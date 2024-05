'Điểm danh' những mẫu váy không đụng hàng của loạt ngôi sao tại Met Gala 2024

Trong khi những cái tên như Blake Lively và Rihanna có thể là những người nổi tiếng xuất hiện khi bạn nghĩ đến Met Gala, thì Sarah Jessica Parker lại chính là nữ hoàng thời trang “danh xứng với thực” ở sự kiện này. Bộ trang phục của Sarah Jessica Parker nằm trong BST trang phục mùa xuân năm 2024 của Quinn, được dành tặng cho cha của nhà thiết kế, Patrick Quinn, người đã qua đời vào năm ngoái. Chiếc váy có khung xòe cứng, mô phỏng hình dạng của mái vòm bằng kính, thu hút mọi ánh nhìn tại Met Gala.

Về phụ kiện, Parker đội mũ sắt Philip Treacy, túi ly hợp của Benedetta Bruzziches, trang sức của Briony Raymond, Marlo Laz, Beads of Paradise và Grey & Davis. Tóc của Parker do Serge Normant tạo kiểu và trang điểm của cô do Elaine Offers Woulard thực hiện.

Đến với Zendaya, bạn sẽ được nhìn thấy một nàng công đen kiêu kỳ và đầy sang trọng. Ngôi sao của Euphoria đã có màn trở lại Met Gala đầy ấn tượng sau 5 năm. Nữ nghệ sĩ diện trang phục như một con công theo đúng nghĩa đen trong chiếc váy của Maison Margiela. Chiếc váy được thiết kế theo phong cách nàng tiên cá bằng vải tuyn có sọc xanh lục và xanh lam, trong khi phần giữa được tạo thành từ một chiếc áo lót màu xanh lá cây lấp lánh xếp lớp bên dưới lớp voan xanh lam quấn quanh một bên vai và tạo thành một vật trang trí có cấu trúc dọc theo lưng cô ấy.

Chiếc váy được tô điểm bằng những đồ trang trí công phu như nho, lá, chim và nữ diễn viên đã hoàn thiện vẻ ngoài bằng một món đồ quyến rũ phù hợp với mạng che mặt bằng lưới cá màu xanh lá cây và một chiếc lông vũ cao và gầy độc đáo. Cô kết hợp với đôi bông tai bất đối xứng bao gồm một chiếc đinh tán màu xanh lá cây và một chiếc bông tai hình giọt nước bằng kim cương và ngọc lục bảo phối hợp.

Gigi Hadid mặc phong cách Browne không thể nhầm lẫn: một chiếc váy cúp ngực màu trắng với phần hông phóng đại, cô xếp lớp bên dưới chiếc áo khoác lụa moiré màu trắng với phần trên bằng sa tanh duchesse màu đen và được trang trí bằng hoa hồng vàng 3D. Với sự tập trung cao độ vào từng chi tiết nhỏ, toàn bộ diện mạo đã được một nhóm gồm hơn 70 người thực hiện trong hơn 13.500 giờ để thực hiện hoàn toàn bằng tay và sẽ nằm trong kho lưu trữ vĩnh viễn của Browne sau Met Gala.

Nổi bật với những đồ trang trí bằng gai, vườn hoa hồng vàng được tô điểm một cách nghệ thuật trên diện mạo của Hadid. Chỉ riêng chiếc váy bồng bềnh của lớp ngoài đã khiến một đội gồm 40 người phải mất hơn 8.500 giờ để thêu. Chiếc váy áo nịt ngực cũng là một thành tựu ấn tượng của tay nghề thủ công.

Emma Chamberlain diện trang phục nữ tính của Jean Paul Gaultier tại Met Gala 2024. Chamberlain đã thể hiện được một trong những bộ trang phục Met Gala tinh tế và thú vị nhất từ trước cho đến nay, khi cô mặc một bộ bodysuit quây được làm bằng ren màu nâu tinh tế, một chiếc váy maxi ren phù hợp ôm quanh chân, các chi tiết ren quấn quanh cánh tay tạo cảm giác thanh thoát. Tóc búi cao, bóng mượt với hai lọn tóc mỏng được kéo ra trên trán. Đôi mắt khói màu nâu và chiếc vòng cổ kim cương lớn của cô càng làm cho vẻ ngoài trở nên cuốn mắt hơn.

Ngoài ra, Met Gala 2024 còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao khác với những bộ trang phục ấn tượng không kém, như: Bella Hadid, Rihanna, Dua Lipa, Harry Styles, Jared Leto, ... Mỗi thiết kế đều mang một phong cách riêng biệt, góp phần tạo nên một đêm gala thời trang đầy màu sắc và sáng tạo.