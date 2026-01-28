  • An Giang
Thời trang 24/7

Đi làm ngày lạnh, nàng công sở mặc gì để vừa ấm áp vừa xinh đẹp?

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
28/01/2026 08:00 GMT+7

Thời tiết se lạnh luôn khiến các nàng công sở đau đầu trong việc lựa chọn trang phục đi làm. Mặc sao cho đủ ấm mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch, chỉn chu và tôn dáng là 'bài toán' không hề đơn giản.

Không cần quá nhiều lớp áo cồng kềnh, trang phục công sở mùa lạnh vẫn có thể vừa ấm áp, vừa thời trang nếu biết cách phối hợp khéo léo. Từ những thiết kế đầm dài tay, áo khoác dáng đứng đến gam màu trầm sang trọng, mỗi lựa chọn đều góp phần tạo nên hình ảnh người phụ nữ hiện đại.

Đi làm ngày lạnh, nàng công sở mặc gì để vừa ấm áp vừa xinh đẹp? - Ảnh 1.

Outfit chuẩn phom công sở, đường cắt gọn gàng giúp tổng thể luôn chỉn chu khi đi làm, nhưng vẫn đủ mềm mại để nàng thoải mái đi chơi hay dự tiệc nhẹ nhàng. Gam màu nhã nhặn, tôn dáng mà không quá cầu kỳ

ẢNH: CITI MODE

Đi làm ngày lạnh, nàng công sở mặc gì để vừa ấm áp vừa xinh đẹp? - Ảnh 2.

Dạ được khai thác như một chất liệu không thể nào thiếu vào mùa lạnh. Bề mặt vải đều màu và sắc nét, mang đến chiều sâu thị giác. Áo khoác kết hợp chân váy midi đem lại bản phối trang nhã nhưng không kém phần trẻ trung

ẢNH: CITI MODE

Đi làm ngày lạnh, nàng công sở mặc gì để vừa ấm áp vừa xinh đẹp? - Ảnh 3.

Bước vào năm mới bằng sự chỉn chu và cảm giác ấm áp đúng nghĩa. Áo len dệt cùng chân váy tơ bay bổng mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa tính giữ nhiệt và thẩm mỹ, dành cho quý cô yêu phong cách thanh lịch

ẢNH: CITI MODE

Đi làm ngày lạnh, nàng công sở mặc gì để vừa ấm áp vừa xinh đẹp? - Ảnh 4.

Trang phục gọn gàng, tinh tế không chỉ là thời trang, mà còn là cách nàng thể hiện sự tôn trọng dành cho bản thân, cho công việc và những người xung quanh. Một set đồ vừa vặn, màu sắc nhã nhặn giúp nàng luôn xuất hiện với hình ảnh chuyên nghiệp và tự tin

ẢNH: CITI MODE

Đi làm ngày lạnh, nàng công sở mặc gì để vừa ấm áp vừa xinh đẹp? - Ảnh 5.

Không cần quá cầu kỳ hay phô trương, chỉ một chiếc váy chuẩn dáng trên nền dạ ấm áp cũng đủ để nàng thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế nơi văn phòng. Thiết kế tối giản, đường cắt gọn gàng cùng phom dáng vừa vặn giúp tôn vẻ thanh lịch tự nhiên

ẢNH: CITI MODE

Đi làm ngày lạnh, nàng công sở mặc gì để vừa ấm áp vừa xinh đẹp? - Ảnh 6.

Chiếc đầm liền dáng midi có phom ôm vừa phải, giúp tôn lên vóc dáng một cách tinh tế mà không quá bó sát. Tông màu đỏ rượu vang tạo cảm giác quyền lực, trưởng thành và đặc biệt làm nổi bật làn da

ẢNH: CITI MODE

Đi làm ngày lạnh, nàng công sở mặc gì để vừa ấm áp vừa xinh đẹp? - Ảnh 7.

Gợi ý nàng set áo và chân váy len dệt kim mềm mại, trẻ trung mà vẫn đầy tinh tế. Áo len cổ thuyền khéo léo tôn bờ vai thanh mảnh, kết hợp hài hòa cùng chân váy len dáng suông midi đồng điệu, mang đến tổng thể thanh lịch

ẢNH: SIXDO

Đi làm ngày lạnh, nàng công sở mặc gì để vừa ấm áp vừa xinh đẹp? - Ảnh 8.

Chất liệu da cao cấp mang đến diện mạo sành điệu cho chân váy. Phom xòe mềm mại trên nền sắc đỏ burgundy tạo nên vẻ cuốn hút đầy nữ tính, trong khi dáng bút chì với gam nâu sang trọng khéo léo tôn dáng

ẢNH: SIXDO

Giữ ấm không đồng nghĩa với việc đánh mất vẻ nữ tính và thanh lịch. Chỉ cần đầu tư vào những thiết kế có phom dáng chuẩn, chất liệu phù hợp và màu sắc nhã nhặn, nàng công sở hoàn toàn có thể tự tin tỏa sáng trong mùa lạnh.

