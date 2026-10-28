Đính đá trên giày tăng nét lộng lẫy khi dạo bước

Giày đính đá giữ vị trí đặc biệt trong tủ đồ nhờ khả năng bắt sáng tự nhiên và mang lại vẻ ngoài kiêu sa cho người mặc. Những viên đá được kết tỉ mỉ trên nền chất liệu da hay vải cao cấp giúp đôi chân trông thon gọn và có điểm nhấn.

Giày cao gót và sandal quai đính đá kiêu kỳ

Những đôi sandal quai mảnh hay giày cao gót mũi nhọn được đính đá lấp lánh chính là "vũ khí" đắt giá giúp phái đẹp thu hút trọn vẹn mọi ánh nhìn trong các không gian sự kiện tiệc đêm sang trọng. Chi tiết đá đính trải dài dọc quai giày không chỉ tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân thon gọn mà còn mang lại vẻ đẹp lộng lẫy.

Giày sandal cao gót đỏ nổi bật với phần quai đan đính đá lấp lánh tôn trọn làn da chân trắng mịn. Khi kết hợp cùng đầm xòe cổ V họa tiết hoa nhí nữ tính, bản phối mang lại sự dung hòa hoàn hảo giữa nét ngọt ngào và sự kiêu kỳ ẢNH: @N27.CORNER

Chiếc đầm maxi viền ren trên nền chất liệu lụa satin quyến rũ, chiếc sandal quai lớn với phần đính đá ánh kim vừa làm nổi bật đôi chân vừa hài hòa với trang phục ẢNH: @N27.CORNER

Sự kết hợp giữa gam màu tối kiêu sa và những vệt màu rực rỡ theo từng bước chuyển động là sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn cho những buổi tiệc đêm sang trọng. Cấu trúc váy đuôi cá hay xẻ tà giúp mỗi bước di chuyển của phái đẹp đều bừng sáng.

Những dải đá rải rác hoặc viền mảnh quanh quai ngang mang tới độ lấp lánh vừa phải, thích hợp cho trang phục dạ tiệc hoặc đơn sắc ẢNH: @CHANCLUB.VN

Giày bốt và giày bệt đính đá đem lại sự thoải mái

Không chỉ dành riêng cho các sự kiện dạ hội, chi tiết đính đá còn được ứng dụng khéo léo trên các thiết kế giày gót thấp, giày bốt hay giày đế bệt, mang đến sự tiện dụng nhưng vẫn giữ trọn vẻ chỉn chu.

Xu hướng thời trang phối màu color-blocking hay kết hợp hai sắc độ đối lập trên cùng một phom dáng đầm cùng sự đồng điệu với giày đính đá quanh quai đang quay trở lại mạnh mẽ và “chiếm sóng” trên khắp các con phố lẫn sự kiện ẢNH: @THOSE_STUDIOS

Đối với những chiếc váy hai tông màu có mảng màu nổi bật, việc lựa chọn phụ kiện như túi xách hay giày cao gót có màu sắc ăn nhập với một trong hai tông màu của váy sẽ giúp tổng thể trang phục luôn đạt độ hài hòa ẢNH: @CHANCLUB