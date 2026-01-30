Đẹp, sang với bản phối áo khoác và váy dài

Phối áo khoác và váy dài là một bài toán có rất nhiều đáp án. Không cố định bởi bất kỳ dáng áo đặc trưng nào - từ áo khoác tweed dáng ngắn, cardigan, áo dạ lông cừu, áo da đến áo len oversized đều có thể phối cùng váy dáng dài làm từ lụa, ren, nhung, cotton...

Dành cho những khoảnh khắc quan trọng và những ngày đầu năm mới, quý cô chọn khoác lên mình bản phối tông đen ấn tượng với sự tổng hòa hoàn hảo, các lớp chất liệu knit và fuzzy yarn được xếp chồng để tạo nên sự kết hợp có cấu trúc, chiều sâu và giàu cảm xúc ẢNH: DELICATE

Mẹo phối áo khoác và váy dài cho những ngày cuối năm

Một trong những công thức mặc đẹp trường tồn cùng thời gian chính là tuân thủ theo tỷ lệ 1-3. Áp dụng với cặp đôi áo khoác và váy dài sẽ được hiểu theo nghĩa khi kết hợp trên một bản phối, độ dài của áo khoác chỉ nên chiếm 1/3 tổng chiều dài của trang phục. "Tỷ lệ vàng" này đúng với mọi vóc dáng và là tỷ lệ hoàn hảo để làm nên các bản phối thanh thoát, cân đối và vừa vặn với dáng người.

Áo tweed dáng ngắn có thể phối cùng chân váy midi và váy liền dáng dài cho các bản phối công sở. Áo khoác dạ lông cừu kết hợp cùng chân váy nhung in hoa dáng xòe và giày bốt da lộn cao gót cho các buổi gặp mặt dịp cuối năm. Thiết kế slip dress từ vải lụa satin phù hợp kết hợp cùng áo len dệt kim, áo choàng cape, áo khoác tweed...

Hãy luôn dành sự ưu ái cho chất liệu của áo khoác - chất vải dày vừa phải nhưng cảm giác nhẹ và thoáng, kết cấu sợi dệt dai chắc chỉn chu gọi tên vải tweed, dạ len lông cừu, nhung, vải da...; chất liệu váy nên là các thiết kế mềm nhẹ giúp mang đến cảm giác thoải mái và dễ chịu ẢNH: IVY MODA

Phối áo dạ ép và chân váy nhung xếp tầng in hoa nhí cùng những phụ kiện da lộn như giày bốt, túi xách và mũ bê rê để nàng tỏa sáng hình ảnh quý cô sành điệu, trendy ẢNH: MADELEN

Nàng có thể chọn phối đồ tương phản về màu sắc hoặc chọn các tông màu đồng điệu cho mỗi bản phối. Sự khác biệt gây hiệu ứng thị giác không chỉ đến từ các cặp đôi màu sắc mà còn được bộc lộ qua kết cấu, phom dáng và kỹ thuật dệt may ẢNH: IVY MODA

Đầm dáng dài tông đen có chi tiết xoắn vặn tôn eo nhẹ nhàng phối cùng áo khoác da màu đỏ rượu làm nổi bật diện mạo tươi sáng rạng rỡ. Bản phối là sự tổng hòa của tinh thần đường phố, các lễ hội và cá tính sắc sảo nơi người chưng diện ẢNH: SERAPHIA

Mỗi chiếc váy đều có thể kết hợp với nhiều mẫu áo khoác và ngược lại. Váy lụa màu xanh đen phối cùng cardigan xanh họa tiết mang đến nét dịu dàng cổ điển, mặc cùng áo tweed dáng ngắn lại làm nổi bật vẻ ngoài sang trọng và quý phái ẢNH: MICHAA

Áo khoác tông màu sáng phối váy màu tối là cách lên đồ giúp hack dáng tốt nhất. Nàng đặc biệt nên sử dụng áo khoác oversized nếu muốn tăng cường khả năng "ăn gian" về hình thể trông mảnh mai thon gọn hơn thực tế ẢNH: ANZHELA USENKO

Phong cách tối giản sang trọng, vừa ấm áp thoải mái mà vẫn lịch sự và chỉn chu cho nhiều không gian đến từ cặp đôi slip dress, áo len ngoại cỡ và một đôi bốt da cổ cao ẢNH: CAMI NYC



