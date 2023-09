Điểm mặt 3 cách phối đồ ấn tượng cho mùa thu của các cô nàng GenZ

1. Mùa thu năng động đúng chuẩn GenZ

Phong cách năng động là một trong những phong cách nhận được sự ưu tiên từ giới trẻ. Đây là phong cách của các bạn trẻ nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng, không ngại khó khăn, thử thách.

Ứng cử viên sáng giá cho phong cách này phải nhắc tên Minh Tuyền - cô nàng đang được quan tâm về mảng review thời trang, giúp người xem định hướng phong cách. Minh Tuyền được đánh giá là cô nàng có "gu'' khi những trang phục cô nàng review đều trở nên xu hướng trên nền tảng tik tok.

Nổi bật với phong cách này, cô nàng Minh Tuyền kết hợp áo quây cùng chân váy tennis gợi lên hình ảnh cô nàng năng động, cá tính. Bên cạnh đó, Minh Tuyền phối thêm áo khoác và giày boot tăng phần cá tính, trẻ trung đúng chuẩn GenZ.

Mùa thu năng động đúng chuẩn GenZ cùng Minh Tuyền

Cô nàng cho rằng cách phối đồ này có thể cân mọi thời tiết khi chuyển giao mùa. Không chỉ vậy, cô nàng còn chú trọng thêm phụ kiện đi kèm để có thể tự tin dạo phố. Xứng tên trong bộ sưu tập phụ kiện lần này, Minh Tuyền khéo léo chọn cho mình em Janus màu đỏ đến từ nhà Yamaha.

"Em" Yamaha Janus màu đỏ vô cùng hot trend





Thiết kế thu hút của Yamaha Janus khiến Minh Tuyền xuống tiền rinh ngay em nó về. Kiểu dáng năng động, nhỏ gọn, màu sắc trẻ trung. Hơn thế nữa, bảng màu của em Janus có đến 12 màu trendy thỏa sức cho các nàng lựa chọn. Đặc điểm trọng tâm chính là động cơ Blue Core dung tích 125cc giúp xe tiết kiệm nhiên liệu, hoạt động bền bỉ, lướt đi nhẹ nhàng, vận hành êm ái. Trong thời đại số hiện nay, với sứ mệnh là thế hệ vàng mở ra kỉ nguyên mới thì GenZ ngày càng chú trọng đến việc bảo vệ môi trường chuyển sang nhiên liệu xanh.

2. Mùa thu phá cách cùng style Y2K

Nói đến Y2K chúng ta nghĩ ngay đến phong cách thời trang xuất hiện cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000 với dấu ấn đặc trưng của văn hóa đại chúng với những thiết kế trang phục sặc sỡ như quần denim cạp trễ, kính râm trong nhà, chân váy midi và áo phông xếp lớp.

Trong thời gian gần đây, style Y2K đang được các bạn trẻ Việt ưa chuộng với khuynh hướng sáng tạo và biến tấu trở nên hợp thời đại hơn nhưng vẫn giữ được nét nổi loạn, phá cách trong quá khứ.

Style Y2K phá cách cùng Ming Ming





Gương mặt bạn trẻ Việt đang sở hữu style này không thể không kể đến cô nàng Ming Ming. Sở hữu riêng cho mình hơn 100 nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội, người hâm mộ quan tâm đến phong cách thời trang táo bạo, phá cách của cô nàng. Áo croptop kết hợp cùng với quần bò, điểm nhấn là chiếc boot màu bạc, tất cả đã tạo nên một tổng thể vô cùng hài hòa và bắt mắt. Xứng đôi với cô nàng, đứng bên cạnh là em Janus màu trắng xám đến từ nhà Yamaha Motor - một thương hiệu uy tín đến từ Nhật Bản.

Với thiết kế ốp trước và mặt đồng hồ hoàn toàn mới, dải đèn LED định vị được tinh chỉnh cùng điểm nhấn là logo Yamaha 3D làm bật lên chữ "i" & "U" gợi lên hình ảnh chiếc dây chuyền trên cổ cô gái trẻ. Cùng với đó màn hình hiển thị LCD giúp người dùng theo dõi các thông số trong mọi điều kiện ánh sáng.

Cốp chứa đồ rộng rãi có dung tích 14 lít, đủ lớn để chứa 2 mũ nửa đầu và đồ dùng cá nhân mang theo. Hệ thống khóa thông minh và hệ thống ngắt tự động Start & Stop System cũng được trang bị trong thiết kế của em Janus 2022.

3. Phong cách nữ tính giúp mùa thu thêm ngọt ngào

Phong cách nữ tính là phong cách hướng đến sự nhẹ nhàng, tinh tế thiên hướng ngọt ngào. Những cô nàng sở hữu phong cách này rất dễ ăn điểm trong mắt người đối diện. Nhắc đến sự ngọt ngào hay nhẹ nhàng chúng ta có thể điểm tên qua Ngọc Huyền - cô nàng được mệnh danh là 'hot girl đồng phục' hay 'người đẹp hạt tiêu' . Ngọc Huyền là cái tên thế hệ 9x không còn xa lạ. Cô nàng sở hữu nét đẹp dịu dàng, ngọt ngào khiến ai nhìn cũng tan chảy.

Ngọc Huyền vô cùng mix & match với em Janus trắng hồng

Thời tiết đang chuyển giao mùa, Ngọc Huyền muốn "mách nhỏ" bạn cách phối đồ giúp mùa thu trở nên ngọt ngào và lãng mạn hơn. Trong concept mới nhất, cô nàng đã chọn màu sắc hồng - trắng là tone màu chủ đạo, set chân váy ngắn cùng với chiếc boot cổ cao giúp cô nàng trở nên ngọt ngào nhưng không kém phần cá tính.

Điểm đáng chú ý là em Janus vô cùng ăn khớp với tone màu chủ đạo. Với vô vàn lựa chọn, Ngọc Huyền đã quyết định chọn Yamaha Janus là điểm dừng chân bởi những tiện ích hiện đại Janus mang lại.

Phong cách nữ tính của Ngọc Huyền giúp bạn thêm ngọt ngào





Đặc biệt khi sử dụng Janus được tích hợp ứng dụng My Yamaha Motor có chức năng kết nối xe và smartphone để theo dõi sửa chữa, bảo dưỡng. Song song với tiện ích trên, Yamaha có chính sách giao hàng nhanh "Same day - Next day" cụ thể nếu khách hàng đặt phụ tùng thay thế trước 12 giờ trưa, sản phẩm sẽ được giao ngay trong ngày; nếu đặt sau 12 giờ trưa, sản phẩm sẽ được giao ngay vào ngày hôm sau. Bên cạnh đó, Yamaha có đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm cùng hệ thống máy móc tiên tiến giúp người tiêu dùng tin tưởng.

Vậy còn bạn? Mùa thu này bạn lựa chọn phong cách nào?

