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Diện chân váy chuẩn 'gu' cho ngày hè thêm phá cách

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
15/06/2026 15:00 GMT+7

Không chỉ mang đến cảm giác thoải mái, chân váy mini còn là 'vũ khí' giúp phái đẹp thể hiện cá tính và tạo nên những bản phối đầy cảm hứng cho những ngày nắng rực rỡ.

Trải qua nhiều mùa mốt, chân váy mini vẫn luôn giữ được sức hút đặc biệt nhờ khả năng phối đồ linh hoạt. Chỉ cần thay đổi một chiếc áo, một chất liệu hay một bảng màu, chân váy mini có thể đồng hành cùng nàng từ những buổi cà phê cuối tuần.

Thay vì đi theo lối mòn của vẻ đẹp dịu dàng quen thuộc, các bản phối mùa này mang đến một góc nhìn mới mẻ hơn về sự nữ tính. Những chi tiết ren, phom dáng ngắn hay họa tiết ca rô xuất hiện như những điểm nhấn vừa đủ.

Diện chân váy chuẩn 'gu' cho ngày hè thêm phá cách- Ảnh 1.

Chân váy mini màu trắng hay các gam màu sáng luôn là lựa chọn lý tưởng cho những ngày hè. Khi kết hợp cùng áo yếm họa tiết ca rô cổ điển, phần chiết eo dễ dàng tôn lên vòng 2 của người mặc, nổi bật giữa đám đông

ẢNH: @LNB._.NHU0704

Diện chân váy chuẩn 'gu' cho ngày hè thêm phá cách- Ảnh 2.

Set trang phục trắng dễ dàng thu hút ánh nhìn người đối diện. Chân váy mini ren trắng với thiết kế xếp tầng phối cùng áo crop top với chi tiết cut out hình giọt nước ở giữa ngực tạo nên một vẻ ngoài gợi cảm

ẢNH: @LNB._.NHU0704

Sự trở lại của họa tiết ca rô cho thấy sức hấp dẫn bền bỉ của những giá trị mang tính hoài niệm. Trên nền chân váy mini, họa tiết tưởng chừng cổ điển ấy được tái hiện theo cách năng động hơn.

Diện chân váy chuẩn 'gu' cho ngày hè thêm phá cách- Ảnh 3.

Chân váy mini họa tiết ca rô cổ điển với tông màu nâu, thiết kế xếp ly lớn, phối cùng áo hai dây với các đường xếp nếp liên tục chạy dọc thân áo và một dải vải dài thả xuống ở bên hông phá cách hơn các trang phục thường ngày

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Không phải ngẫu nhiên mà vải lụa hay cotton luôn xuất hiện trong danh sách những chất liệu được yêu thích vào mùa hè. Bề mặt bắt sáng nhẹ cùng độ co giãn đặc trưng giúp chân váy mini trở nên nổi bật theo cách tinh tế hơn.

Diện chân váy chuẩn 'gu' cho ngày hè thêm phá cách- Ảnh 4.

Chân váy mini lụa satin bóng bẩy tạo nên sự sang trọng cho người mặc. Chiếc áo cổ yếm đen giúp tôn lên bờ vai quyến rũ, sự kết hợp màu sắc giữa hồng ngọt ngào và đen bí ẩn tạo nên một tổng thể đầy gợi cảm

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Diện chân váy chuẩn 'gu' cho ngày hè thêm phá cách- Ảnh 5.

Thoải mái không lo nóng bức với chân váy mini được làm từ vải cotton co giãn. Chiếc váy có dáng chữ A cơ bản phối cùng áo cổ tròn cùng tông hài hòa, đôi bốt nâu xuất hiện giúp tổng thể phong cách không quá đơn điệu

ẢNH: @HATA.LUV

Những ảnh hưởng của thời trang Y2K tiếp tục xuất hiện mạnh mẽ trong các xu hướng mùa hè. Chân váy mini với phom dáng ngắn cùng màu sắc trầm cổ điển, gợi đến những xu hướng thập niên trước.

Diện chân váy chuẩn 'gu' cho ngày hè thêm phá cách- Ảnh 6.

Giao thoa thú vị giữa vẻ ngoài vintage và Y2K khi diện chân váy mini với tông màu nâu đậm và be xen kẽ. Họa tiết ca rô xen kẽ cùng thiết kế tối giản của váy đã khéo léo khoe trọn vòng eo thon gọn, hoàn hảo khi kết hợp cùng áo hai dây sắc đỏ

ẢNH: @HATA.LUV

Diện chân váy chuẩn 'gu' cho ngày hè thêm phá cách- Ảnh 7.

Trong thế giới luôn thay đổi của các xu hướng, denim vẫn giữ được sức hút bền bỉ hiếm có. Một chiếc chân váy mini denim mang trong mình tinh thần phóng khoáng và có chút ngẫu hứng rất riêng

ẢNH: @RIINNAXX

Chân váy mini chưa bao giờ vắng mặt trong danh sách những món đồ biểu tượng của mùa hè. Thiết kế này không chỉ là lựa chọn giúp giải nhiệt ngày nắng mà còn trở thành công cụ thể hiện cá tính đầy hiệu quả.



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