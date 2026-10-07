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Thời trang 24/7

Diện chiếc quần dài với muôn kiểu thần thái khác nhau

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
07/10/2026 18:00 GMT+7

Không còn đơn thuần là lựa chọn cho những ngày cần vẻ ngoài chỉn chu, quần dáng dài đang trở thành món đồ chủ lực trong tủ quần áo của phụ nữ hiện đại

Quần dáng dài có một ưu thế đặc biệt: khả năng kéo dài tỷ lệ cơ thể và tạo nên đường nét thanh thoát cho tổng thể. Khi được thiết kế với phần ống rộng, cạp cao hoặc phom đứng, món đồ càng phát huy vẻ hiện đại, đồng thời mang đến sự thoải mái mà những kiểu quần ôm sát khó có được.

Những bộ vest đồng điệu với quần dáng dài là lựa chọn đầu tiên dành cho những quý cô theo đuổi phong cách thanh lịch. Thay vì dáng quần tây ôm truyền thống, phom ống rộng mang đến cảm giác phóng khoáng hơn nhưng vẫn giữ được chuyên nghiệp của trang phục.

Diện chiếc quần dài với muôn kiểu thần thái khác nhau - Ảnh 1.

Set trang phục xám ghi sang trọng với áo gile vest được cắt may vừa vặn, kết hợp cùng quần ống rộng đồng điệu và hàng cúc phía trước áo giúp trang phục có điểm nhấn mà không cần thêm quá nhiều chi tiết

ẢNH: @ORCHIC.STUDIO

Diện chiếc quần dài với muôn kiểu thần thái khác nhau - Ảnh 2.

Gam màu kem sáng trang nhã với áo hai dây và quần tây suông ton sur ton, để trang phục không bị một màu thì sự xuất hiện của phụ kiện tương phản sắc màu như túi xách đỏ hay giày đen là không thể bỏ qua

ẢNH: @ORCHIC.STUDIO

Diện chiếc quần dài với muôn kiểu thần thái khác nhau - Ảnh 3.

Với những thiết kế quần suông dáng dài, nên kết hợp áo ôm sát hoặc cut-out phù hợp để cân bằng tỷ lệ: áo được giữ gọn ở phần thân trên, trong khi quần mở rộng về phía dưới tạo sự thoải mái

ẢNH: @_PRINKPIYA

Nếu có một màu sắc khiến quần dáng dài trở nên dễ ứng dụng nhất, đó chắc chắn là màu đen. Không phụ thuộc mùa hay hoàn cảnh, quần đen ống rộng có thể kết hợp với áo hai dây, áo thun, sơ mi hay blazer để tạo nên những diện mạo hoàn toàn khác nhau. 

Diện chiếc quần dài với muôn kiểu thần thái khác nhau - Ảnh 4.

Áo hai dây màu đen phối cùng quần tây dáng dài hơi loe tôn dáng, phần áo hai dây sát giúp cân bằng với độ rộng của quần, đồng thời tạo nên đường cong rõ nét hơn cho cơ thể

ẢNH: @_PRINKPIYA

Diện chiếc quần dài với muôn kiểu thần thái khác nhau - Ảnh 5.

Quần dáng rộng giúp người mặc dễ dàng vận động, còn phần tay áo phồng cùng họa tiết caro tạo nên nét duyên dáng mà không cần đến những chiếc váy cầu kỳ

ẢNH: @_KIUCIUUNN

Diện chiếc quần dài với muôn kiểu thần thái khác nhau - Ảnh 6.

Chiếc áo trắng trễ vai với phần tay phồng tạo điểm nhấn ở phần thân trên, trong khi quần xám ống rộng che khuyết điểm đôi chân, sự xuất hiện của khăn họa tiết chấm bi buộc ngang hông trở thành điểm nhấn màu sắc thú vị

ẢNH: @_KIUCIUUNN

Diện chiếc quần dài với muôn kiểu thần thái khác nhau - Ảnh 7.

Trong phong cách ngày thường, áo thun trắng dáng gọn kết hợp quần đen ống rộng lại mang đến tinh thần năng động. Sự tương phản giữa hai gam màu cơ bản khiến bộ trang phục không cần thêm quá nhiều điểm nhấn vẫn giữ được vẻ thời trang

ẢNH: @_KIUCIUUNN

 

dáng dài quần dáng dài

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