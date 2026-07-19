Diện trang phục màu trầm mang nét cổ điển của thời gian

Thay vì chỉ gắn liền với những thiết kế kín đáo hay mùa lạnh, các nhà thiết kế ngày nay đưa màu trầm lên những phom váy hai dây, váy cổ yếm hay váy satin hiện đại.
Chiếc váy ôm dáng màu nâu sô cô la nổi bật với thiết kế cổ yếm đan chéo đầy nghệ thuật, vừa tôn bờ vai nõn nà của phái đẹp. Dáng váy midi ôm nhẹ tôn triệt để vòng 3, chỉ cần kết hợp cùng giày mũi nhọn và trang sức tối giản là dễ dàng tỏa sáng tại mọi bữa tiệc
ẢNH: @ETE.PROJECT
Sắc tím mận trên chất liệu satin lạ mắt, thiết kế tay cánh tiên cùng cổ chữ V sâu đem lại sự trang nhã cho người mặc, thân váy dài mà không quá nhiều chi tiết dễ dàng khi di chuyển trong mọi buổi tiệc
Không quá nổi bật nhưng luôn tạo dấu ấn khi xuất hiện, xanh ô liu là sắc màu mang hơi thở cổ điển đang được nhiều tín đồ thời trang yêu thích
Thiết kế váy dài với phần cổ chữ V và đường viền nhấn màu thanh lịch, trong khi chất liệu satin bóng nhẹ cuốn hút ánh nhìn của người đối diện
Một chiếc váy xám đen dáng chữ A vẫn vừa đủ chỉn chu để xuất hiện tại các môi trường chuyên nghiệp. Váy không tay thoáng mát, phù hợp để mặc vào những ngày hè nóng bức
ẢNH: ORCHIC
Sắc đen tiếp tục khẳng định vị thế khi xuất hiện trên thiết kế peplum hiện đại. Phần bèo xếp nhẹ ở eo tạo hiệu ứng tôn vòng 2, trong khi chân váy ngắn và hàng cúc bọc phía trước giúp tổng thể vừa chỉn chu vừa bắt nhịp xu hướng
ẢNH: @VEOSBYKHANH
Họa tiết chấm bi trên nền nâu trầm là minh chứng cho việc những xu hướng xưa cũ luôn biết cách quay trở lại. Thiết kế váy hai dây với chất liệu voan nhẹ mang hơi hướng hoài niệm nhưng được làm mới bằng phom dáng hiện đại
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cấp ngày 24/3/2020
Tổng biên tập
Nguyễn Ngọc Toàn
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