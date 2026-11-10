Diện quần jeans với áo satin hai dây tuy đơn giản mà sang

Hình ảnh tươi sáng, "tỏa nắng" của quý cô trong bản phối xanh chàm và trắng satin thượng hạng. Với dáng áo satin hai dây phối ren khéo định hình vóc dáng, quần jeans xanh và giày cao gót đính nơ tone sur tone với túi đính hoa, khăn thêu làm điệu cho mái tóc ẢNH: HOIVU

Quần jeans trở nên nữ tính, duyên dáng và quyến rũ hơn khi được diện cùng áo hai dây satin. Trong các bản phối thời thượng năm nay, các thiết kế áo lụa đã bước ra khỏi định kiến "đồ ngủ" để đường hoàng hiện diện ở nhiều phong cách - trên các bản phối cùng áo vest, blazer hay các bản phối streetwear nữ tính.

Áo hai dây satin được phối thêm nhiều chất liệu cao cấp, từ ren dệt họa tiết, vải satin đắp nổi các chi tiết thêu hoa lá, đường viền đăng ten, bèo nhún và cả các họa tiết in ấn cũng góp phần khiến trang phục trở nên đắt giá, ấn tượng hơn.

Quần jeans xanh, bốt mũi nhọn và áo lụa phối ren mang đến góc nhìn cá tính, mạnh mẽ nhưng vẫn không làm mất đi chất "bánh bèo" lãng mạn của cô nàng sành điệu. Đa số các thiết kế áo satin đều có dáng rộng rãi, đem đến sự thoải mái và thoáng mát cho người mặc bất kể điều kiện thời tiết ẢNH: TU BY CATU

Áo lụa hồng pastel và những mảng ren đắp, phối đầy tinh tế gợi mở cảm xúc và trí tưởng tượng phong phú hơn. Cùng với sắc xanh ngả rêu đặc trưng từ denim, phần trang phục lụa và ren đem đến sự tương phản về chất liệu, qua đó tạo nên điểm nhấn tương đồng về xúc giác - một bên thật mềm mại nữ tính, một bên là phom dáng chỉn chu và sự thoải mái, bền bỉ ai cũng cần ẢNH: HOIVU

Để các bản phối quần jeans và áo hai dây satin thanh lịch hơn, nàng có thể tham khảo cách phối cùng giày cao gót mules, túi xách da và những lựa chọn thú vị khác như giày bốt cổ cao, khăn lụa in họa tiết, các chuỗi vòng cổ từ đá màu hay vòng cổ ngọc trai phản chiếu ánh sáng... ẢNH: HOIVU

Quần jeans xắn gấu vừa hack dáng "kéo chân dài" vừa làm nền để mọi sự chú ý đổ dồn vào phần cơ thể phía trên diện áo hai dây cổ tim, túi đeo vai và một chiếc mũ beret thời trang cá tính. Các gam màu quen thuộc của denim liên tục được làm mới khi phối cùng tông màu đa sắc của áo satin dây mảnh ẢNH: TU BY CATU

Áo ren bèo nhún nhiều lớp bồng bềnh đầy sức quyến rũ được gợi ý phối cùng quần denim nối gấu phom suông và xăng đan bệt. Phong thái thong thả, sự thoải mái và tự nhiên chính là điểm nhấn từ các gợi ý mặc đẹp này ẢNH: RUE DES CHATS