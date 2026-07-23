Định hình phong cách cá nhân cùng xu hướng tối giản

Ngày nay, tối giản không còn đơn thuần là một phong cách ăn mặc. Đó là cách mỗi người kể câu chuyện về chính mình bằng sự tự tin và lựa chọn có chủ đích. Trong nhịp sống hiện đại, nơi mọi thứ diễn ra nhanh chóng và quá tải bởi thông tin, vẻ đẹp của sự giản lược lại càng trở nên giá trị hơn bao giờ hết.

Một chiếc áo trễ vai màu xanh biển kết hợp cùng quần nỉ ống loe trắng phù hợp với những quy tắc của phong cách tối giản: đơn giản mà vẫn dễ dàng thu hút nhờ bảng màu được tiết chế thông minh ẢNH: @_MYN.HG

Các gam màu trắng, đen, be, xám hay nâu là nền tảng của phong cách tối giản vì dễ kết hợp và không bị lỗi thời. Áo trễ vai vải mềm màu trắng phối cùng quần ống loe trắng và túi xách da đen thể hiện rõ tinh thần thanh lịch đặc trưng ẢNH:@_TRANTHANHHUYNH

Một trong những điểm hấp dẫn của phong cách tối giản là hướng đến việc đầu tư vào những món đồ có chất lượng tốt và tính ứng dụng cao. Áo cúp ngực đen với chất liệu thun thoáng mát kết hợp quần shorts jeans dễ dàng phối với bất kỳ bản phối nào nếu tách riêng lẻ ẢNH: @_TOWF.RUCS_

Những món đồ tối giản có thể linh hoạt xuất hiện từ môi trường công sở đến các buổi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè. Chỉ cần thay đổi một vài phụ kiện, người mặc đã có thể tạo nên diện mạo phù hợp với từng dịp khác nhau.

Thanh lịch với sơ mi sọc xanh kết hợp quần jeans xanh nhạt và túi da màu kem có thể xuất hiện trong buổi cà phê cuối tuần, cuộc họp sáng hay chuyến du lịch ngắn ngày. Chỉ cần thay đổi đôi giày, chiếc đồng hồ hoặc kiểu tóc, diện mạo lập tức mang màu sắc mới ẢNH: @_JOYNIIIIII

Phong cách tối giản không loại bỏ hoàn toàn phụ kiện mà ưu tiên những món đồ có thiết kế tinh tế và vừa đủ để tạo điểm nhấn. Một chiếc túi, vòng cổ hay vòng tay phù hợp có thể giúp tổng thể trở nên hài hòa mà không gây rối mắt.

Áo hai dây ôm màu đen kết hợp chân váy lụa nâu cùng dây chuyền bạc mảnh tạo nên vẻ ngoài đầy cuốn hút mà không cần đến những chi tiết phức tạp. Chất liệu lụa và thun với màu sắc trung tính vẫn dễ dàng tôn lên sự sang trọng cho những buổi hẹn hò cà phê ẢNH:@_YIISEO_O0

Chiếc đầm bí màu nâu kết hợp áo quây đen bên trong và túi xách tay da màu đen cho thấy sự cân bằng hoàn hảo giữa màu sắc và phụ kiện. Không có món đồ nào quá nổi bật, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo nên tổng thể thời thượng đầy thuyết phục ẢNH:@_DIEMQUYNGG_

Chiếc áo baby tee vàng nhạt phối cùng quần ống suông màu xám và túi xách đan màu nâu đơn giản, không chạy theo những xu hướng ngắn hạn. Set trang phục vẫn mang hơi thở hiện đại nhờ cách phối màu tinh tế và phom dáng gọn gàng ẢNH :@_WARINNASIRI_

Sự trở lại của phong cách tối giản cho thấy những giá trị bền vững luôn có sức hấp dẫn vượt thời gian. Với thiết kế tinh tế, dễ phối đồ và phù hợp trong nhiều hoàn cảnh, phong cách này không chỉ giúp người mặc khẳng định gu thẩm mỹ mà còn mang đến sự thoải mái trong cuộc sống hằng ngày.



