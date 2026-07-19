Diện trang phục màu trầm mang nét cổ điển của thời gian

Họa tiết chấm bi trên nền nâu trầm là minh chứng cho việc những xu hướng xưa cũ luôn biết cách quay trở lại. Thiết kế váy hai dây với chất liệu voan nhẹ mang hơi hướng hoài niệm nhưng được làm mới bằng phom dáng hiện đại