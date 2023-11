Để đạt danh hiệu quý cô sành mặc, nàng không thể bỏ qua xu hướng office core

Không quá cầu kỳ trong cách mix match, theo đuổi tôn chỉ "less is more" để nâng cấp thần thái cho quý cô văn phòng. Mùa đông này, áo khoác dạ tweed, quần jeans ống loe hay giày cao gót mũi nhọn sẽ là những món đồ đắt giá trong phong cách thường nhật của bạn vừa đáp ứng tính trendy vừa đề cao sự tiện dụng