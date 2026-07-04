Đốn tim người đối diện nhờ áo bí hai dây xinh xắn

Áo bí hai dây là kiểu áo với phần thân dưới được may bo thun hoặc xếp ly phồng nhẹ, tạo độ phồng tròn xòe như một chiếc lồng đèn hoặc hình quả bí. Thiết kế này khéo léo khoe trọn bờ vai trần gợi cảm cùng xương quai xanh quyến rũ. Nhờ khả năng hack vòng 3 và che khuyết điểm vòng 2, áo dáng bí hai dây nhanh chóng trở thành món đồ "phải có" trong tủ đồ của mọi cô nàng sành điệu khi hè về.



Chiếc áo bí hai dây này sở hữu tông màu xanh mint dịu mát cùng thiết kế cúp ngực tạo hình chiếc nơ to bản điệu đà. Chất liệu vải voan thô giúp phần thân áo giữ được độ phồng tự nhiên, phối cùng quần jeans ống suông thoải mái di chuyển cả ngày dài ẢNH: @_KIUCIUUNN

Áo hai dây dáng bí gam trắng trang nhã, điểm xuyết họa tiết chấm bi màu đen mang đậm hơi thở retro cổ điển. Phần cúp ngực hình nơ, họa tiết chấm bi nhỏ phù hợp với những cô nàng có vóc dáng mảnh mai, giúp cơ thể trông đầy đặn và cân đối hơn ẢNH: @_KIUCIUUNN

Không quá kén người mặc, áo bí hai dây phù hợp với nhiều độ tuổi và phong cách khác nhau. Một cô gái theo đuổi vẻ đẹp trong trẻo có thể chọn gam pastel nhẹ nhàng. Người yêu thích phong cách cổ điển sẽ tìm thấy sức hút trong họa tiết chấm bi hoặc gam màu trầm nâu, đen...



Áo gây ấn tượng nhờ tông màu xanh than thanh lịch, được phủ kín bởi họa tiết nhiều hình nơ nhỏ trắng tinh nghịch. Phần cúp ngực thắt nơ xinh xắn kết hợp hoàn hảo với chất liệu vải thô dày dặn, phối cùng quần shorts ngắn màu trắng sẽ tạo nên diện mạo trẻ trung ẢNH: WOMAN BASIC

Áo bí hai dây gam màu nâu sữa ngọt ngào, điểm nhấn đắt giá của thiết kế nằm ở phần ngực áo có hình nơ đính kim sa hút mắt. Để làm nổi bật phần kim sa bắt sáng, hãy phối chiếc áo này với một chiếc quần shorts ngắn màu trắng tinh khôi ẢNH: @_THUYTHNG_

Với áo bí hai dây, chất liệu gần như quyết định toàn bộ tinh thần của trang phục. Áo voan thô tạo độ phồng tự nhiên, giữ phom đẹp trong khi lụa satin đem lại sự sang trọng. Tùy vào hoàn cảnh khác có thể lựa chọn chất liệu khác nhau để đem đến vẻ ngoài đầy linh hoạt.



Chiếc áo bí hai dây đen tuyền với phần đính kết kim sa màu đen đồng điệu trước ngực, tạo nên hiệu ứng lấp lánh. Hoàn thiện vẻ ngoài sang chảnh khi phối cùng chân váy ngắn dáng suông màu trắng tương phản ẢNH: @_H.PHUOWNG

Áo lụa satin mát mẻ với phần cổ chữ V màu xanh than, giúp kéo dài phần cổ và làm gương mặt trông thon gọn hơn. Phần thân bí xòe nhẹ dễ dàng che vòng 2 của người mặc, diện cùng quần shorts jeans màu trắng tôn lên vẻ ngoài năng động ngày hè ẢNH: @_H.PHUOWNG

Áo bí hai dây đen với chất liệu vải voan mỏng nhẹ, phần viền ren tinh xảo đính kim sa tôn lên vòng 1 gợi cảm. Kiểu áo dáng bí cầu kỳ này là trợ thủ đắc lực cho những buổi tiệc tối hay hẹn hò lãng mạn, giúp bạn chiếm trọn spotlight mà không cần thêm phụ kiện rườm rà ẢNH: @_KIUCIUUNN

Áo lụa gam màu nâu tây sang trọng cho những chuyến nghỉ dưỡng ngoài trời. Phần ngực áo được thiết kế hình nơ xếp nếp khéo léo, phối đơn giản cùng quần kaki trắng ống thoải mái di chuyển cả ngày dài ẢNH: WOMAN BASIC

Áo bí hai dây chính là chiếc "chìa khóa vạn năng" cho tủ đồ mùa hè khi dung hòa hoàn hảo giữa nét dễ thương và sự quyến rũ. Chỉ cần khéo léo áp dụng các mẹo phối đồ linh hoạt, bạn sẽ luôn có những bản phối chuẩn trend để tự tin làm mới phong cách mỗi ngày.



