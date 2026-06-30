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Thời trang 24/7

Đón nắng vàng rực rỡ cùng những chiếc mũ cói

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
30/06/2026 10:00 GMT+7

Nếu kính râm mang đến vẻ phóng khoáng, túi cói gợi tinh thần nghỉ dưỡng thì mũ cói chính là biểu tượng bất biến của những ngày ngập tràn nắng vàng.

Không chỉ là một món phụ kiện đẹp mắt, mũ cói còn phản ánh xu hướng thời trang bền vững đang được yêu thích trên toàn thế giới. Được đan từ các loại sợi tự nhiên như cói, hay giấy ép cao cấp, những chiếc mũ cói mang đến cảm giác nhẹ thoáng và thân thiện với môi trường.

Đón nắng vàng rực rỡ cùng những chiếc mũ cói- Ảnh 1.
Đón nắng vàng rực rỡ cùng những chiếc mũ cói- Ảnh 2.

Chiếc váy midi trắng dệt ren với phom dáng chữ A tinh khôi cho ngày nắng. Điểm nhấn nằm ở chiếc mũ cói vành vừa phối cùng túi xách cói, tạo nên tổng thể mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng đang rất được yêu thích

ẢNH: PANTIO

Đón nắng vàng rực rỡ cùng những chiếc mũ cói- Ảnh 3.

Váy maxi họa tiết hoa đen trên nền trắng nổi bật, phối cùng mũ cói vành tròn đơn giản vừa giúp che nắng vừa hoàn thiện vẻ ngoài phóng khoáng ngày hè

ẢNH: PANTIO

Đón nắng vàng rực rỡ cùng những chiếc mũ cói- Ảnh 4.

Không cần những gam màu rực rỡ, set đồ tông be vẫn đủ sức thu hút nhờ sự tinh giản đầy tinh tế. Áo sát nách buộc dây phối cùng chân váy đồng màu thanh lịch, chiếc mũ cói vành nhỏ trở thành điểm hoàn thiện giúp gương mặt thêm cân đối và đầy cảm hứng

ẢNH: PANTIO

Đón nắng vàng rực rỡ cùng những chiếc mũ cói- Ảnh 5.

Chiếc váy hoa nhí ngọt ngào lại trở nên cá tính hơn khi kết hợp cùng áo gile denim xanh đậm. Chiếc mũ cói nhỏ vành cứng mang hơi hướng vintage, vành tròn không quá rộng dễ dàng phối với nhiều món đồ khác nhau

ẢNH: K&K FASHION

Đón nắng vàng rực rỡ cùng những chiếc mũ cói- Ảnh 6.

Váy maxi màu hồng phấn với thiết kế cổ buộc và đường xẻ cao gợi cảm. Mũ cói vành rộng trở thành điểm nhấn hoàn hảo, vừa tạo hiệu ứng thị giác nổi bật vừa giúp tổng thể đậm chất nghỉ dưỡng cao cấp

ẢNH: BỐNG MAXI

Đón nắng vàng rực rỡ cùng những chiếc mũ cói- Ảnh 7.

Váy suông nhiều tầng màu hồng fuchsia nổi bật dưới ánh nắng mùa hè. Để cân bằng sự rực rỡ ấy, chiếc mũ cói vành rộng với gam màu kem tự nhiên được lựa chọn như để trung hòa hoàn hảo cho trang phục

ẢNH: BỐNG MAXI

 

Mũ cói Chiếc váy midi Phụ kiện túi cói phụ kiện thời trang trang phục mùa hè

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cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

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