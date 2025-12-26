  • An Giang
Thời trang 24/7

Đây là kiểu áo len làm nên phong cách mùa lạnh

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
26/12/2025 18:00 GMT+7

Mùa đông chạm ngõ, tủ đồ lại cần đến những thiết kế đủ ấm và mang tính thẩm mỹ cao. Trong số đó, áo len vặn thừng luôn giữ vị trí đặc biệt. Những đường đan xoắn nổi giúp giữ ấm và tạo chiều sâu thị giác.

Áo len vặn thừng là món đồ kinh điển của thời trang mùa đông. Thiết kế này dễ dàng biến hóa nhờ phom dáng linh hoạt, chất liệu dày dặn và khả năng phối đồ đa dạng. Chỉ cần thay đổi cách kết hợp, một chiếc áo len vặn thừng đã đủ để tạo nên nhiều diện mạo khác nhau.

Đây là kiểu áo len làm nên phong cách mùa lạnh - Ảnh 1.

Nếu bạn muốn đón năm mới theo cách gần gũi nhất, hãy thử chọn áo len vặn thừng màu đỏ thay vì những họa tiết Nordic rực rỡ. Chỉ riêng sắc đỏ đã đủ mang đến không khí lễ hội. Fashionista Camille Mastelinck kết hợp cùng quần jeans và bốt cao cổ để hoàn thiện tổng thể

ẢNH: INSTAGRAM CAMILLE.MAST

Đây là kiểu áo len làm nên phong cách mùa lạnh - Ảnh 2.

Khi một chiếc khăn choàng dài buông nhẹ trên bề mặt, tổng thể trang phục sẽ trở nên mềm mại và ấm áp hơn hẳn. Cô nàng Marie von Behrens-Felipe lựa chọn khăn cùng tông màu áo để giữ sự đồng bộ

ẢNH: INSTAGRAM MVB

Đây là kiểu áo len làm nên phong cách mùa lạnh - Ảnh 3.

Hoặc bạn cũng có thể tạo điểm nhấn giống như Mathilde Nauta bằng khăn màu đỏ burgundy hay họa tiết sọc màu. Điều quan trọng là không quấn quá chặt, mà để khăn rủ tự nhiên, mang lại cảm giác thoải mái và phóng khoáng

ẢNH: INSTAGRAM MATHIDENAUTA

Đây là kiểu áo len làm nên phong cách mùa lạnh - Ảnh 4.

Lara Bubmann khoác thêm một chiếc áo len khác bên ngoài áo len vặn thừng. Với công thức này, trang phục sẽ trở nên sống động và có chiều sâu hơn. Áo bên trong nên có phom dáng gọn gàng, trong khi áo khoác ngoài rộng rãi hơn để tạo sự cân bằng

ẢNH: INSTAGRAM LARA_BSMNN

Đây là kiểu áo len làm nên phong cách mùa lạnh - Ảnh 5.

Áo len vặn thừng không chỉ dành cho những set đồ "dày cộp" và nặng nề. Khi Lindsey Holland kết hợp một chiếc áo len đen cổ điển với quần denim trắng, các đường đan tinh tế trông càng nổi bật, trong khi tổng thể lại trở nên nhẹ nhàng hơn

ẢNH: INSTAGRAM LINDSEYHOlLAND_

Đây là kiểu áo len làm nên phong cách mùa lạnh - Ảnh 6.

Với những mẫu áo len vặn thừng oversized, đôi khi không cần cầu kỳ trong cách phối. Chiều dài phủ qua gối giúp chiếc áo của fahionista Bérénice có thể được mặc như một mẫu váy len, mang lại cảm giác thoải mái và phóng khoáng

ẢNH: INSTAGRAM BBCVL

Đây là kiểu áo len làm nên phong cách mùa lạnh - Ảnh 7.

Khi những công thức thông thường trở nên nhàm chán, bạn có thể nâng cấp bằng các set đồ đồng bộ giống như Madina Archakova. Các gam màu trung tính như be hay xám mang lại cảm giác dễ chịu, phù hợp cả khi mặc ở nhà lẫn trong những chuyến nghỉ dưỡng

ẢNH: INSTAGRAM MARINA_MARIPOSA

Đây là kiểu áo len làm nên phong cách mùa lạnh - Ảnh 8.

Madina Archakova kết hợp áo len vặn thừng cùng chân váy mini để mang đến diện mạo tươi mới. Sự tương phản giữa phần áo dày dặn và chân váy ngắn giúp bộ trang phục trông sinh động mà vẫn giữ được cảm giác ấm áp. Thêm quần tất hoặc bốt để tạo nên tổng thể hài hòa

ẢNH: INSTAGRAM _MARIPOSA

Áo len vặn thừng chinh phục người mặc bằng sự ấm áp và vẻ đẹp vượt thời gian. Dù được phối theo phong cách cổ điển, phóng khoáng hay trẻ trung, thiết kế này vẫn giữ được tinh thần đặc trưng của mùa đông.

