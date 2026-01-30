Đẹp, sang với bản phối áo khoác và váy dài

Phối áo khoác và váy dài là một bài toán có rất nhiều đáp án. Không cố định bởi bất kỳ dáng áo đặc trưng nào - từ áo khoác tweed dáng ngắn, cardigan, áo dạ lông cừu, áo da đến áo len oversized đều có thể phối cùng váy dáng dài làm từ lụa, ren, nhung, cotton...
Mẹo phối áo khoác và váy dài cho những ngày cuối năm
Một trong những công thức mặc đẹp trường tồn cùng thời gian chính là tuân thủ theo tỷ lệ 1-3. Áp dụng với cặp đôi áo khoác và váy dài sẽ được hiểu theo nghĩa khi kết hợp trên một bản phối, độ dài của áo khoác chỉ nên chiếm 1/3 tổng chiều dài của trang phục. "Tỷ lệ vàng" này đúng với mọi vóc dáng và là tỷ lệ hoàn hảo để làm nên các bản phối thanh thoát, cân đối và vừa vặn với dáng người.
Áo tweed dáng ngắn có thể phối cùng chân váy midi và váy liền dáng dài cho các bản phối công sở. Áo khoác dạ lông cừu kết hợp cùng chân váy nhung in hoa dáng xòe và giày bốt da lộn cao gót cho các buổi gặp mặt dịp cuối năm. Thiết kế slip dress từ vải lụa satin phù hợp kết hợp cùng áo len dệt kim, áo choàng cape, áo khoác tweed...
Nàng có thể chọn phối đồ tương phản về màu sắc hoặc chọn các tông màu đồng điệu cho mỗi bản phối. Sự khác biệt gây hiệu ứng thị giác không chỉ đến từ các cặp đôi màu sắc mà còn được bộc lộ qua kết cấu, phom dáng và kỹ thuật dệt may
ẢNH: IVY MODA
Đầm dáng dài tông đen có chi tiết xoắn vặn tôn eo nhẹ nhàng phối cùng áo khoác da màu đỏ rượu làm nổi bật diện mạo tươi sáng rạng rỡ. Bản phối là sự tổng hòa của tinh thần đường phố, các lễ hội và cá tính sắc sảo nơi người chưng diện
ẢNH: SERAPHIA
Mỗi chiếc váy đều có thể kết hợp với nhiều mẫu áo khoác và ngược lại. Váy lụa màu xanh đen phối cùng cardigan xanh họa tiết mang đến nét dịu dàng cổ điển, mặc cùng áo tweed dáng ngắn lại làm nổi bật vẻ ngoài sang trọng và quý phái
ẢNH: MICHAA