Diện chiếc quần dài với muôn kiểu thần thái khác nhau

Không còn đơn thuần là lựa chọn cho những ngày cần vẻ ngoài chỉn chu, quần dáng dài đang trở thành món đồ chủ lực trong tủ quần áo của phụ nữ hiện đại
Chia sẻ bài viết
Quần dáng dài có một ưu thế đặc biệt: khả năng kéo dài tỷ lệ cơ thể và tạo nên đường nét thanh thoát cho tổng thể. Khi được thiết kế với phần ống rộng, cạp cao hoặc phom đứng, món đồ càng phát huy vẻ hiện đại, đồng thời mang đến sự thoải mái mà những kiểu quần ôm sát khó có được.
Những bộ vest đồng điệu với quần dáng dài là lựa chọn đầu tiên dành cho những quý cô theo đuổi phong cách thanh lịch. Thay vì dáng quần tây ôm truyền thống, phom ống rộng mang đến cảm giác phóng khoáng hơn nhưng vẫn giữ được chuyên nghiệp của trang phục.
Nếu có một màu sắc khiến quần dáng dài trở nên dễ ứng dụng nhất, đó chắc chắn là màu đen. Không phụ thuộc mùa hay hoàn cảnh, quần đen ống rộng có thể kết hợp với áo hai dây, áo thun, sơ mi hay blazer để tạo nên những diện mạo hoàn toàn khác nhau.