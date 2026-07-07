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Đẹp từ nhà ra phố với trang phục linen tự nhiên

Kim Ngọc
Kim Ngọc
07/07/2026 10:00 GMT+7

Không cầu kỳ bóng bẩy, trang phục linen tự nhiên chinh phục nàng bởi vẻ đẹp mộc mạc, thuần khiết. Với quý cô hiện đại, trang phục linen chính là ngôn ngữ thanh lịch mới, nơi sự thoải mái gặp gỡ nét cuốn hút, phóng khoáng đầy tự do.

Gợi ý trang phục linen công sở vừa mát vừa sang trong ngày nắng nóng

Đẹp từ nhà ra phố với trang phục linen tự nhiên - Ảnh 1.

Váy linen dáng chữ A gam màu hồng phấn nhẹ nhàng, thu hút qua phần cổ thuyền nhỏ, buộc nơ hai bên vai cùng những đường rã, ghép tinh tế chạy dọc theo chiều dài của trang phục

ẢNH: HAPPYZOO

Xu hướng thời trang linen giờ đây không chỉ gói gọn trong những bộ trang phục thường ngày mát mẻ mà đã bước vào công sở, xuống phố qua những bản phối thanh lịch và thời thượng. Đầm chữ A, đầm sơ mi linen, áo sơ mi linen phối quần ống rộng và blazer, chân váy linen dáng dài... là những item quan trọng để nàng biến hóa qua nhiều phong cách.

Đẹp từ nhà ra phố với trang phục linen tự nhiên - Ảnh 2.

Quần linen ống rộng phối áo cùng chất liệu tạo nên hình ảnh phóng khoáng, lịch thiệp mà đầy tinh tế. Dáng áo và quần đều rộng rãi giúp không khí lưu thông, chi tiết cổ áo bẻ mang lại nét mới và sự khác biệt nhẹ về sắc độ của áo và quần giúp tạo chiều sâu thị giác

ẢNH: THE 31

Mặc trang phục linen tự nhiên đã trở thành "chân ái" của quý cô hiện đại. Bảng màu tối giản, phom dáng phóng khoáng, cổ điển điểm xuyết một vài chi tiết cách điệu thú vị đã đủ để làm nên những ánh nhìn không thể quên.

Đẹp từ nhà ra phố với trang phục linen tự nhiên - Ảnh 3.

Chân váy dáng dài phối áo linen mát nhẹ, thảnh thơi. Bản phối tông trắng có thể kết hợp thêm blazer màu đen để tạo điểm nhấn tone sur tone với giày và túi xách

ẢNH: THE 31

Đẹp từ nhà ra phố với trang phục linen tự nhiên - Ảnh 4.

Quần ống rộng, sơ mi và blazer là bộ ba cổ điển, tối giản nhưng không bao giờ lỗi mốt. Quý cô có thể sử dụng thêm thắt lưng, sơ vin áo để tạo diện mạo chuyên nghiệp hơn hoặc chọn phong cách đời thường giản dị mà sang trọng

ẢNH: THE 31

Đẹp từ nhà ra phố với trang phục linen tự nhiên - Ảnh 5.

Nhẹ mát và bồng bềnh, áo sơ mi linen xứng danh là chiếc áo cần thiết nhất trong mùa hè. Chất vải thô thoáng khí giúp mồ hôi và hơi ẩm thoát nhanh tạo cảm giác mát rượi trên da. Phối đồ theo công thức all white làm nên diện mạo thanh lịch và trang nhã cho nơi công sở nhưng chỉ cần mở nhẹ vài nút áo để lộ brallet là nàng đã hòa mình vào không khí sôi động của các bữa tiệc mùa hè

ẢNH: THE 31

Đẹp từ nhà ra phố với trang phục linen tự nhiên - Ảnh 6.

Từ văn phòng chỉn chu đến đường phố cá tính, các bản phối trang phục linen theo chân nàng đến khắp mọi nơi, hiện diện trong mọi mặt của đời sống, qua đó phản ánh một tư duy có chiều sâu về mặc đẹp, sống xanh

ẢNH: HAPPYZOO

Đẹp từ nhà ra phố với trang phục linen tự nhiên - Ảnh 7.

Đầm suông màu trắng ngà tinh giản được tạo điểm nhấn qua kỹ thuật gấp nếp xếp ly vừa đủ khéo để hút ánh nhìn, vừa đủ thanh lịch để diện được trong mọi dịp

ẢNH: HAPPYZOO

Đẹp từ nhà ra phố với trang phục linen tự nhiên - Ảnh 8.

Nàng hòa mình vào các không gian lễ hội trang trọng qua những ý tưởng váy linen điệu đà. Thiết kế dáng xòe với phần tay loe ấn tượng có thể được phối cùng túi đeo vai và giày cao gót cổ điển

ẢNH: ONME LOCAL

Không chỉ là một món đồ thời trang, trang phục linen tự nhiên chính là lời tuyên ngôn về một lối sống nhẹ nhàng, thư thái và là cách mà quý cô hiện đại yêu chiều bản thân. Giữa nhịp sống hối hả, nàng hãy tự cho mình một khoảng lặng dịu mát để tìm lại sự cân bằng qua việc khoác lên mình một bản phối từ linen.

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