  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Đẹp, sang với bản phối áo khoác và váy dài

Kim Ngọc
Kim Ngọc
30/01/2026 12:00 GMT+7

Áo khoác và váy dài là cặp đôi hoàn hảo cho những ngày vội vã cuối năm. Quý cô tìm thấy những bản phối đồng điệu về chất liệu và phong cách, sự kết hợp đầy ngẫu hứng hay tương phản mạnh mẽ nhưng tất cả đều toát lên tinh thần sang trọng, quý phái và xinh đẹp từ mọi góc nhìn.

Phối áo khoác và váy dài là một bài toán có rất nhiều đáp án. Không cố định bởi bất kỳ dáng áo đặc trưng nào - từ áo khoác tweed dáng ngắn, cardigan, áo dạ lông cừu, áo da đến áo len oversized đều có thể phối cùng váy dáng dài làm từ lụa, ren, nhung, cotton...

Phối áo khoác và váy dài - Ảnh 1.

Dành cho những khoảnh khắc quan trọng và những ngày đầu năm mới, quý cô chọn khoác lên mình bản phối tông đen ấn tượng với sự tổng hòa hoàn hảo, các lớp chất liệu knit và fuzzy yarn được xếp chồng để tạo nên sự kết hợp có cấu trúc, chiều sâu và giàu cảm xúc

ẢNH: DELICATE

Mẹo phối áo khoác và váy dài cho những ngày cuối năm

Một trong những công thức mặc đẹp trường tồn cùng thời gian chính là tuân thủ theo tỷ lệ 1-3. Áp dụng với cặp đôi áo khoác và váy dài sẽ được hiểu theo nghĩa khi kết hợp trên một bản phối, độ dài của áo khoác chỉ nên chiếm 1/3 tổng chiều dài của trang phục. "Tỷ lệ vàng" này đúng với mọi vóc dáng và là tỷ lệ hoàn hảo để làm nên các bản phối thanh thoát, cân đối và vừa vặn với dáng người.

Áo tweed dáng ngắn có thể phối cùng chân váy midi và váy liền dáng dài cho các bản phối công sở. Áo khoác dạ lông cừu kết hợp cùng chân váy nhung in hoa dáng xòe và giày bốt da lộn cao gót cho các buổi gặp mặt dịp cuối năm. Thiết kế slip dress từ vải lụa satin phù hợp kết hợp cùng áo len dệt kim, áo choàng cape, áo khoác tweed...

Phối áo khoác và váy dài - Ảnh 2.

Hãy luôn dành sự ưu ái cho chất liệu của áo khoác - chất vải dày vừa phải nhưng cảm giác nhẹ và thoáng, kết cấu sợi dệt dai chắc chỉn chu gọi tên vải tweed, dạ len lông cừu, nhung, vải da...; chất liệu váy nên là các thiết kế mềm nhẹ giúp mang đến cảm giác thoải mái và dễ chịu

ẢNH: IVY MODA

Phối áo khoác và váy dài - Ảnh 3.

Phối áo dạ ép và chân váy nhung xếp tầng in hoa nhí cùng những phụ kiện da lộn như giày bốt, túi xách và mũ bê rê để nàng tỏa sáng hình ảnh quý cô sành điệu, trendy

ẢNH: MADELEN

Phối áo khoác và váy dài - Ảnh 4.
Phối áo khoác và váy dài - Ảnh 5.

Nàng có thể chọn phối đồ tương phản về màu sắc hoặc chọn các tông màu đồng điệu cho mỗi bản phối. Sự khác biệt gây hiệu ứng thị giác không chỉ đến từ các cặp đôi màu sắc mà còn được bộc lộ qua kết cấu, phom dáng và kỹ thuật dệt may

ẢNH: IVY MODA

Phối áo khoác và váy dài - Ảnh 6.
Phối áo khoác và váy dài - Ảnh 7.

Đầm dáng dài tông đen có chi tiết xoắn vặn tôn eo nhẹ nhàng phối cùng áo khoác da màu đỏ rượu làm nổi bật diện mạo tươi sáng rạng rỡ. Bản phối là sự tổng hòa của tinh thần đường phố, các lễ hội và cá tính sắc sảo nơi người chưng diện

ẢNH: SERAPHIA

Phối áo khoác và váy dài - Ảnh 8.
Phối áo khoác và váy dài - Ảnh 9.

Mỗi chiếc váy đều có thể kết hợp với nhiều mẫu áo khoác và ngược lại. Váy lụa màu xanh đen phối cùng cardigan xanh họa tiết mang đến nét dịu dàng cổ điển, mặc cùng áo tweed dáng ngắn lại làm nổi bật vẻ ngoài sang trọng và quý phái

ẢNH: MICHAA

Phối áo khoác và váy dài - Ảnh 10.

Áo khoác tông màu sáng phối váy màu tối là cách lên đồ giúp hack dáng tốt nhất. Nàng đặc biệt nên sử dụng áo khoác oversized nếu muốn tăng cường khả năng "ăn gian" về hình thể trông mảnh mai thon gọn hơn thực tế

ẢNH: ANZHELA USENKO

Phối áo khoác và váy dài - Ảnh 11.

Phong cách tối giản sang trọng, vừa ấm áp thoải mái mà vẫn lịch sự và chỉn chu cho nhiều không gian đến từ cặp đôi slip dress, áo len ngoại cỡ và một đôi bốt da cổ cao

ẢNH: CAMI NYC


áo khoác và váy dài áo khoác áo tweed váy dáng dài phối áo khoác và váy áo khoác dạ

Bài viết khác

Màu trắng tinh khôi là gam màu thể hiện cho khí chất tinh tế

Màu trắng tinh khôi là gam màu thể hiện cho khí chất tinh tế

Chuyên nghiệp, cuốn hút với set vest cho dân công sở

Chuyên nghiệp, cuốn hút với set vest cho dân công sở

Váy cocktail, quần tây, giày cao gót... sự dung hòa giữa ban ngày và tiệc tối

Váy cocktail, quần tây, giày cao gót... sự dung hòa giữa ban ngày và tiệc tối

Bộ ảnh khiến ai cũng muốn mặc áo dài, khăn lụa đi du xuân

Bộ ảnh khiến ai cũng muốn mặc áo dài, khăn lụa đi du xuân

Thời trang họa tiết 'lên ngôi' mùa xuân 2026

Thời trang họa tiết 'lên ngôi' mùa xuân 2026

Giày ba lê lên ngôi, diện đẹp mà không lo bị ‘bánh bèo’

Giày ba lê lên ngôi, diện đẹp mà không lo bị ‘bánh bèo’

Chân váy cổ điển trở lại, nàng đẹp từ công sở đến đường phố

Chân váy cổ điển trở lại, nàng đẹp từ công sở đến đường phố

Phối vòng tay, vòng cổ để hoàn thiện phong cách ngày xuân

Phối vòng tay, vòng cổ để hoàn thiện phong cách ngày xuân

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top