Thời trang 24/7

Diện váy lụa đón tết, khi sự sang trọng lên ngôi

Thảo Trang
Thảo Trang
12/02/2026 14:00 GMT+7

Những ngày đầu năm mới luôn là thời điểm để phái đẹp khoác lên mình những trang phục tinh tế nhất, và váy lụa chính là lựa chọn hoàn hảo để tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch trong từng khoảnh khắc du xuân.

Tết không chỉ là dịp để đoàn tụ mà còn là khoảnh khắc để phái đẹp làm mới hình ảnh của mình bằng những lựa chọn thời trang tinh tế và giàu cảm xúc. Váy lụa vốn nổi lên như biểu tượng của sự sang trọng, đầy cuốn hút. Từ những buổi du xuân nhẹ nhàng đến các bữa tiệc tất niên hay gặp gỡ đầu năm, một chiếc váy lụa được lựa chọn khéo léo không chỉ tôn lên vóc dáng mà còn giúp người mặc thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế.

Váy lụa trễ vai

Nếu muốn xây dựng hình ảnh mềm mại nhưng vẫn quyến rũ, váy lụa trễ vai là lựa chọn khó có thể bỏ qua trong những ngày du xuân. 

Diện váy lụa đón tết, khi sự sang trọng lên ngôi - Ảnh 1.

Một chiếc đầm dài sắc đen huyền bí với chất liệu lụa satin bóng nhẹ. Thiết kế trễ vai kết hợp chi tiết thắt eo bằng ghim đính đá kim loại làm nổi bật đường cong cơ thể. Khi phối cùng khuyên tai ánh kim dáng dài, tăng nét sang trọng cho các buổi tiệc cuối năm

ẢNH: @BBSTORES_INSTA

Không kém phần gợi cảm khi nàng xuất hiện trong chiếc đầm lụa dáng dài yêu kiều. Thiết kế trễ vai buông lệch sang một phía giúp nàng khoe trọn xương quai xanh thanh mảnh. Phần eo được chiết lại ôm sát body tôn lên sắc vóc thanh tao. Phần cắt xẻ ở ngay đoạn eo được thiết kế khéo léo, sắc nâu đậm cùng chất liệu lụa tôn lên khí chất kiêu sa.

Diện váy lụa đón tết, khi sự sang trọng lên ngôi - Ảnh 2.

Những thiết kế cut out nhẹ nhàng cũng được ưu ái lựa chọn khi kết hợp với váy lụa dạ hội

ẢNH: @AURORE_CLOTH

Váy lụa sắc nâu sang trọng

Mang vẻ đẹp kiêu kỳ nhưng không quá phô trương, chiếc váy lụa sắc nâu trà là điểm nhấn hoàn hảo cho những buổi gặp gỡ đầu năm. Thiết kế sát nách với cổ chữ V giúp kéo dài vóc dáng, phần eo được chiết đai tinh tế làm nổi bật vòng 2. Trong khi chân váy đuôi cá xòe nhẹ cùng những nếp xếp ly tự nhiên của chất lụa giúp tôn lên đôi chân thanh mảnh. Khi kết hợp với túi clutch đính đá và giày cao gót tông nude trở nên sang trọng mà vẫn rất mềm mại.

Diện váy lụa đón tết, khi sự sang trọng lên ngôi - Ảnh 3.

Set trang phục với áo và váy lụa đem đến vẻ ngoài thời thượng cho các quý cô ngày đầu năm

ẢNH: HERA DG

Diện váy lụa đón tết, khi sự sang trọng lên ngôi - Ảnh 4.

Váy dáng dài thướt tha với phần eo được thắt gọn, tà váy xòe nhẹ theo từng bước chân. Điểm nhấn nằm ở phần cổ với thiết kế xoắn dây tựa như cổ yếm ấn tượng, phần áo cúp ngực kết hợp tà bay phía sau, phối cùng xăng đan cao gót đính đá sắc trắng và một chiếc túi cầm tay nhỏ, phù hợp để xuất hiện tại các buổi tiệc hay sự kiện thời trang ngày xuân

ẢNH: HERA DG

Váy lụa hai dây quyến rũ

Nét đẹp phóng khoáng được tỏa rạng khi nàng xuất hiện trong chiếc váy lụa hai dây sắc trắng với phần ngực được xử lý rủ nhẹ nhờ chất liệu lụa tạo chiều sâu, tà váy cắt xẻ vừa phải kết hợp chi tiết bông hoa đính kết tạo điểm nhấn nhẹ nhàng. Khi phối cùng khuyên tai ánh kim dáng dài giúp nổi bật nhưng vẫn giữ được sự tinh tế.

Diện váy lụa đón tết, khi sự sang trọng lên ngôi - Ảnh 5.

Váy hai dây được làm bằng vải lụa óng ánh là sự lựa chọn không thể bỏ qua cho những ngày dạo phố đầu năm

ẢNH: @BBSTORES_INSTA

Diện váy lụa đón tết, khi sự sang trọng lên ngôi - Ảnh 6.

Quyến rũ hơn khi diện lên mình chiếc đầm lụa hai dây sắc đen, thiết kế cúp ngực với chi tiết hai dây tạo độ thoải mái cho phái đẹp đồng thời mang lại vẻ đẹp gợi cảm. Với bản phối này, chỉ cần kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn đơn giản và túi xách đính đá cầm tay là đã có thể sở hữu diện mạo thời thượng, phù hợp cho những cuộc vui cuối năm

ẢNH: @BBSTORES_INSTA

Váy lụa chiết eo

Váy lụa cánh tiên ôm body được các chị em công sở vô cùng ưu ái. Chiếc váy vải lụa sắc đỏ tươi tắn với chi tiết lệch vai tinh tế; phần tay áo được thiết kế cánh tiên, phom dáng ôm body với phần eo được thắt nhẹ tạo điểm nhấn kiều diễm cho tổng thể. Nâng tầm bản phối khi sử dụng khuyên tai ngọc trai để tăng nét đẹp hiện đại.

Diện váy lụa đón tết, khi sự sang trọng lên ngôi - Ảnh 7.

Không những chỉ ở các đêm tiệc cuối năm, chiếc đầm lụa còn trở thành “chân ái” cho cô nàng công sở

ẢNH: K&K FASHION

Diện váy lụa đón tết, khi sự sang trọng lên ngôi - Ảnh 8.

Chiếc váy lụa cánh tiên với điểm nhấn là bông hoa đính kết giữa eo tạo nên những nếp xếp ly tinh tế. Phần eo được chiết gọn tinh tế tôn lên vóc dáng trang nhã, giúp nàng tự tin cả ngày tại chốn văn phòng hay môi trường giảng đường

ẢNH: EMSPO

Với sự đa dạng về kiểu dáng và cách phối, váy lụa không chỉ là trang phục mà còn là biểu tượng của nét đẹp tinh tế trong những ngày xuân. Mỗi thiết kế đều mang đến một sắc thái riêng, giúp phái đẹp tự tin tỏa sáng, đón tết trong diện mạo thanh lịch và đầy khí chất.

