Diện cả sắc đen quyền lực mà không hề nhàm chán

Chẳng cần khoác lên mình những gam màu sặc sỡ, sắc đen vẫn thừa sức biến người mặc thành tâm điểm nhờ độ sâu cuốn hút và khả năng gọt giũa vóc dáng đáng kinh ngạc. Phong cách monochrome tối màu chính là lời tuyên ngôn đắt giá về gu thẩm mỹ tinh tế, nét sắc sảo cùng sự tự tin tuyệt đối.

Những thiết kế lấy cảm hứng từ trang phục quân đội cách điệu với váy phom dáng áo khoác xòe là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng theo đuổi phong cách quyền lực. Váy chiết eo sắc nét phối cùng hàng cúc kim loại vàng nổi bật trên nền vải đen tuyền tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.

Phối váy đen cùng phụ kiện đồng điệu như quần tất mỏng họa tiết chìm, túi xách da tone sur tone, hoàn thiện vẻ ngoài kiêu kỳ, đầy lôi cuốn ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Váy đen đã mang nét retro hoài cổ, chỉ cần một chiếc mũ ca lô hoặc mũ beret quý tộc cổ điển, kết hợp túi xách da mini sẽ hoàn thiện diện mạo tiểu thư sang chảnh ẢNH: @KOOKYHOUSE

Những chiếc váy dài luôn có sức hút kỳ lạ nhờ khả năng tôn lên chiều cao và mang lại vẻ ngoài vô cùng duyên dáng. Sắc đen trên nền váy dài không hề làm bạn già đi, trái lại còn tăng thêm phần cuốn hút cho những buổi tiệc.

Để diện kiểu đầm này mà không bị "dừ", bạn cần chú ý đến chất liệu và phụ kiện đi kèm, hãy ưu tiên các chất liệu cao cấp như lụa satin mượt mà. Phom đầm maxi cổ yếm là gợi ý tuyệt vời để tôn trọn bờ vai thanh mảnh ẢNH: @N27.CORNER

Nếu muốn làm mới phong cách hằng ngày, sự kết hợp giữa áo cúp ngực đính đá hoặc kim tuyến lấp lánh cùng chân váy xòe bồng bềnh là gợi ý không thể bỏ qua ẢNH: @_PRINKPIYA

Không gì thể hiện khí chất quý cô sắc lạnh và quyền uy rõ hơn phong cách phối lớp monochrome (đơn sắc) với áo khoác blazer hoặc trench coat khoác hờ trên vai.

Đầm suông maxi đen trơn tối giản phối áo blazer và giày cao gót mũi nhọn: sự tương phản về độ rũ của váy và độ cứng cáp của áo khoác ngoài tạo nên chiều sâu trang phục, toát lên thần thái sang trọng chuẩn phong cách quiet luxury ẢNH: @N27.CORNER

Một chiếc áo khoác đen da bóng luôn là món đồ "phải có" trong tủ quần áo. Dù khoác ngoài hờ hững hay phối layer cầu kỳ, chiếc áo khoác đen luôn biết cách biến mọi set đồ bình thường trở nên sang chảnh tức thì ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL