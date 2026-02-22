  • An Giang
Thời trang 24/7

Diện áo sơ mi, đầm sơ mi để tận hưởng vẻ đẹp thanh lịch mùa xuân

22/02/2026 12:00 GMT+7

Áo sơ mi và đầm sơ mi nổi lên như lựa chọn kinh điển nhờ khả năng biến hóa linh hoạt từ thanh lịch công sở đến trẻ trung dạo phố, phù hợp cho những ngày đầu xuân.

Khi tiết trời chuyển mình sang những ngày nắng dịu, tủ đồ của phái đẹp cũng bắt đầu ưu ái hơn cho những thiết kế thanh lịch. Giữa vô vàn xu hướng biến đổi theo từng mùa, áo sơ mi và đầm sơ mi vẫn bền bỉ giữ vững vị thế nhờ vẻ đẹp hiện đại vượt thời gian.

Đầm sơ mi thanh lịch cho ngày công sở

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, đầm sơ mi luôn chinh phục ánh nhìn bằng chính sự gọn ghẽ và chuẩn mực trong phom dáng. 

Diện áo sơ mi, đầm sơ mi để tận hưởng vẻ đẹp thanh lịch mùa xuân- Ảnh 1.

Thiết kế đầm sơ mi satin hồng với điểm thắt eo nhẹ nhàng mang đến vẻ duyên dáng, sắc hồng dịu ngọt khi kết hợp cùng bề mặt satin bóng mờ tạo nên hiệu ứng bắt sáng tinh tế dưới nắng xuân. Phom váy rủ nhẹ ôm theo đường cong cơ thể một cách tiết chế, chi tiết nơ thắt eo giúp vòng 2 gọn gàng và tỷ lệ cơ thể trở nên cân đối hơn

Diện áo sơ mi, đầm sơ mi để tận hưởng vẻ đẹp thanh lịch mùa xuân- Ảnh 2.

Thiết kế đầm sơ mi satin hồng với điểm thắt eo nhẹ nhàng mang đến vẻ duyên dáng đầy nữ tính

Với những ai theo đuổi vẻ đẹp sang trọng kín đáo, đầm sơ mi tweed là lựa chọn không thể bỏ qua. Thiết kế phom suông nhẹ mang lại sự thoải mái nhưng vẫn giữ được độ chỉn chu đặc trưng. Chất liệu tweed có kết cấu dày vừa phải, tông kem nhạt đóng vai trò như một phông nền thanh lịch, làm nổi bật chiếc túi xách monogram đi kèm.

Diện áo sơ mi, đầm sơ mi để tận hưởng vẻ đẹp thanh lịch mùa xuân- Ảnh 3.

Đầm sơ mi tweed kem thanh lịch kết hợp cùng túi xách họa tiết monogram tạo nên diện mạo sang trọng mà vẫn tinh giản

Đầm sơ mi A-line màu xám với phần cổ đức chuẩn mực giữ lại tinh thần chỉn chu vốn có của sơ mi, trong khi chân váy xòe nhẹ với các nếp gấp li nhỏ mang đến nét nữ tính tiết chế. Khi phối cùng giày búp bê đen và tất trắng cao cổ gợi hình ảnh nữ sinh hiện đại đầy tinh nghịch. Sự kết hợp giữa bảng màu trung tính xám - đen - trắng hòa quyện dịu mắt, chiếc túi xách nâu trầm hoàn thiện set trang phục tối giản sang trọng.

Diện áo sơ mi, đầm sơ mi để tận hưởng vẻ đẹp thanh lịch mùa xuân- Ảnh 4.

Đầm sơ mi màu ghi phối cùng giày búp bê và tất trắng mang lại vẻ trẻ trung dịu dàng rất đặc trưng của mùa xuân

Áo sơ mi phá cách đầy hiện đại

Nếu đầm sơ mi đại diện cho sự tinh giản liền mạch, thì áo sơ mi lại mở ra không gian phối đồ linh hoạt hơn cho mùa xuân. Một trong những bản phối nổi bật là áo sơ mi tay bồng lụa satin tím. Chất liệu ánh mờ tạo hiệu ứng chuyển sắc nhẹ nhàng khi bắt sáng, giúp chiếc áo trông sang trọng mà vẫn mềm mại. Khi được sơ vin gọn gàng cùng quần ôm xanh lá nhạt mang lại cảm giác trẻ trung nhưng không hề “sến”. Chiếc túi xanh ngọc bích với sắc độ đậm hơn xuất hiện như một điểm nhấn có chủ đích, tạo chiều sâu thị giác cho cả set đồ.

Diện áo sơ mi, đầm sơ mi để tận hưởng vẻ đẹp thanh lịch mùa xuân- Ảnh 5.

Gam tím ngọt khi hòa quyện cùng quần xanh lá nhạt, tạo nên một bảng màu độc đáo nhưng đầy khí chất

Áo sơ mi đỏ dệt chìm thể hiện tinh thần thời trang mạnh mẽ hơn. Gam đỏ vốn đã đủ sức thu hút, nhưng khi đặt cạnh chân váy trắng kem phom cứng cáp, phụ kiện đen từ kính mát đến giày đóng vai trò như những “điểm nghỉ” thị giác, giúp tổng thể không bị quá chói. Đặc biệt, chiếc túi quai tre mang hơi thở thủ công tinh xảo đã nâng tầm toàn bộ bản phối.

Diện áo sơ mi, đầm sơ mi để tận hưởng vẻ đẹp thanh lịch mùa xuân- Ảnh 6.

Chiếc áo đỏ rực rỡ bung nở như một bông hoa kiêu hãnh giữa ngày xuân, được làm dịu lại bởi chân váy trắng kem thanh nhã

Diện áo sơ mi, đầm sơ mi để tận hưởng vẻ đẹp thanh lịch mùa xuân- Ảnh 7.
Diện áo sơ mi, đầm sơ mi để tận hưởng vẻ đẹp thanh lịch mùa xuân- Ảnh 8.

Áo sơ mi xanh pastel thanh lịch trở nên hoàn chỉnh hơn với chiếc blazer khoác hờ, sự kết hợp tông xanh - trắng đem lại sự thoải mái

Dù là phong thái tinh tế của đầm sơ mi hay sự thời thượng của áo sơ mi được biến tấu khéo léo, tất cả đều cùng kể một câu chuyện về người phụ nữ duyên dáng và luôn biết cách khiến phong cách của mình thăng hoa theo mùa.

Áo sơ mi Đầm sơ mi áo sơ mi tay bồng Mùa xuân Công sở

