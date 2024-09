Điểm danh 5 tông màu ấm áp, thời thượng bậc nhất mùa thu đông

Sau những cơn lốc về màu sắc rực rỡ của mùa xuân hè, bảng màu thu đông 2024 nghiêng nhiều về các tông màu ấm, tươi mới với các sắc độ nhẹ nhàng và lãng mạn.

1. Màu rượu vang

Khác với những mùa thu đông trước đó khi tông màu đỏ tươi lên ngôi, mùa thu năm nay sẽ là mùa của màu rượu vang ấm áp và nồng nhiệt. Nhiều nhà mốt lần lượt lăng xê tông màu thời thượng này, bao gồm Gucci, Saint Laurent và Ferragamo.

Bạn luôn có thể chọn một thiết kế màu rượu vang làm điểm nhấn cho toàn bộ trang phục, tuy nhiên mặc cả bộ màu đỏ rượu vẫn là một gợi ý đáng thử nghiệm ẢNH: FERRAGAMO

Dưới ánh nắng và tùy theo điều kiện ánh sáng khác nhau, tông màu rượu vang sẽ mang đến hiệu ứng ấm áp, nồng nhiệt rất khác biệt, lạ lẫm ẢNH: LIU WEN, ENRICA

2. Sky blue (baby blue) - màu xanh da trời nhạt



Nếu đã quá quen với bảng màu xám và đen của những mùa thu đông trước đó, bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi khám phá những màu sắc xu hướng của mùa này. Không chỉ trên các sàn diễn mùa thu đông 2024 mà trên đường phố, văn phòng hay các sự kiện, các tông màu sáng tối được pha trộn phong phú.

Màu xanh sáng với cảm giác tươi tắn và rạng rỡ mang đến cho tủ đồ mùa lạnh điểm nhấn ấn tượng khó có thể bỏ qua. Các nhà mốt Prada, Gucci, Chloé đều lăng xê những trang phục mang phong cách pop vui tươi, nhẹ nhàng và sống động.

Màu xanh sáng kết hợp cùng những gam màu tương phản như đỏ và tím hoặc những sắc thái trung tính hơn như nâu caramel, beige, đen... ẢNH: PRADA

Diễn viên Elva Ni mặc áo khoác oversized của Gucci khi tham dự tuần lễ thời trang ẢNH: INSTAGRAM NV

3. Màu be - màu hạnh nhân

Tông màu be là tông màu không bao giờ thay đổi khi bước vào mùa thu. Cũng giống như áo phông trắng/ đen là trang phục cơ bản thì áo khoác màu be (beige) cũng đóng vai trò y hệt. Màu be còn được gọi bằng những cái tên gần gũi như màu lạc đà (camel), màu hạnh nhân xuất hiện trên sàn diễn của Michael Kors, Versace... theo những cách thi vị.

Mặc màu be ở văn phòng hay xuống phố đều hợp mốt và sành điệu bậc nhất ẢNH: MICHAEL KORS

4. Màu xanh ô liu, xanh lá sẫm

Tông màu xanh ô liu tiếp tục được tăng cường sức ảnh hưởng khi phản chiếu nhiều hơn các sắc thái khác biệt của tông màu xanh lá sẫm. Các nhà mốt Chloé, Bottega Veneta hay Fabiana Filippi mang đến vô số các lựa chọn để bạn có thể tìm thấy cách phù hợp khi khám phá sắc màu thiên nhiên mùa này.

Xanh ô liu và vàng tươi, da thuộc và dệt kim là những sự kết hợp vừa đối lập tương phản vừa quyến rũ hút mắt ẢNH: FABIANA FILIPPI

Cách dễ dàng để mang tông màu hot trend vào bộ trang phục hằng ngày là học theo bản phối của các fashionista ẢNH: FABIANA FILIPPI, TOD'S

5. Màu nâu Espresso

Thời trang mùa thu gợi nhớ đến những tách cà phê espresso nguyên chất, đậm đặc tinh túy. Để khám phá xu hướng màu sắc này, hãy dạo quanh sàn diễn của Courrèges hay Miu Miu và thử ngay các bản phối mặc váy dài bất đối xứng kèm bốt cao cổ, váy maxi dài quết đất hay những món phụ kiện độc đáo giúp nâng tầm mọi bộ trang phục thu đông.

Lấy tên gọi dựa theo tông màu nâu đất và sô cô la sẫm, trang phục mang gam màu ấm áp này có vô số cách mặc trong mùa thu đông ẢNH: MICHAEL KORS

Áo khoác, túi xách màu nâu đất, nâu sô cô la... tô điểm cho phong cách sang trọng giản dị, giản dị và đời thường ẢNH:@JCT1005_TAN