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Thời trang 24/7

Diện trang phục màu trầm mang nét cổ điển của thời gian

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
19/07/2026 14:00 GMT+7

Nếu những bảng màu rực rỡ đại diện cho sự bùng nổ của từng mùa mốt, thì những trang phục mang màu trầm lại là biểu tượng của sự bền vững và tinh tế.

Thay vì chỉ gắn liền với những thiết kế kín đáo hay mùa lạnh, các nhà thiết kế ngày nay đưa màu trầm lên những phom váy hai dây, váy cổ yếm hay váy satin hiện đại. 

Diện trang phục màu trầm mang nét cổ điển của thời gian- Ảnh 1.

Chiếc váy ôm dáng màu nâu sô cô la nổi bật với thiết kế cổ yếm đan chéo đầy nghệ thuật, vừa tôn bờ vai nõn nà của phái đẹp. Dáng váy midi ôm nhẹ tôn triệt để vòng 3, chỉ cần kết hợp cùng giày mũi nhọn và trang sức tối giản là dễ dàng tỏa sáng tại mọi bữa tiệc

ẢNH: @ETE.PROJECT

Diện trang phục màu trầm mang nét cổ điển của thời gian- Ảnh 2.

Sắc tím mận trên chất liệu satin lạ mắt, thiết kế tay cánh tiên cùng cổ chữ V sâu đem lại sự trang nhã cho người mặc, thân váy dài mà không quá nhiều chi tiết dễ dàng khi di chuyển trong mọi buổi tiệc

ẢNH: @ETE.PROJECT

Diện trang phục màu trầm mang nét cổ điển của thời gian- Ảnh 3.

Không quá nổi bật nhưng luôn tạo dấu ấn khi xuất hiện, xanh ô liu là sắc màu mang hơi thở cổ điển đang được nhiều tín đồ thời trang yêu thích

ẢNH: @ETE.PROJECT

Diện trang phục màu trầm mang nét cổ điển của thời gian- Ảnh 4.

Thiết kế váy dài với phần cổ chữ V và đường viền nhấn màu thanh lịch, trong khi chất liệu satin bóng nhẹ cuốn hút ánh nhìn của người đối diện

ẢNH: @ETE.PROJECT

Diện trang phục màu trầm mang nét cổ điển của thời gian- Ảnh 5.

Một chiếc váy xám đen dáng chữ A vẫn vừa đủ chỉn chu để xuất hiện tại các môi trường chuyên nghiệp. Váy không tay thoáng mát, phù hợp để mặc vào những ngày hè nóng bức

ẢNH: ORCHIC

Diện trang phục màu trầm mang nét cổ điển của thời gian- Ảnh 6.

Sắc đen tiếp tục khẳng định vị thế khi xuất hiện trên thiết kế peplum hiện đại. Phần bèo xếp nhẹ ở eo tạo hiệu ứng tôn vòng 2, trong khi chân váy ngắn và hàng cúc bọc phía trước giúp tổng thể vừa chỉn chu vừa bắt nhịp xu hướng

ẢNH: @VEOSBYKHANH

Diện trang phục màu trầm mang nét cổ điển của thời gian- Ảnh 7.

Họa tiết chấm bi trên nền nâu trầm là minh chứng cho việc những xu hướng xưa cũ luôn biết cách quay trở lại. Thiết kế váy hai dây với chất liệu voan nhẹ mang hơi hướng hoài niệm nhưng được làm mới bằng phom dáng hiện đại

ẢNH: ORCHIC

 

màu trầm trang phục màu trầm tông màu trầm màu nâu trang phục tối màu

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