Diện sắc xanh lá cây, làm sao để không bị già?

Từng được xem là gam màu của sự tươi mới và sức sống, xanh lá cây ngày nay đã có một “vị thế” hoàn toàn khác trong thời trang nữ. Khi được lựa chọn đúng sắc độ và phối hợp tinh tế, xanh lá không chỉ mang đến vẻ ngoài hiện đại mà còn trở thành biểu tượng của sự điềm tĩnh và bản lĩnh - những phẩm chất rất riêng của người phụ nữ trưởng thành.

Bên ngoài là chiếc áo sơ mi xanh lá cây đậm với chất liệu mềm mại, tạo độ rũ vừa phải, giúp tổng thể không bị cứng. Bên trong là áo thun trắng tối giản kết hợp cùng quần shorts trắng, mang đến sự tương phản rõ nét nhưng vẫn rất hài hòa về thị giác. Gam trắng tinh khôi đóng vai trò “làm dịu” sắc xanh, khiến bản phối trở nên hiện đại mà không hề đứng tuổi. Điểm nhấn được hoàn thiện bằng đôi xăng đan quai ngang trẻ trung và hoa tai bản to cá tính, tạo nên hình ảnh người phụ nữ năng động nhưng vẫn đầy phong thái tự tin.

Set đồ màu trắng tinh khôi với điểm nhấn là chiếc áo sơ mi sắc xanh lá khoác ngoài ẢNH: K&K FASHION

Với những nàng theo đuổi phong cách chuyên nghiệp, một chiếc đầm xanh lá trơn là lựa chọn không bao giờ lỗi mốt. Thiết kế ôm vừa vặn cơ thể, nhấn nhẹ ở vòng eo bằng chi tiết xếp nếp tinh tế giúp tôn dáng mà vẫn giữ được sự thanh lịch cần có. Sắc xanh lá rực rỡ trên nền vải trơn làm nổi bật làn da và mang lại cảm giác sang trọng tự nhiên. Khi kết hợp cùng túi xách trắng nhỏ gọn và giày cao gót đen cổ điển, tổng thể trang phục trở nên cân bằng, phù hợp cho môi trường công sở lẫn những buổi gặp gỡ trang trọng.

Một chiếc đầm xanh lá trơn khi phối cùng túi xách cầm tay trắng là sự lựa chọn không bao giờ lỗi mốt ẢNH: SIXDO

Ở một lựa chọn khác, chiếc đầm xanh lá cây đậm dáng xòe nhẹ với phần tay bồng mềm mại mang đến hình ảnh người phụ nữ vừa trưởng thành vừa dịu dàng. Thiết kế cổ chữ V xẻ nhẹ cùng các đường cắt may tinh xảo giúp tạo hiệu ứng thon gọn cho phần thân trên, đồng thời tôn lên làn da trắng sáng. Phụ kiện được tiết chế với túi cầm tay màu đen và giày cao gót đính đá, đủ để tạo điểm nhấn sang trọng mà không làm lu mờ sắc xanh chủ đạo của trang phục.

Chiếc đầm xanh lá cây đậm dáng xòe nhẹ với phần tay bồng mềm mại mang đến hình ảnh người phụ nữ vừa trưởng thành vừa dịu dàng ẢNH: K&K FASHION

Chiếc đầm xanh lá cây đậm với cổ thắt nơ và tay ngắn mang hơi thở cổ điển nhưng vẫn rất hiện đại nhờ chất liệu vải có vân nổi độc đáo. Dáng đầm xòe nhẹ kết hợp hàng nút chạy dọc thân giúp tổng thể thêm phần duyên dáng, đồng thời tạo cảm giác cao ráo hơn cho vóc dáng. Khéo léo chọn túi cầm tay màu trắng kem cùng giày cao gót đồng màu, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo, khiến sắc xanh lá trở nên mềm mại và dễ ứng dụng hơn trong đời sống thường ngày.

Chiếc đầm xanh lá cây đậm với cổ thắt nơ và tay ngắn mang hơi thở cổ điển nhưng vẫn rất hiện đại ẢNH: K&K FASHION

Họa tiết là “chìa khóa” giúp xanh lá thoát khỏi sự đơn sắc. Trong bộ trang phục kẻ ca rô xanh lá, áo kiểu thắt nút với chi tiết xoắn vải trước ngực tạo cổ chữ V quyến rũ, ôm gọn vòng eo. Quần ống rộng dáng loa mang đến sự thoải mái, đồng thời tăng vẻ thanh lịch cho tổng thể. Việc phối thêm hoa tai bản to và giày cao gót cùng tông xanh giúp bản phối trở nên đồng điệu, thể hiện gu thẩm mỹ cá tính nhưng vẫn rất chín chắn.

Bộ trang phục kẻ ca rô xanh lá, áo kiểu thắt nút với chi tiết xoắn vải trước ngực tạo cổ chữ V quyến rũ ẢNH: ELISE

Một lựa chọn khác mang đậm tinh thần thời trang cao cấp là set đồ xanh lá kết hợp họa tiết đen cá tính. Áo khoác ngắn tay và chân váy chữ A đồng bộ được nhấn nhá bằng các chi tiết viền đen sắc sảo tại cổ áo, túi ngực và khóa kéo. Những đường viền này giúp bộ trang phục trở nên gọn gàng, rất phù hợp với phong cách trưởng thành. Túi xách cầm tay nhỏ nhắn và đôi bốt da đen thời thượng chính là mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thiện diện mạo sang trọng, mạnh mẽ.

Set trang phục gồm áo blazer ngắn tay và chân váy chữ A đồng bộ đem lại sự hài hòa, sang trọng ẢNH: ELISE

Nếu muốn trẻ hóa hình ảnh mà không đánh mất sự chín chắn, bạn có thể chọn quần shorts xanh lá cây đậm làm điểm nhấn. Sự kết hợp cùng áo ống và áo sơ mi khoác ngoài màu vàng rực rỡ tạo nên tổng thể màu sắc nổi bật nhưng không hề rối mắt.

Bí quyết nằm ở việc giữ phom dáng trang phục gọn gàng và chọn chất liệu cao cấp, giúp bộ đồ dù mang màu sắc táo bạo vẫn giữ được nét tinh tế cần thiết ẢNH: LAMIA DESIGN

Với những ngày muốn thoải mái khi xuống phố, bạn có thể diện áo sơ mi cộc tay xanh lá kết hợp cùng quần ống suông rộng xanh đậm, tạo nên hiệu ứng chuyển sắc hài hòa. Điểm phá cách nằm ở đôi giày cao gót màu cam rực rỡ, mang đến tinh thần thời thượng và trẻ trung. Các phụ kiện tông kem như mũ nồi và túi xách lông mềm mại giúp cân bằng bảng màu, khiến tổng thể trở nên hiện đại nhưng không hề “non”.

Diện áo sơ mi cộc tay xanh lá tươi kết hợp cùng quần ống suông rộng xanh đậm tạo sự thoải mái khi xuống phố ẢNH: SY STORE

Việc làm chủ sắc xanh lá cây trưởng thành chính là cách nàng thể hiện sự tự tin và bản lĩnh thông qua ngôn ngữ thời trang. Dù là bộ trang phục kẻ ca rô phối cùng túi xách thanh lịch, chân váy chữ A họa tiết viền đen sang trọng, hay cách phối các sắc độ xanh đầy hiện đại với phụ kiện màu trung tính, tất cả đều góp phần tạo nên một diện mạo hoàn hảo.





