll nâu sô cô la cổ điển với phần tay phồng trẻ trung, phối đơn giản cùng chân váy trắng tinh khôi như mùa thu Paris. Sự kết hợp hài hòa giữa sắc sáng tối và túi cói be mộc mạc đầy phóng khoáng cho những ngày hè. Hay áo babydoll kiểu dáng bí phối cùng quần shorts để mặc như một chiếc váy cho phong cách giấu quần
ẢNH: @SALAVIER
Những gam màu trầm đang ngày càng được yêu thích bởi sự linh hoạt và dễ phối. Nâu sô cô la không quá nổi bật nhưng vẫn đủ sức tạo điểm nhấn nhờ chiều sâu của màu sắc.
Một trong những ưu điểm lớn nhất của nâu sô cô la là khả năng phối hợp linh hoạt với nhiều tông màu khác nhau. Những gam màu như trắng, kem hay be khi đi cùng sắc nâu đều tạo nên sự hài hòa và tinh tế.
Những bản phối đơn sắc với một gam màu chủ đạo vẫn luôn dễ dàng “ghi điểm”, xuất hiện thêm các phụ kiện mang sắc màu mộc mạc như túi cói hoặc mũ cói vẫn dễ dàng hoàn thiện vẻ ngoài thời thượng.
Màu nâu sô cô la không chỉ là một xu hướng nhất thời mà còn là gam màu có giá trị thẩm mỹ lâu dài trong thời trang. Nếu muốn làm mới phong cách của mình, đây chính là thời điểm thích hợp để bạn bổ sung những trang phục màu nâu sô cô la vào tủ đồ của mình.