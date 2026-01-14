Diện set đồng bộ, nàng đẹp từ công sở đến đường phố

Thời trang đồng bộ nắm giữ vị trí quan trọng trong tủ đồ cơ bản của mọi quý cô. Các ý tưởng diện set đồng bộ không gói gọn trong bất kỳ phong cách nào mà ngược lại được biến hóa linh hoạt theo những đặc trưng riêng nhất của từng phong cách thời trang.

Set đồng bộ màu beige, cream dành cho quý cô yêu thích phong thái nhẹ nhàng, thanh lịch và cổ điển. Bản phối kết hợp sơ mi đính hoa, chân váy dài và điểm nhấn chính là gam màu cam đất nổi bật của mẫu túi xách cầm tay ẢNH: HOIVU

Mặc đẹp suốt bốn mùa với set đồng bộ

Thời trang đồng bộ phủ sóng trên mọi lĩnh vực, không gian và phong cách. Nếu nàng đang tìm kiếm những ý tưởng cho phong cách công sở thường ngày, set đồng bộ từ áo sơ mi cách điệu và chân váy, áo vest và quần ống rộng sẽ là lựa chọn đáng để tham khảo. Bản phối mang hơi thở thời trang đường phố gọi tên cặp đôi chân váy và áo khoác dạ tweed phối đồng bộ. Thiết kế dáng ngắn "lên ngôi" bởi khả năng tôn dáng, khoe đôi chân thon và vóc dáng quyến rũ. Trong khi đó các bản phối từ denim, áo và quần ống suông cùng tông mang đến hình ảnh chuẩn mực của phong cách đời thường vừa thoải mái vừa thanh lịch.

Khi chọn phong cách đồng bộ, hãy tìm kiếm sự đồng nhất về chất liệu trang phục, các họa tiết trứ danh hay hình ảnh chủ đạo mà nàng hướng đến. Thời trang chính là tiếng nói của phong cách, trang phục tạo nên phong thái riêng cho từng cá nhân và do đó, cách phối đồ chính là ngôn ngữ tinh tế nhất thể hiện đẳng cấp thời trang của riêng bạn.

Họa tiết nanh sói được làm mới mang hình ảnh hiện đại và trendy hơn. Diện set áo vest dáng ngắn phối chân váy A, quý cô kết hợp thêm phụ kiện thời trang tông trắng và đen bao gồm áo sơ mi lụa, legging, túi, mũ và giày cao gót để hoàn thiện hình ảnh ẢNH: LAVIEM

Mang làn gió mới đến cho tủ đồ thường ngày từ gợi ý phối đồ cùng vải denim. Tông màu xanh chàm đặc trưng trên chất vải mềm nhẹ mang lại sự thoải mái, ấm áp, cảm giác thanh lịch và trang nhã phù hợp với nhiều dịp khác nhau ẢNH: MYAN

Kết hợp blazer và chân váy xếp ly, áo jacket và chân váy dáng dài trong một tổng thể chỉn chu, chuyên nghiệp và sành điệu từ văn phòng đến đường phố. Các gam màu trầm, màu tối luôn đem đến cảm giác đĩnh đạc, sự chín chắn trưởng thành trong khi trang phục sáng màu tôn nét trẻ trung, hiện đại ẢNH: MYAN

Từ các buổi hẹn hò đến sự kiện, dự tiệc hay gặp gỡ bạn bè dịp cuối năm, quý cô đều có thể áp dụng ngay các bản phối thời thượng này. Áo gile vest và quần ống rộng tông xám phối giày, túi đỏ đô hoặc set đồ lụa satin đen phối trang sức ánh vàng gold và cặp đôi giày túi đen - đỏ ẢNH: HOIVU

Mang vẻ đẹp lãng mạn và ấm áp từ vải tweed, dạ lông cừu hay các chất liệu len dệt kim vào các bản phối thường ngày dịp cuối năm bận rộn đầy ắp các hoạt động ẢNH: LINHBUI

Phong cách trẻ trung để nàng dạo phố chính là bản phối kết hợp áo khoác và chân váy xếp ly. Họa tiết in và kết cấu xếp lớp của trang phục phù hợp với phong cách năng động, hiện đại. Bản phối áo gile và chân váy xếp ly tông trắng hướng đến phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng đầy kiêu sa và kiều diễm ẢNH: HOIVU



