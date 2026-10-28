Đính đá trên giày tăng nét lộng lẫy khi dạo bước

Sự xuất hiện của những chi tiết đính đá lấp lánh trên giày cao gót, mule hay giày bệt đang thổi một làn gió kiêu kỳ vào tủ đồ của phái đẹp.
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Giày đính đá giữ vị trí đặc biệt trong tủ đồ nhờ khả năng bắt sáng tự nhiên và mang lại vẻ ngoài kiêu sa cho người mặc. Những viên đá được kết tỉ mỉ trên nền chất liệu da hay vải cao cấp giúp đôi chân trông thon gọn và có điểm nhấn.
Những đôi sandal quai mảnh hay giày cao gót mũi nhọn được đính đá lấp lánh chính là "vũ khí" đắt giá giúp phái đẹp thu hút trọn vẹn mọi ánh nhìn trong các không gian sự kiện tiệc đêm sang trọng. Chi tiết đá đính trải dài dọc quai giày không chỉ tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân thon gọn mà còn mang lại vẻ đẹp lộng lẫy.
Sự kết hợp giữa gam màu tối kiêu sa và những vệt màu rực rỡ theo từng bước chuyển động là sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn cho những buổi tiệc đêm sang trọng. Cấu trúc váy đuôi cá hay xẻ tà giúp mỗi bước di chuyển của phái đẹp đều bừng sáng.
Giày bốt và giày bệt đính đá đem lại sự thoải mái
Không chỉ dành riêng cho các sự kiện dạ hội, chi tiết đính đá còn được ứng dụng khéo léo trên các thiết kế giày gót thấp, giày bốt hay giày đế bệt, mang đến sự tiện dụng nhưng vẫn giữ trọn vẻ chỉn chu.