Diện áo dài voan in hoa hiện đại làm mới không khí tết truyền thống

Vải voan in họa tiết theo thiết kế (không phải loại in sẵn với các họa tiết phổ biến trên thị trường) luôn là loại vải mềm, mượt và đanh. Tuy có mỏng hơn một chút so với một số loại song tính về trọng lượng, những loại voan dùng để in theo thiết kế của các nhà tạo mẫu thời trang luôn phải đảm bảo nhẹ. Chính vì vậy, các tín đồ khi chọn loại vải voan in làm áo dài bao giờ cũng được tận hưởng các lợi thế này của sản phẩm.



Vải voan in dựa trên sợi pily, xuất phát từ kỹ thuật dệt trơn thường có độ co giãn nhất định, cũng được xem là phù hợp để may các bộ lễ phục THI NGUYỄN

Nhờ đặc tính nhẹ, đanh và mịn (để đảm bảo chất lượng in), voan in họa tiết còn mang lại lợi ích về độ mềm, mát THI NGUYỄN

Chất liệu vải mát mẻ với cấu trúc dạng lưới phóng đại, vải voan in kỹ thuật số cho phép không khí đi qua dễ dàng, hoàn hảo giúp cho các thiết kế nhẹ nhàng và sự đa dạng trong hoạt động ngày nghỉ, ngày lễ của các tín đồ được thoải mái hơn.

Chia sẻ thêm về chất liệu thú vị này, NTK thời trang Thi Nguyễn nói: "Voan in thường là loại vải mỏng, thanh lịch tạo độ rủ mềm mại, đẹp mắt và kết cấu crepe mờ. Điều đó tạo nên sự mới mẻ, khác biệt so với các loại vải truyền thống may áo dài khác, cũng là chi tiết tạo nên sức hút với chị em muốn có sự khác lạ, mới mẻ hơn chút. Voan in có thiết kế (hoặc bản in) đã được nhuộm ở một khu vực có hoa văn cục bộ từ đó tạo ra những hiệu ứng thẩm mỹ chuyển động 3D (hoặc tựa như 3D). Cộng với các đường xếp lãng mạn và nội dung họa tiết là những hình hoa quen thuộc với ước lệ đẹp như hoa cúc, hoa mai, hoa hồng… các thiết kế áo dài voan in hoa tuy mỏng, nhẹ, hiện đại bay bổng nhưng vẫn tràn đầy cảm hứng và ấn tượng xuân".



"Phương pháp in kỹ thuật số gọi là nhuộm thăng hoa để tạo ra vải voan in thường sát với yêu cầu của nhà thiết kế và khách hàng hơn cả. Các thiết kế đầu tiên được in lên giấy chuyển, sau đó nó được liên kết vĩnh viễn bằng cách sử dụng nhiệt với chất liệu voan in theo yêu cầu. Quá trình này đảm bảo màu sắc mạnh mẽ và độ vĩnh viễn của bản in. Các yêu cầu không dễ như in viền vải voan bằng các đường viền gấp hoặc viền vắt sổ đều có thể thực hiện được", NTK Giang Kyo nói thêm về kỹ thuật in voan - lợi thế của chất liệu.

Vẻ đẹp của các thiết kế trong bộ sưu tập vải voan in, sự sang trọng của các họa tiết hoa sống động và sự tinh tế của chất liệu voan thanh tao mang đến sự thu hút và sức quyến rũ đầy duyên dáng. Chọn một thiết kế vải voan in hoa cho những ngày tết đang cận kề để làm mới những cảm xúc truyền thống - lời khuyên của các nhà thiết kế hẳn rất đáng để lưu tâm.