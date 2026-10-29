Đi giày mũi vuông thoải mái mà vẫn nâng tầm thần thái

Khác với vẻ sắc sảo có phần quen thuộc của giày mũi nhọn, giày mũi vuông mang đến khoảng thở thoải mái cho các ngón chân nhưng vẫn giữ trọn nét sang trọng cho tổng thể vóc dáng.

Thiết kế quai ngang cùng phần đế bệt giúp nàng dễ dàng di chuyển. Khi kết hợp với váy trắng nhiều tầng nâng tầm nét nữ tính, phù hợp cho những buổi dạo phố hay du lịch biển ẢNH: @PHAM__OFFICIAL

Đường cắt vuông vức phần mũi giày giúp cân bằng độ mềm mại của trang phục chất liệu lụa hay ren, sự phối hợp hài hòa giữa các gam màu trung tính của trang phục và phụ kiện tôn lên nét tối giản sang trọng ẢNH: @PHAM__OFFICIAL

Sự kết hợp giữa phom giày gọn gàng và chất liệu ren mang đến vẻ nữ tính. Kiểu giày này phù hợp với chân váy dài, giúp nàng có diện mạo thanh lịch mà không cần phối quá nhiều phụ kiện.

ẢNH: @CHANCLUB.VN

Cách kết hợp giày đồng tông cùng những kiểu váy hoặc chân váy dáng midi xòe nhẹ dễ dàng tăng nét thanh lịch mà không bị nhạt nhòa ẢNH: @CHANCLUB.VN

Gam màu hồng pastel nhẹ nhàng phủ lên chất liệu da của sandal hở mũi. Phần quai ngang bản rộng phủ qua thân trên giúp che khuyết điểm mu bàn chân khéo léo. Phần phom mũi vuông cắt nét góc cạnh tạo sự thông thoáng tối đa cho các ngón chân ẢNH: @CHANCLUB.VN

Với kiểu dáng tối giản, sandal trắng là lựa chọn phù hợp cho những ngày cần di chuyển nhiều. Thiết kế đơn giản, gam màu trắng dễ phối đồ cùng trang phục đa sắc hoặc đơn sắc ẢNH: @PHAM__OFFICIAL

Nếu giày màu trắng mang đến vẻ nhẹ nhàng, thiết kế màu đen hoặc tông trầm lại tạo cảm giác mạnh mẽ và nổi bật. Khi phối cùng váy ngắn hoặc trang phục đơn giản, đôi giày giúp tổng thể thêm cá tính mà không cần nhiều phụ kiện.

Khác với những thiết kế màu sáng, giày mũi vuông màu đen mang đến vẻ mạnh mẽ. Phần gót cao cùng quai cổ chân tạo điểm nhấn khi phối với váy ngắn tôn lên đôi chân thon gọn ẢNH: @N27.CORNER