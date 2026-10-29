  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Đi giày mũi vuông thoải mái mà vẫn nâng tầm thần thái

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
29/10/2026 10:00 GMT+7

Không chỉ xua tan cảm giác gò bó cho đôi chân, giày mũi vuông cá tính này còn trở thành chìa khóa nâng tầm mọi bản phối, từ những bộ trang phục dạo phố phóng khoáng đến outfit dạ tiệc kiêu sa.

Khác với vẻ sắc sảo có phần quen thuộc của giày mũi nhọn, giày mũi vuông mang đến khoảng thở thoải mái cho các ngón chân nhưng vẫn giữ trọn nét sang trọng cho tổng thể vóc dáng.

Đi giày mũi vuông thoải mái mà vẫn nâng tầm thần thái - Ảnh 1.

Thiết kế quai ngang cùng phần đế bệt giúp nàng dễ dàng di chuyển. Khi kết hợp với váy trắng nhiều tầng nâng tầm nét nữ tính, phù hợp cho những buổi dạo phố hay du lịch biển

ẢNH: @PHAM__OFFICIAL

Đi giày mũi vuông thoải mái mà vẫn nâng tầm thần thái - Ảnh 2.

Đường cắt vuông vức phần mũi giày giúp cân bằng độ mềm mại của trang phục chất liệu lụa hay ren, sự phối hợp hài hòa giữa các gam màu trung tính của trang phục và phụ kiện tôn lên nét tối giản sang trọng

ẢNH: @PHAM__OFFICIAL

Sự kết hợp giữa phom giày gọn gàng và chất liệu ren mang đến vẻ nữ tính. Kiểu giày này phù hợp với chân váy dài, giúp nàng có diện mạo thanh lịch mà không cần phối quá nhiều phụ kiện.

Đi giày mũi vuông thoải mái mà vẫn nâng tầm thần thái - Ảnh 3.

ẢNH: @CHANCLUB.VN

Đi giày mũi vuông thoải mái mà vẫn nâng tầm thần thái - Ảnh 4.

Cách kết hợp giày đồng tông cùng những kiểu váy hoặc chân váy dáng midi xòe nhẹ dễ dàng tăng nét thanh lịch mà không bị nhạt nhòa

ẢNH: @CHANCLUB.VN

Đi giày mũi vuông thoải mái mà vẫn nâng tầm thần thái - Ảnh 5.

Gam màu hồng pastel nhẹ nhàng phủ lên chất liệu da của sandal hở mũi. Phần quai ngang bản rộng phủ qua thân trên giúp che khuyết điểm mu bàn chân khéo léo. Phần phom mũi vuông cắt nét góc cạnh tạo sự thông thoáng tối đa cho các ngón chân

ẢNH: @CHANCLUB.VN

Đi giày mũi vuông thoải mái mà vẫn nâng tầm thần thái - Ảnh 6.

Với kiểu dáng tối giản, sandal trắng là lựa chọn phù hợp cho những ngày cần di chuyển nhiều. Thiết kế đơn giản, gam màu trắng dễ phối đồ cùng trang phục đa sắc hoặc đơn sắc

ẢNH: @PHAM__OFFICIAL

Nếu giày màu trắng mang đến vẻ nhẹ nhàng, thiết kế màu đen hoặc tông trầm lại tạo cảm giác mạnh mẽ và nổi bật. Khi phối cùng váy ngắn hoặc trang phục đơn giản, đôi giày giúp tổng thể thêm cá tính mà không cần nhiều phụ kiện.

Đi giày mũi vuông thoải mái mà vẫn nâng tầm thần thái - Ảnh 7.

Khác với những thiết kế màu sáng, giày mũi vuông màu đen mang đến vẻ mạnh mẽ. Phần gót cao cùng quai cổ chân tạo điểm nhấn khi phối với váy ngắn tôn lên đôi chân thon gọn

ẢNH: @N27.CORNER

Đi giày mũi vuông thoải mái mà vẫn nâng tầm thần thái - Ảnh 8.

Với những cô nàng chuộng trang phục đơn giản, giày mũi vuông màu nude hoặc kem là lựa chọn đáng cân nhắc. Thiết kế quai lớn tạo sự chắc chắn khi mang, phù hợp khi kết hợp cùng váy dài

ẢNH: @SISSY.NATION

 

giày mũi vuông dạo phố Chất liệu lụa chân váy dài Thanh lịch

Bài viết khác

Đầm dự tiệc đẹp xuất sắc, ai cũng phải ngắm nhìn

Đầm dự tiệc đẹp xuất sắc, ai cũng phải ngắm nhìn

Đính đá trên giày tăng nét lộng lẫy khi dạo bước

Đính đá trên giày tăng nét lộng lẫy khi dạo bước

Khi váy phối hai tông màu 'phủ sóng' đường phố

Khi váy phối hai tông màu 'phủ sóng' đường phố

Gây thương nhớ với đầm sắc hồng dịu mắt

Gây thương nhớ với đầm sắc hồng dịu mắt

Áo cardigan tạo nét duyên dáng cho ngày se lạnh

Áo cardigan tạo nét duyên dáng cho ngày se lạnh

Gam màu vàng 'gây thương nhớ' cho những ngày nắng

Gam màu vàng 'gây thương nhớ' cho những ngày nắng

Váy dài, quần ống rộng và giày cao gót, bộ ba hoàn hảo cho style tối giản

Váy dài, quần ống rộng và giày cao gót, bộ ba hoàn hảo cho style tối giản

Bảng màu trung tính, làn gió mới cho phong cách công sở mùa này

Bảng màu trung tính, làn gió mới cho phong cách công sở mùa này

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top