  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Diện sắc xanh lá cây, làm sao để không bị già?

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
05/01/2026 12:07 GMT+7

Màu xanh lá cây từ lâu đã không chỉ là biểu tượng của sự tươi mới mà còn đại diện cho sự điềm tĩnh và chín chắn của người phụ nữ hiện đại.

Từng được xem là gam màu của sự tươi mới và sức sống, xanh lá cây ngày nay đã có một “vị thế” hoàn toàn khác trong thời trang nữ. Khi được lựa chọn đúng sắc độ và phối hợp tinh tế, xanh lá không chỉ mang đến vẻ ngoài hiện đại mà còn trở thành biểu tượng của sự điềm tĩnh và bản lĩnh - những phẩm chất rất riêng của người phụ nữ trưởng thành.

Bên ngoài là chiếc áo sơ mi xanh lá cây đậm với chất liệu mềm mại, tạo độ rũ vừa phải, giúp tổng thể không bị cứng. Bên trong là áo thun trắng tối giản kết hợp cùng quần shorts trắng, mang đến sự tương phản rõ nét nhưng vẫn rất hài hòa về thị giác. Gam trắng tinh khôi đóng vai trò “làm dịu” sắc xanh, khiến bản phối trở nên hiện đại mà không hề đứng tuổi. Điểm nhấn được hoàn thiện bằng đôi xăng đan quai ngang trẻ trung và hoa tai bản to cá tính, tạo nên hình ảnh người phụ nữ năng động nhưng vẫn đầy phong thái tự tin.

Diện sắc xanh lá cây, làm sao để không bị già? - Ảnh 1.

Set đồ màu trắng tinh khôi với điểm nhấn là chiếc áo sơ mi sắc xanh lá khoác ngoài

ẢNH: K&K FASHION

Với những nàng theo đuổi phong cách chuyên nghiệp, một chiếc đầm xanh lá trơn là lựa chọn không bao giờ lỗi mốt. Thiết kế ôm vừa vặn cơ thể, nhấn nhẹ ở vòng eo bằng chi tiết xếp nếp tinh tế giúp tôn dáng mà vẫn giữ được sự thanh lịch cần có. Sắc xanh lá rực rỡ trên nền vải trơn làm nổi bật làn da và mang lại cảm giác sang trọng tự nhiên. Khi kết hợp cùng túi xách trắng nhỏ gọn và giày cao gót đen cổ điển, tổng thể trang phục trở nên cân bằng, phù hợp cho môi trường công sở lẫn những buổi gặp gỡ trang trọng.

Diện sắc xanh lá cây, làm sao để không bị già? - Ảnh 2.

Một chiếc đầm xanh lá trơn khi phối cùng túi xách cầm tay trắng là sự lựa chọn không bao giờ lỗi mốt

ẢNH: SIXDO

Ở một lựa chọn khác, chiếc đầm xanh lá cây đậm dáng xòe nhẹ với phần tay bồng mềm mại mang đến hình ảnh người phụ nữ vừa trưởng thành vừa dịu dàng. Thiết kế cổ chữ V xẻ nhẹ cùng các đường cắt may tinh xảo giúp tạo hiệu ứng thon gọn cho phần thân trên, đồng thời tôn lên làn da trắng sáng. Phụ kiện được tiết chế với túi cầm tay màu đen và giày cao gót đính đá, đủ để tạo điểm nhấn sang trọng mà không làm lu mờ sắc xanh chủ đạo của trang phục.

Diện sắc xanh lá cây, làm sao để không bị già? - Ảnh 3.

Chiếc đầm xanh lá cây đậm dáng xòe nhẹ với phần tay bồng mềm mại mang đến hình ảnh người phụ nữ vừa trưởng thành vừa dịu dàng

ẢNH: K&K FASHION

Chiếc đầm xanh lá cây đậm với cổ thắt nơ và tay ngắn mang hơi thở cổ điển nhưng vẫn rất hiện đại nhờ chất liệu vải có vân nổi độc đáo. Dáng đầm xòe nhẹ kết hợp hàng nút chạy dọc thân giúp tổng thể thêm phần duyên dáng, đồng thời tạo cảm giác cao ráo hơn cho vóc dáng. Khéo léo chọn túi cầm tay màu trắng kem cùng giày cao gót đồng màu, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo, khiến sắc xanh lá trở nên mềm mại và dễ ứng dụng hơn trong đời sống thường ngày.

Diện sắc xanh lá cây, làm sao để không bị già? - Ảnh 4.

Chiếc đầm xanh lá cây đậm với cổ thắt nơ và tay ngắn mang hơi thở cổ điển nhưng vẫn rất hiện đại

ẢNH: K&K FASHION

Họa tiết là “chìa khóa” giúp xanh lá thoát khỏi sự đơn sắc. Trong bộ trang phục kẻ ca rô xanh lá, áo kiểu thắt nút với chi tiết xoắn vải trước ngực tạo cổ chữ V quyến rũ, ôm gọn vòng eo. Quần ống rộng dáng loa mang đến sự thoải mái, đồng thời tăng vẻ thanh lịch cho tổng thể. Việc phối thêm hoa tai bản to và giày cao gót cùng tông xanh giúp bản phối trở nên đồng điệu, thể hiện gu thẩm mỹ cá tính nhưng vẫn rất chín chắn.

