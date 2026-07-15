Diện áo tay dài mỏng nhẹ che nắng ngày hè

Khi thời tiết vào hè, những chiếc áo tay dài mỏng nhẹ trở thành món đồ "quốc dân" không thể thiếu trong tủ đồ của mọi cô gái. Được thiết kế từ các chất liệu như thun mỏng, linen hay voan thoáng khí, kiểu áo này vừa giúp che chắn làn da khỏi ánh nắng gay gắt, vừa mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu nhờ khả năng thấm hút mồ hôi tốt.

Áo tay dài dáng ôm sở hữu tông màu trắng nền nã và được may từ chất liệu vải mỏng nhẹ, thoáng mát khi mặc ngày hè. Thiết kế ôm sát nhẹ phối cùng quần jeans sáng màu giúp tôn lên những đường cong tự nhiên của cơ thể mà vẫn đảm bảo sự dễ chịu dưới thời tiết oi bức ẢNH: @_PRINPIYA

Những chiếc áo tay dài mang bảng màu trung tính như trắng, kem, be, xám nhạt… nhanh chóng trở thành lựa chọn yêu thích. Không cần quá nhiều họa tiết hay chi tiết cầu kỳ, chỉ với phom dáng chuẩn và chất vải đẹp, chiếc áo đã đủ tạo nên thần thái sang trọng rất riêng.

Áo tay dài màu trắng tinh khôi gây ấn tượng với phần ống tay loe và thiết kế cổ chữ V khoét sâu cực kỳ quyến rũ. Chất vải mịn màng, mát mẻ khi mặc vào mùa hè. Điểm cộng của thiết kế cổ chữ V là giúp phần cổ trông dài hơn phối cùng quần nỉ ống suông màu trắng dễ dàng che khuyết điểm đôi chân ẢNH: @_HATA.LUV_

Mang phong cách phóng khoáng, áo tay dài này sở hữu gam màu da nâu trendy trên nền chất liệu thun mỏng nhẹ. Những khoảng hở cúc tinh tế không chỉ tạo điểm nhấn định hình phong cách mà còn tăng thêm độ thông thoáng cho trang phục ngày hè ẢNH: @_ZISSE.IB

Những chiếc áo tay dài bằng cotton mỏng, linen hay vải lưới kỹ thuật không chỉ giúp giảm tác động trực tiếp của ánh nắng lên làn da mà còn mang đến cảm giác thông thoáng, phù hợp với nhịp sống năng động trong đô thị.

Áo tay dài trễ vai mang nét gợi cảm với họa tiết trái tim màu đen vô cùng ngọt ngào. Sử dụng chất vải mỏng nhẹ chuyên dụng cho mùa hè, chiếc áo vừa giúp che chắn cánh tay lại vừa khéo léo khoe một bên vai trần gợi cảm ẢNH: @_H.PHUOWNG

Áo tay dài màu trắng với chất vải mỏng mát nổi bật hơn nhờ họa tiết hình học màu hồng rực rỡ đan xen. Thiết kế trễ vai một bên đầy phá cách giúp chiếc áo thun tay dài quen thuộc trở nên phóng khoáng, phối cùng chân váy bí màu trắng để tạo nên một set đồ năng động dạo phố ẢNH: @_RIINNAXX

Sự kết hợp giữa họa tiết kẻ ngang màu xanh cổ điển và dòng chữ đỏ nổi bật đã tạo nên sức hút cho chiếc áo tay dài trễ vai màu trắng này. Chất liệu vải mỏng nhẹ, co giãn tốt giúp người mặc luôn cảm thấy thoải mái và không hề bị bí bách khi hoạt động ngoài trời ẢNH: @_ WWNIEE_

Những ngày hè oi bức, cách phối đồ cũng thay đổi theo nhu cầu. Giới trẻ ưu tiên những công thức phối nhanh, không cầu kỳ nhưng vẫn thoáng mát, bản phối của những chiếc áo dài tay mỏng cùng quần shorts hay chân váy ngắn đều không thể bỏ qua.

Sở hữu phom dáng basic dễ mặc, chiếc áo tay dài trễ vai một bên màu trắng này được dệt từ chất vải mỏng thoáng mát tối đa, phối cùng một chiếc quần shorts jean màu đen cá tính ẢNH: @_PHUONGDOLOVEU

Kiểu áo tay dài mỏng nhẹ sở hữu thiết kế phối màu độc đáo với thân áo màu trắng và phần tay áo màu đen có họa tiết chữ cá tính, phối với váy jean ngắn màu xanh cổ điển tràn đầy sức sống ẢNH:@_ YANG.22

Áo tay dài mỏng nhẹ chính là "vũ khí" thời trang giúp bạn vừa chống nắng hiệu quả vừa giữ được nét sành điệu ngày hè. Từ dáng ôm, cổ chữ V đến các thiết kế trễ vai hay họa tiết kẻ ngang, item này đều mang lại cảm giác thoáng mát và dễ dàng chiều lòng mọi vóc dáng.