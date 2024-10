Dây cổ kim cương - mảnh ghép hoàn hảo cho công thức phối đồ mùa đông

Hãy cùng khám phá 3 công thức phối dây cổ kim cương cực đơn giản, giúp phái đẹp tạo dấu ấn cá nhân riêng biệt, độc đáo và tỏa sáng rực rỡ trong mùa đông này!

Áo cổ lọ và dây cổ họa tiết đan chéo - bộ đôi tinh tế, cuốn hút

Áo cổ lọ thường là lựa chọn trang phục lý tưởng trong những ngày đông lạnh giá nhờ khả năng giữ ấm hiệu quả. Tuy nhiên, việc che đi phần cổ thanh mảnh lại phần nào khiến tổng thể diện mạo trở nên cứng nhắc hơn. Để làm mềm mại diện mạo có phần đơn điệu của chiếc áo quen thuộc, chị em có thể phối thêm một chiếc dây cổ thanh mảnh, nữ tính.

Một trong những công thức "bất bại" chính là kết hợp áo cổ lọ chất liệu len hoặc thun gân, bó sát cùng dây cổ đính kim cương lấp lánh. Chị em có thể tham khảo dây cổ Timeless Diamond của PNJ, dây cổ Timeless Diamond có họa tiết đan chéo độc đáo được lấy cảm hứng từ ngành nghề đan lát thủ công truyền thống kết hợp cùng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, mang đến sự trang nhã, cuốn hút. Bên cạnh đó, vẻ đẹp vĩnh cửu của kim cương không chỉ nhân lên nét lung linh, sang trọng của tổng thể trang phục, mà còn tôn vinh vẻ đẹp tinh tế và bền vững theo thời gian của phụ nữ.

Với sự kết hợp đồng điệu giữa vàng trắng và kim cương, dây cổ Timeless Diamond tôn vinh vẻ đẹp tinh tế của phái đẹp trong những ngày thời tiết se lạnh ẢNH: PNJ

Dây cổ biểu tượng tia sáng kim cương cùng cardigan tối giản - công thức tự tin, rực rỡ

Áo cardigan phối cùng áo thun trơn cũng là một trong những trang phục thường xuyên được chị em lựa chọn trong mùa đông, nhờ khả năng giữ ấm và phù hợp với nhiều hoàn cảnh như đi làm, đi chơi, hẹn hò. Để "hô biến" chiếc áo cardigan quen thuộc trở nên thu hút hơn trong tích tắc, nàng chỉ cần bổ sung điểm nhấn với một chiếc dây cổ lấp lánh cùng thiết kế lạ mắt, đơn cử như chiếc dây cổ nằm trong BST My First Diamond của PNJ.

Biểu tượng của trang sức My First Diamond được lấy cảm hứng từ những tia sáng lấp lánh của kim cương kết hợp cùng phong cách thiết kế hiện đại, đơn giản, thời thượng, mang đến vẻ đẹp rạng rỡ cho quý cô. Điểm nhấn của dây cổ này còn đến từ họa tiết đối xứng ấn tượng, mang đến năng lượng tươi mới, cá tính và cuốn hút. Trang sức My First Diamond không chỉ nâng tầm diện mạo cho những tháng cuối năm, mà còn là món quà tưởng thưởng cho những bước tiến, thành công đầu tiên của phái đẹp trong hành trình tỏa sáng.

Với thiết kế độc đáo, trang sức My First Diamond là trợ thủ đắc lực cho những set đồ mùa đông của phái đẹp

ẢNH: PNJ

Áo khoác blazer và dây cổ họa tiết hoa hồng và sóng - sự kết hợp thanh lịch, mạnh mẽ

Các tín đồ thời trang năm nay tiếp tục kết thân với các mẫu áo blazer hoặc vest phom peplum và áo khoác ngoài nhấn eo cho outfit mùa đông chốn công sở. Các thiết kế này mang đến sự hài hòa giữa vẻ đẹp kín đáo truyền thống và sự cá tính, mạnh mẽ của phái đẹp thời đại mới.

Các mẫu áo blazer và vest thường có phần cổ kiểu V, do đó, để thêm điểm nhấn khi diện những chiếc áo này, trang sức dây cổ dạng dài sẽ là lựa chọn lý tưởng. Một trong những gợi ý nổi bật cho phong cách mùa đông năm nay là dây cổ kim cương nằm trong BST Audax Rosa của PNJ. Dây cổ khắc họa sống động hình tượng hoa hồng và sóng đại diện cho nét yêu kiều và mạnh mẽ của phái nữ, xen kẽ là ánh sáng lấp lánh, sang trọng của kim cương tinh tuyển, giúp tôn vinh khí chất sang trọng của phái nữ khi phối cùng các mẫu áo vest, blazer. Diện trên mình trang sức Audax Rosa, phái đẹp còn mang theo sự kiêu hãnh vì đã kiên trì và nỗ lực không ngừng trong một năm qua.

Dây cổ kim cương Audax Rosa có độ dài xuôi theo phần cổ V của áo blazer, giúp tạo điểm nhấn tinh tế cho tổng thể trang phục

ẢNH: PNJ

Trang sức kim cương với vẻ đẹp vĩnh cửu và giá trị vượt thời gian, không chỉ là những thiết kế trang sức tuyệt mĩ mà còn là biểu tượng đẳng cấp của phái đẹp, cùng bạn chinh phục phong cách mùa đông một cách đầy tự tin, tỏa sáng và tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

