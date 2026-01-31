  • An Giang
Thời trang 24/7

Điểm chạm trẻ trung cùng với áo bomber cá tính

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
31/01/2026 13:00 GMT+7

Áo bomber thổi vào phong cách của các cô gái hơi thở trẻ trung đầy năng lượng. Sự cá tính được tiết chế vừa đủ giúp các cô gái tự tin thể hiện gu thời trang hiện đại.

Áo bomber là loại áo khoác mang phong cách năng động, đặc trưng với thiết kế bo chun ở cổ áo cùng khóa kéo phía trước. 

Áo bomber phối chân váy xếp ly

Điểm chạm trẻ trung cùng với áo bomber cá tính - Ảnh 1.

Áo bomber phối chân váy xếp ly giúp phái đẹp ghi dấu phong cách trẻ trung. Chiếc áo bomber sắc xanh mang tinh thần năng động, kết hợp cùng áo thun tông xám tối giản bên trong để làm nổi bật phom dáng cá tính. Phối cùng chân váy xếp ly dáng ngắn sắc trắng để tăng thêm nét nữ tính, giảm sự cá tính của áo bomber

ẢNH: @SET_SHOPPP

Điểm chạm trẻ trung cùng với áo bomber cá tính - Ảnh 2.

Mang cảm hứng từ những nữ sinh Hàn Quốc, các cô gái có thể chọn áo bomber xanh than với họa tiết kẻ trắng ở tay và cổ áo tạo điểm nhấn tinh tế. Bên trong có thể phối áo sơ mi trắng kết hợp cà vạt đỏ mang đến nét chỉn chu. Chân váy xếp ly dáng ngắn tông đen giúp các cô gái tôn dáng, tôn chiều cao tự nhiên

ẢNH: CANIFA

Áo bomber tông đen

Điểm chạm trẻ trung cùng với áo bomber cá tính - Ảnh 3.

Tinh thần hiện đại trở nên rõ nét khi áo bomber tông đen được kết hợp cùng quần shorts cạp cao. Bên trong là áo crop top ôm gọn, khoác ngoài là bomber sắc đen với điểm nhấn họa tiết sắc đỏ nổi bật. Phối cùng quần shorts da cạp cao với thắt lưng bản lớn mang lại sự cân đối cho tổng thể. Khép lại bản phối bằng mũ lưỡi trai và túi xách cầm tay hoàn hảo cho những ngày xuống phố

ẢNH: @HANI.HOUSE

Điểm chạm trẻ trung cùng với áo bomber cá tính - Ảnh 4.

Áo bomber sắc đen quyền lực khi kết hợp cùng áo phông trắng dáng oversized theo phong cách giấu quần tạo nét cá tính riêng biệt. Khi phối cùng đôi bốt cao cổ cùng tông áo dễ dàng sở hữu diện mạo hài hòa, liền mạch cho toàn bộ trang phục

ẢNH: LIEN FASHION

Áo bomber có cúc bấm

Điểm chạm trẻ trung cùng với áo bomber cá tính - Ảnh 5.

Không chỉ dừng lại ở kiểu dáng khóa kéo truyền thống, áo bomber cúc bấm mang đến làn gió mới cho phong cách của các cô gái hiện đại. Chiếc áo bomber sắc xanh rêu pha nâu tạo cảm giác trầm ấm, khi kết hợp cùng áo da đen có chi tiết chiết đai cá tính bên trong càng làm nổi bật tinh thần thời trang. Chân váy ngắn màu nâu dáng xòe giúp tôn lên đôi chân thon gọn cho phong cách cá tính

ẢNH: @SET_SHOPPP

Điểm chạm trẻ trung cùng với áo bomber cá tính - Ảnh 6.

Thanh lịch hơn khi diện áo bomber cúc bấm màu trắng điểm xuyết gam xanh nhẹ, bên trong là áo giữ nhiệt cổ lọ trắng vừa giữ ấm vừa tôn dáng, khi kết hợp cùng quần jeans xanh dáng đứng tạo nên tổng thể gọn gàng, dễ ứng dụng

ẢNH: CANIFA

Áo bomber phối bốt cao cổ

Điểm chạm trẻ trung cùng với áo bomber cá tính - Ảnh 7.

Sự kết hợp giữa áo bomber và giày bốt cao cổ luôn mang đến hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Phái đẹp có thể lựa chọn bomber nâu khóa kéo với họa tiết thể thao, phối cùng áo ren xuyên thấu màu be để tạo điểm nhấn mềm mại. Khi kết hợp với quần shorts lông và bốt da cao cổ, tổng thể trở nên ấn tượng và thời thượng hơn

ẢNH: @SET_SHOPPP

Điểm chạm trẻ trung cùng với áo bomber cá tính - Ảnh 8.

Áo bomber có cúc bấm phối nhung mang đến vẻ ngoài mới mẻ khi kết hợp cùng chân váy denim dáng ngắn. Sự giao thoa giữa nét năng động và sự dịu dàng được thể hiện rõ qua từng chi tiết. Đôi giày da nâu cao cổ, túi xách màu be cùng khăn turban là những điểm nhấn giúp diện mạo trở nên hoàn chỉnh mà không quá rườm rà

ẢNH: @SET_SHOPPP

Kiểu áo bomber dần khẳng định vị thế như một biểu tượng của sự cá tính. Không cần quá cầu kỳ, chỉ một chiếc áo bomber được phối khéo léo cũng đủ để tạo nên dấu ấn thời trang hiện đại, phản ánh rõ nét tinh thần tự tin của người phụ nữ hôm nay.

