Diện áo cardigan theo phong cách tối giản ‘sang, xịn, mịn’ cho những ngày đầu năm

Áo cardigan từ lâu đã trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của mọi cô gái nhờ sự linh hoạt và tính ứng dụng cao. Khi đi cùng phong cách tối giản không đồng nghĩa với đơn điệu. Ngược lại, chính sự tiết chế trong màu sắc, đường nét và cách phối đồ đã giúp người mặc toát lên thần thái mà không cần phô trương.

Áo cardigan phối cùng quần jeans năng động

Trong những ngày đầu năm, khi nhịp sống vẫn còn chậm rãi và nhẹ nhàng, sự kết hợp giữa cardigan và quần jeans trở thành lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng yêu thích vẻ ngoài năng động. Áo cardigan dáng ngắn hoặc dáng ôm khi phối cùng quần jeans cạp cao mang đến sự gọn gàng. Những gam màu trung tính như xám, trắng, be hòa quyện mang lại nét hài hòa.

Áo cardigan xám trung tính khoác hờ bên ngoài áo mỏng, phần áo được mở cúc tự nhiên, để lộ lớp áo trắng bên trong nhẹ nhàng; phối cùng quần jeans thoải mái cho những ngày đầu năm ẢNH: @MARYLJEAN

Mang tinh thần thời trang đường phố phóng khoáng, áo cardigan dáng blazer với chất liệu dạ tweed dày dặn, tông xám trung tính được nhấn nhá bằng khăn choàng đỏ tươi tắn nơi bờ vai. Bên trong là áo thun trắng tối giản, quần jeans ống suông cạp cao hoàn thiện diện mạo với phom dáng gọn gàng, giúp người mặc thêm cao ráo. Đi kèm loạt phụ kiện đơn giản như kính mắt, túi xách mang lại cảm giác thành thị trẻ trung, tinh giản mà vẫn cuốn hút.

Áo cardigan phối cùng quần jeans ống suông và loạt phụ kiện cơ bản đã dễ dàng mang đến phong cách hiện đại ngày đầu năm ẢNH: @LEASY_INPARIS

Áo cardigan và quần ống suông tối giản

Nếu muốn hướng đến hình ảnh thanh lịch và trưởng thành hơn trong những ngày đầu năm, áo cardigan phối cùng quần ống suông là lựa chọn mang tính an toàn nhưng không hề nhàm chán. Áo cardigan sắc xám tối giản, có thể mặc hở cúc để lộ phần eo thon gọn; kết hợp cùng quần ống suông cạp cao cùng tông áo đem lại set đồ tone sur tone hài hòa, đầy chuyên nghiệp.

Trang phục tone sur tone với sắc xám trung tính mang lại nét sang trọng cho người mặc ẢNH: @ALEXX.SIMPLESTYLE

Áo cardigan đỏ phối cùng quần suông đen là gợi ý lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách cá tính ẢNH: @KITALISS

Áo cardigan phối cùng chân váy nữ tính

Không chỉ phù hợp với quần, cardigan khi kết hợp cùng chân váy còn giúp tôn lên nét nữ tính một cách tinh tế. Với những cô nàng công sở, lựa chọn một chiếc áo cardigan sắc nâu trầm khoác ngoài, bên trong có thể diện áo sơ mi hoặc áo thun tông màu nhạt hơn tạo điểm nhấn. Chân váy bút chì sắc xám đen với dáng ôm tôn vóc dáng sẽ là “chìa khóa” hoàn thiện bộ trang phục công sở đầy chuyên nghiệp.

Những quý cô công sở không thể bỏ qua sự kết hợp giữa áo cardigan và chân váy bút chì theo phong cách tối giản ẢNH: SAMUJI

Không chỉ gắn liền với quần dài, cardigan khi kết hợp cùng chân váy lại mang đến một sắc thái nữ tính cho những ngày đầu năm. Áo cardigan sắc đỏ tươi tắn bên trong, layer bên ngoài là áo khoác da đầy cá tính. Việc phối nhiều lớp áo dễ dàng tạo chiều sâu cho trang phục, thu hút thị giác. Kết hợp cùng chân váy ngắn họa tiết ca rô màu trung tính như nâu, nữ tính mà vẫn mang nét cá tính.

Sự đồng điệu giữa sắc đỏ của giày bốt và áo cardigan tạo điểm nhấn ấn tượng những ngày đầu năm ẢNH: @ROCKO_BAZAR

Áo cardigan sắc đỏ tươi tắn thích hợp cho những ngày dạo phố

Cardigan được khai thác như một lớp layer tinh giản, góp phần tạo chiều sâu cho trang phục mà không làm tổng thể trở nên nặng nề. Thiết kế dáng gọn khoác ngoài áo thun mỏng mang phom dáng ngắn, để lộ phần eo nhẹ nhàng, tạo cảm giác trẻ trung và linh hoạt. Khi kết hợp cùng quần ống suông cạp cao, bản phối đạt được sự cân bằng giữa nét phóng khoáng và tính chỉn chu cần thiết. Sự phối hợp hài hòa giữa gam đỏ và trắng giúp tổng thể trở nên nổi bật vừa đủ, mang đến một diện mạo street style hiện đại, gọn gàng và dễ ứng dụng.

Layer áo thun cùng cardigan dáng ngắn mang đến chiều sâu thú vị cho trang phục, kết hợp với quần suông ống rộng dễ dàng di chuyển cả ngày dài ẢNH: LALUNE DU CIEL

Những gam màu nổi bật như đỏ dễ dàng thu hút trong những ngày đầu xuân. Đặc biệt khi kết hợp sắc đỏ với áo cardigan càng mang lại hiệu ứng thu hút. Bên trong có thể layer một chiếc áo sơ mi trắng hướng đến sự cổ điển nhưng vẫn trẻ trung. Khoác ngoài áo cardigan có thể diện thêm một chiếc áo trench coat sắc đen mang dáng vẻ sang trọng, hoàn thiện với cùng chân váy ngắn dáng chữ A dễ dàng khoe đôi chân thon gọn.

Áo cardigan đỏ nổi bật được layer cùng sơ mi và áo trench coat sắc đen mang lại nét sang trọng đầy chiều sâu cho trang phục ẢNH: @CLOTHREA

Áo cardigan không chỉ là món đồ dễ mặc mà còn là “chìa khóa” giúp phong cách tối giản những ngày đầu năm của bạn thêm phần sang trọng mà không cần quá cầu kỳ.





