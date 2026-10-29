Đi giày mũi vuông thoải mái mà vẫn nâng tầm thần thái

Không chỉ xua tan cảm giác gò bó cho đôi chân, giày mũi vuông cá tính này còn trở thành chìa khóa nâng tầm mọi bản phối, từ những bộ trang phục dạo phố phóng khoáng đến outfit dạ tiệc kiêu sa.
Chia sẻ bài viết
Khác với vẻ sắc sảo có phần quen thuộc của giày mũi nhọn, giày mũi vuông mang đến khoảng thở thoải mái cho các ngón chân nhưng vẫn giữ trọn nét sang trọng cho tổng thể vóc dáng.
Sự kết hợp giữa phom giày gọn gàng và chất liệu ren mang đến vẻ nữ tính. Kiểu giày này phù hợp với chân váy dài, giúp nàng có diện mạo thanh lịch mà không cần phối quá nhiều phụ kiện.
Nếu giày màu trắng mang đến vẻ nhẹ nhàng, thiết kế màu đen hoặc tông trầm lại tạo cảm giác mạnh mẽ và nổi bật. Khi phối cùng váy ngắn hoặc trang phục đơn giản, đôi giày giúp tổng thể thêm cá tính mà không cần nhiều phụ kiện.