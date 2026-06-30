Đón nắng vàng rực rỡ cùng những chiếc mũ cói

Nếu kính râm mang đến vẻ phóng khoáng, túi cói gợi tinh thần nghỉ dưỡng thì mũ cói chính là biểu tượng bất biến của những ngày ngập tràn nắng vàng.
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Không chỉ là một món phụ kiện đẹp mắt, mũ cói còn phản ánh xu hướng thời trang bền vững đang được yêu thích trên toàn thế giới. Được đan từ các loại sợi tự nhiên như cói, hay giấy ép cao cấp, những chiếc mũ cói mang đến cảm giác nhẹ thoáng và thân thiện với môi trường.
Chiếc váy midi trắng dệt ren với phom dáng chữ A tinh khôi cho ngày nắng. Điểm nhấn nằm ở chiếc mũ cói vành vừa phối cùng túi xách cói, tạo nên tổng thể mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng đang rất được yêu thích