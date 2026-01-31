Điểm chạm trẻ trung cùng với áo bomber cá tính

Tinh thần hiện đại trở nên rõ nét khi áo bomber tông đen được kết hợp cùng quần shorts cạp cao. Bên trong là áo crop top ôm gọn, khoác ngoài là bomber sắc đen với điểm nhấn họa tiết sắc đỏ nổi bật. Phối cùng quần shorts da cạp cao với thắt lưng bản lớn mang lại sự cân đối cho tổng thể. Khép lại bản phối bằng mũ lưỡi trai và túi xách cầm tay hoàn hảo cho những ngày xuống phố