Đi làm ngày lạnh, nàng công sở mặc gì để vừa ấm áp vừa xinh đẹp?

Thời tiết se lạnh luôn khiến các nàng công sở đau đầu trong việc lựa chọn trang phục đi làm. Mặc sao cho đủ ấm mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch, chỉn chu và tôn dáng là 'bài toán' không hề đơn giản.
Không cần quá nhiều lớp áo cồng kềnh, trang phục công sở mùa lạnh vẫn có thể vừa ấm áp, vừa thời trang nếu biết cách phối hợp khéo léo. Từ những thiết kế đầm dài tay, áo khoác dáng đứng đến gam màu trầm sang trọng, mỗi lựa chọn đều góp phần tạo nên hình ảnh người phụ nữ hiện đại.
Giữ ấm không đồng nghĩa với việc đánh mất vẻ nữ tính và thanh lịch. Chỉ cần đầu tư vào những thiết kế có phom dáng chuẩn, chất liệu phù hợp và màu sắc nhã nhặn, nàng công sở hoàn toàn có thể tự tin tỏa sáng trong mùa lạnh.