Dấu ấn vintage qua bản phối với áo sơ mi hoa, chân váy hoa cổ điển

Hoàn thiện phong cách vintage cùng áo và chân váy hoa
Không bó buộc nàng vào những hình mẫu thời trang cổ điển, các bản phối sang trọng và quý phái kết hợp từ áo và chân váy in hoa dưới đây là minh chứng cho tư duy hiện đại - thời trang là sự phù hợp, cân bằng và hài hòa của nhiều yếu tố thẩm mỹ.
Chân váy voan in họa tiết hoa cỏ, chân váy ren, gấm và tafta với họa tiết hoa dệt trên bề mặt chất liệu sống động và tự nhiên hay những thiết kế áo hoa rạng rỡ, bắt mắt trong dáng vẻ của áo sơ mi cổ điển và thanh lịch đều là những lựa chọn thú vị. Chúng được phối cùng áo sơ mi tay phồng vải tơ, áo thun trơn hay những cặp đôi đồng bộ. Dù xuất hiện trong dáng vẻ nào, các bản phối này cũng đều có thể tô điểm cho hình ảnh của nàng thêm ấn tượng và đáng nhớ.