Diện đồ denim thế nào để vừa ngầu vừa sang?

Hóa cô tiểu thư trẻ trung và hiện đại với set đồ denim on denim yểu điệu, duyên dáng. Thích demin nhưng e ngại rằng chất liệu này thô ráp, cứng nhắc và không thoải mái thì nàng hãy yên tâm, bởi hiện tại chất liệu cùng những kỹ thuật may đo trang phục denim đã được các nhà mốt xử lý khéo léo nhằm giúp chất vải mềm mại hơn, mang đến độ co giãn và cảm giác siêu dễ chịu cho người diện