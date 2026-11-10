Diện quần jeans với áo satin hai dây tuy đơn giản mà sang

Cặp đôi quần jeans và áo satin hai dây cuốn hút bởi hình ảnh vừa đơn giản mà vẫn sang trọng và cá tính. Không còn những định kiến về sự hở hang hay trang phục giống đồ ngủ, các bản phối thời thượng này theo nàng xuống phố mỗi ngày.
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Quần jeans trở nên nữ tính, duyên dáng và quyến rũ hơn khi được diện cùng áo hai dây satin. Trong các bản phối thời thượng năm nay, các thiết kế áo lụa đã bước ra khỏi định kiến "đồ ngủ" để đường hoàng hiện diện ở nhiều phong cách - trên các bản phối cùng áo vest, blazer hay các bản phối streetwear nữ tính.
Áo hai dây satin được phối thêm nhiều chất liệu cao cấp, từ ren dệt họa tiết, vải satin đắp nổi các chi tiết thêu hoa lá, đường viền đăng ten, bèo nhún và cả các họa tiết in ấn cũng góp phần khiến trang phục trở nên đắt giá, ấn tượng hơn.