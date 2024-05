Đổi màu mắt xanh yêu thích bằng 'xăm giác mạc'

Keratopigmentation là thủ thuật tăng sắc tố da cho mống mắt, được áp dụng trong nhãn khoa để thay đổi màu mắt thành bất kỳ màu nào bạn muốn, theo Pop Sugar.

Màu mắt xanh thường nhận được những lời khen về vẻ đẹp "siêu thực" lãng mạn, trong khi người châu Á có những màu mắt yêu thích khác như màu nâu trầm, màu hổ phách... Pexels

Theo tiến sĩ Parisa Jalalat, chuyên gia đo thị lực trị liệu ở Long Beach, Canifornia, Mỹ, Keratopigmentation giác mạc (hoặc KTP) là một thủ thuật thay đổi màu mắt vĩnh viễn còn được gọi là "xăm giác mạc". Bác sĩ phẫu thuật sẽ sử dụng kim hoặc tia laser để đưa sắc tố vào giác mạc hay phần phía trước của mắt nhằm thay đổi màu mống mắt bên trong. Tăng sắc tố da cho mống mắt đã có từ lâu và hiệu quả trong việc giúp đỡ người bị biến dạng hoặc có sẹo giác mạc. Mặc dù có chức năng chính là điều trị nhưng việc sử dụng thủ thuật này trong thẩm mỹ vẫn gây tranh cãi do tính rủi ro của phẫu thuật.

Việc sử dụng Keratopigmentation đã có từ nhiều thế kỷ. Theo tạp chí Eye, xăm giác mạc được một bác sĩ Hy Lạp mô tả lần đầu vào khoảng 2.000 năm trước. Trải qua nhiều biến động thì khoảng đến giữa thế kỷ 19, bác sĩ phẫu thuật tạo hình mắt Louis Von Wecker đã phát minh ra một phương pháp KTP mới đưa mực Ấn Độ vào giác mạc.

Pexels

Keratopigmentation được thực hiện như thế nào?

Tiến sĩ, bác sĩ nhãn khoa Diane Hilal-Campo cho biết có nhiều kỹ thuật KTP khác nhau, bao gồm các phương pháp tác động lên bề mặt ngoài, phương pháp nội mô và phương pháp tăng sắc tố da được hỗ trợ bằng Laser Femtosecond - một kỹ thuật mới hơn đang thịnh hành với ít biến chứng sau phẫu thuật hơn, cần ít hơn thời gian phục hồi so với KTP truyền thống nhưng vẫn có những rủi ro.

"Quy trình này cho phép bạn chọn bất kỳ màu mắt nào bạn muốn", tiến sĩ Hilal-Campo nói: "Một đồng nghiệp của tôi thực hiện thủ thuật này và đã tạo ra cho bệnh nhân đôi mắt màu cầu vồng. Kết quả này có thể dự đoán được".

Bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo trong quá trình thực hiện KTP. Sau khi thêm sắc tố, bác sĩ sẽ đặt kính áp tròng lên mắt và bệnh nhân đeo chúng trong khoảng 2 ngày để mắt hồi phục. Bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc kháng sinh trong 2 tuần để ngăn ngừa nhiễm trùng tiềm ẩn.

Tuy nhiên, vị tiến sĩ này cũng chỉ rõ quy trình này không thực sự làm thay đổi sắc tố mống mắt. Thay vào đó sẽ xếp một sắc tố màu khác lên trên để mang đến hiệu ứng màu mắt khác so với màu nguyên bản. Việc này có thể so sánh với việc tô son lên trên một màu son khác.

Đổi màu mắt nâu tự nhiên thành màu xám Hotchic Dolle Eyes

Ai là ứng cử viên tiềm năng?

Không có ứng cử viên nào được đánh giá "tốt" để thực hiện thủ thuật này do tính chất rủi ro cao trong khi "phần thưởng" mang giá trị thấp. Tuy nhiên, KTP là lựa chọn tuyệt vời cho người bị mù và có giác mạc mờ vì mục đích thẩm mỹ - đây là mục đích ban đầu của thủ thuật này từ nhiều thế kỷ trước.

Các biến chứng và tác dụng phụ có thể xảy ra

Mọi cuộc phẫu thuật đều có rủi ro nhưng Học viện Nhãn khoa Hoa Kỳ cảnh báo không nên trải qua quá trình điều trị tăng sắc tố giác mạc do những biến chứng nghiêm trọng mà nó mang lại. Do vậy, cách an toàn và có lợi ích thẩm mỹ để có được màu mắt mơ ước vẫn là sử dụng kính áp tròng màu được FDA chấp thuận và do bác sĩ đo thị lực chỉ định.

Một người mẫu sử dụng kính áp tròng màu xanh Blue-eyes

Tuy chi phí đắt đỏ với giá trung bình tại Mỹ là hơn 9.000 USD, không được FDA chấp thuận nhưng quy trình này hợp pháp tại Mỹ. Và mặc dù kết quả là vĩnh viễn nhưng sắc tố có thể mờ dần theo thời gian. Trong số các màu sắc thì màu xanh lam dễ bị phai nhất do đây là sắc tố kém ổn định nhất. Nếu vẫn muốn đổi màu mắt và sử dụng thủ thuật này bất chấp rủi ro, Tiến sĩ Hilal-Campo đề nghị bạn đến gặp bác sĩ nhãn khoa có tay nghề cao, đáng tin cậy, được hội đồng chứng nhận với nhiều thập kỷ kinh nghiệm.