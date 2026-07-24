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Đánh thức gu thời trang tinh tế với màu nâu sô cô la

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
24/07/2026 18:00 GMT+7

Nếu 'quiet luxury' từng đưa trắng kem, be và xám ghi trở thành lựa chọn của sự tinh giản, thì nâu sô cô la lại mở ra một chương mới tinh tế hơn.

Trong bảng màu xu hướng thời trang hiện tại, nâu sô cô la đang được giới trẻ và nhiều tín đồ thời trang đặc biệt yêu thích. Gam màu này không chỉ mang đến cảm giác cổ điển mà còn rất dễ phối với nhiều kiểu trang phục khác nhau.

Đánh thức gu thời trang tinh tế với màu nâu sô cô la- Ảnh 1.
Đánh thức gu thời trang tinh tế với màu nâu sô cô la- Ảnh 2.

Áo babydoll nâu sô cô la cổ điển với phần tay phồng trẻ trung, phối đơn giản cùng chân váy trắng tinh khôi như mùa thu Paris. Sự kết hợp hài hòa giữa sắc sáng tối và túi cói be mộc mạc đầy phóng khoáng cho những ngày hè. Hay áo babydoll kiểu dáng bí phối cùng quần shorts để mặc như một chiếc váy cho phong cách giấu quần

ẢNH: @SALAVIER

Những gam màu trầm đang ngày càng được yêu thích bởi sự linh hoạt và dễ phối. Nâu sô cô la không quá nổi bật nhưng vẫn đủ sức tạo điểm nhấn nhờ chiều sâu của màu sắc.

Đánh thức gu thời trang tinh tế với màu nâu sô cô la- Ảnh 3.

Một cách khác biến tấu độc đáo hơn khi phối áo babydoll cùng quần jeans dài cho những ngày dạo phố năng động

ẢNH:@_KHANHHNIL

Một trong những ưu điểm lớn nhất của nâu sô cô la là khả năng phối hợp linh hoạt với nhiều tông màu khác nhau. Những gam màu như trắng, kem hay be khi đi cùng sắc nâu đều tạo nên sự hài hòa và tinh tế.

Đánh thức gu thời trang tinh tế với màu nâu sô cô la- Ảnh 4.

Người mặc có thể dễ dàng xây dựng nhiều bản phối đa dạng mà không sợ lỗi thời với sắc nâu sô cô la. Áo crop top nâu tối màu phối cùng quần jeans trắng sáng màu, thiết kế áo crop top dễ dàng tôn lên vòng eo thon gọn của phái đẹp

ẢNH: @_OHSANIE_

Đánh thức gu thời trang tinh tế với màu nâu sô cô la- Ảnh 5.

Hóa nàng thơ với set trang phục nữ tính áo babydoll nâu và chân váy trắng, vẫn là sự kết hợp kinh điển nhưng sự xuất hiện của đôi giày ballet đen chấm bi lại đem đến làn gió mới cho phong cách retro cổ điển

ẢNH: @SALAVIER

Những bản phối đơn sắc với một gam màu chủ đạo vẫn luôn dễ dàng “ghi điểm”, xuất hiện thêm các phụ kiện mang sắc màu mộc mạc như túi cói hoặc mũ cói vẫn dễ dàng hoàn thiện vẻ ngoài thời thượng.

Đánh thức gu thời trang tinh tế với màu nâu sô cô la- Ảnh 6.

Phong cách tone sur tone không bao giờ nằm ngoài xu hướng, áo crop top cổ cánh sen tay bồng phối cùng chân váy chữ A tôn dáng. Thiết kế nút đen dọc thân váy và trước áo giúp trang phục bớt đơn điệu, dễ dàng diện cả khi đi làm lẫn xuống phố

ẢNH: @_LINHHWANG_

Đánh thức gu thời trang tinh tế với màu nâu sô cô la- Ảnh 7.

Mùa hè thường xuất hiện những set trang phục đi biển với gam màu tươi sáng hoặc pastel nhẹ nhàng, nhưng nếu muốn một sự phá cách không trùng lặp set váy áo nâu với họa tiết chấm bi thích hợp hơn cho những cô nàng yêu sự cổ điển mà không quá hở hang

ẢNH: @_TTIEN1211

Đánh thức gu thời trang tinh tế với màu nâu sô cô la- Ảnh 8.

Xu hướng thời trang hiện nay đang hướng đến những gam màu bền vững và không bị lỗi mốt. Váy hai dây lụa ren màu nâu sô cô la dễ dàng tôn lên làn da trắng của người mặc, sắc nâu trơn dễ dàng phối cùng nhiều phụ kiện đa sắc khác nhau mà không gây rối mắt

ẢNH: @_MITHWNE_

Màu nâu sô cô la không chỉ là một xu hướng nhất thời mà còn là gam màu có giá trị thẩm mỹ lâu dài trong thời trang. Nếu muốn làm mới phong cách của mình, đây chính là thời điểm thích hợp để bạn bổ sung những trang phục màu nâu sô cô la vào tủ đồ của mình.


nâu sô cô la màu nâu trang phục màu nâu gam màu nâu xu hướng thời trang

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