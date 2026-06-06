Dấu ấn vintage qua bản phối với áo sơ mi hoa, chân váy hoa cổ điển

Mỗi bản phối từ các item thời trang cổ điển đều phảng phất nét vintage lãng mạn khó có thể nhầm lẫn. Một chiếc chân váy hoa đẹp dịu dàng hay áo sơ mi in hoa gợi nhắc tinh thần hoài niệm chính là món đồ giúp nàng thăng hoa trong phong cách.

Nàng xuất hiện rạng rỡ, nhẹ nhàng như mây trong sắc trắng ngà hòa quyện cùng be nhạt. Chất vải tơ óng ả dáng tay phồng điệu đà càng được chăm chút hơn khi phối cùng chân váy hoa ren sang trọng và kiều diễm ẢNH: JEOR

Hoàn thiện phong cách vintage cùng áo và chân váy hoa

Không bó buộc nàng vào những hình mẫu thời trang cổ điển, các bản phối sang trọng và quý phái kết hợp từ áo và chân váy in hoa dưới đây là minh chứng cho tư duy hiện đại - thời trang là sự phù hợp, cân bằng và hài hòa của nhiều yếu tố thẩm mỹ.

Chân váy voan in họa tiết hoa cỏ, chân váy ren, gấm và tafta với họa tiết hoa dệt trên bề mặt chất liệu sống động và tự nhiên hay những thiết kế áo hoa rạng rỡ, bắt mắt trong dáng vẻ của áo sơ mi cổ điển và thanh lịch đều là những lựa chọn thú vị. Chúng được phối cùng áo sơ mi tay phồng vải tơ, áo thun trơn hay những cặp đôi đồng bộ. Dù xuất hiện trong dáng vẻ nào, các bản phối này cũng đều có thể tô điểm cho hình ảnh của nàng thêm ấn tượng và đáng nhớ.

Chân váy hoa nói chung và các mẫu chân váy cổ điển in họa tiết dễ phối nhất với các mẫu áo đơn sắc. Quý cô có thể thử nghiệm qua nhiều sự kết hợp cùng áo polo dệt kim, áo thun basic, sơ mi trắng, sơ mi lụa phối cổ thắt nơ... để tạo nên bản phối vừa hài hòa, thanh lịch vừa thật gần gũi ẢNH: NEM FASHION

Áo hoa, váy hoa cùng sắc màu, cùng họa tiết là cái nhìn thông suốt về phong cách cá nhân, nơi sự đồng điệu trở thành yếu tố nổi bật thu hút mọi sự chú ý. Mùa nắng, các bản phối đồng bộ trên họa tiết hoa lá nhẹ nhàng dễ dàng tạo nên dấu ấn khó quên ẢNH: OYSTER

Khi phối sơ mi hoa theo phong cách casual, nàng có thể chọn quần ống rộng hoặc chân váy đen, xanh đen, trắng. Bên cạnh đó, những bản phối nổi bật sẽ là sự kết hợp của sơ mi họa tiết và tông màu nổi - chân váy màu cam đất, sắc vàng óng ả hay tông đỏ kiêu kỳ, rực rỡ - chúng tạo ra điểm nhấn màu sắc tone sur tone với áo ẢNH: OYSTER

Chân váy ren hoa điểm họa tiết màu tím lavender đầy lãng mạn. Sắc hoa ngọt ngào trải rộng trên nền vải ren họa tiết phối áo ren trắng tay phồng khắc họa hình ảnh quý cô sang trọng, kiều diễm dưới ánh nắng hè ẢNH: SIXDO

Sơ mi hoa, chân váy hoa có sự kết hợp tinh tế của các mảng họa tiết tỏa đều nơi chân váy, vai và cổ áo tạo nên hình ảnh quyến rũ đặc sắc cho nàng. Vải tơ organza, voan chiffon là những chất liệu hàng đầu để nàng lựa chọn khi muốn tỏa sáng trong phong cách vintage hoài niệm và gu thẩm mỹ hiện đại từ thời trang họa tiết ẢNH: SIXDO

Cũng giống như sơ mi hoa có thể phối cùng váy đơn sắc, chân váy hoa cực kỳ phù hợp với áo phông, áo polo, tank top, crop top... Hãy chọn màu áo có một trong những gam màu đồng điệu với chân váy để tạo ánh nhìn sáng tạo độc đáo ẢNH: SIXDO