Diện sắc xanh lá cây, làm sao để không bị già? - Ảnh 5.

Bộ trang phục kẻ ca rô xanh lá, áo kiểu thắt nút với chi tiết xoắn vải trước ngực tạo cổ chữ V quyến rũ

ẢNH: ELISE

Một lựa chọn khác mang đậm tinh thần thời trang cao cấp là set đồ xanh lá kết hợp họa tiết đen cá tính. Áo khoác ngắn tay và chân váy chữ A đồng bộ được nhấn nhá bằng các chi tiết viền đen sắc sảo tại cổ áo, túi ngực và khóa kéo. Những đường viền này giúp bộ trang phục trở nên gọn gàng, rất phù hợp với phong cách trưởng thành. Túi xách cầm tay nhỏ nhắn và đôi bốt da đen thời thượng chính là mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thiện diện mạo sang trọng, mạnh mẽ.

Diện sắc xanh lá cây, làm sao để không bị già? - Ảnh 6.

Set trang phục gồm áo blazer ngắn tay và chân váy chữ A đồng bộ đem lại sự hài hòa, sang trọng

ẢNH: ELISE

Nếu muốn trẻ hóa hình ảnh mà không đánh mất sự chín chắn, bạn có thể chọn quần shorts xanh lá cây đậm làm điểm nhấn. Sự kết hợp cùng áo ống và áo sơ mi khoác ngoài màu vàng rực rỡ tạo nên tổng thể màu sắc nổi bật nhưng không hề rối mắt. 

Diện sắc xanh lá cây, làm sao để không bị già? - Ảnh 7.

Bí quyết nằm ở việc giữ phom dáng trang phục gọn gàng và chọn chất liệu cao cấp, giúp bộ đồ dù mang màu sắc táo bạo vẫn giữ được nét tinh tế cần thiết

ẢNH: LAMIA DESIGN

Với những ngày muốn thoải mái khi xuống phố, bạn có thể diện áo sơ mi cộc tay xanh lá kết hợp cùng quần ống suông rộng xanh đậm, tạo nên hiệu ứng chuyển sắc hài hòa. Điểm phá cách nằm ở đôi giày cao gót màu cam rực rỡ, mang đến tinh thần thời thượng và trẻ trung. Các phụ kiện tông kem như mũ nồi và túi xách lông mềm mại giúp cân bằng bảng màu, khiến tổng thể trở nên hiện đại nhưng không hề “non”.

Diện sắc xanh lá cây, làm sao để không bị già? - Ảnh 8.

Diện áo sơ mi cộc tay xanh lá tươi kết hợp cùng quần ống suông rộng xanh đậm tạo sự thoải mái khi xuống phố

ẢNH: SY STORE

Việc làm chủ sắc xanh lá cây trưởng thành chính là cách nàng thể hiện sự tự tin và bản lĩnh thông qua ngôn ngữ thời trang. Dù là bộ trang phục kẻ ca rô phối cùng túi xách thanh lịch, chân váy chữ A họa tiết viền đen sang trọng, hay cách phối các sắc độ xanh đầy hiện đại với phụ kiện màu trung tính, tất cả đều góp phần tạo nên một diện mạo hoàn hảo.



xanh lá Xanh lá cây trang phục màu xanh lá Đầm xòe Áo sơ mi

Bài viết khác

Áo cổ bẻ và chân váy mini, bản phối đơn giản khiến hội chị em mê mẩn

Áo cổ bẻ và chân váy mini, bản phối đơn giản khiến hội chị em mê mẩn

Phong cách không mùa, không giới hạn với cặp đôi áo và chân váy dài

Phong cách không mùa, không giới hạn với cặp đôi áo và chân váy dài

Giày búp bê đế bệt mang đến sự thoải mái mà vẫn tinh tế

Giày búp bê đế bệt mang đến sự thoải mái mà vẫn tinh tế

Váy đuôi tôm dáng dài khắc họa trọn vẹn khí chất kiêu sa

Váy đuôi tôm dáng dài khắc họa trọn vẹn khí chất kiêu sa

Diện áo sơ mi khoác ngoài giúp nàng làm mới phong cách hằng ngày

Diện áo sơ mi khoác ngoài giúp nàng làm mới phong cách hằng ngày

Sơ mi và quần ống rộng: Khi sự thoải mái trở thành tuyên ngôn phong cách

Sơ mi và quần ống rộng: Khi sự thoải mái trở thành tuyên ngôn phong cách

Sức hút từ chiếc túi đeo vai nắp gập không bao giờ lỗi mốt

Sức hút từ chiếc túi đeo vai nắp gập không bao giờ lỗi mốt

Chân váy dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp

Chân váy dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top