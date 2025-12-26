Đây là kiểu áo len làm nên phong cách mùa lạnh

Mùa đông chạm ngõ, tủ đồ lại cần đến những thiết kế đủ ấm và mang tính thẩm mỹ cao. Trong số đó, áo len vặn thừng luôn giữ vị trí đặc biệt. Những đường đan xoắn nổi giúp giữ ấm và tạo chiều sâu thị giác.
Áo len vặn thừng là món đồ kinh điển của thời trang mùa đông. Thiết kế này dễ dàng biến hóa nhờ phom dáng linh hoạt, chất liệu dày dặn và khả năng phối đồ đa dạng. Chỉ cần thay đổi cách kết hợp, một chiếc áo len vặn thừng đã đủ để tạo nên nhiều diện mạo khác nhau.
Áo len vặn thừng chinh phục người mặc bằng sự ấm áp và vẻ đẹp vượt thời gian. Dù được phối theo phong cách cổ điển, phóng khoáng hay trẻ trung, thiết kế này vẫn giữ được tinh thần đặc trưng của mùa đông.